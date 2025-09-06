freundlich18°
WM-Qualifikation: England tut sich gegen Andorra schwer – Portugal siegt

England&#039;s Harry Kane misses the ball during the World Cup Group K qualifying match between England and Andorra at Villa Park stadium in Birmingham, Saturday, Sept. 6, 2025 . (AP Photo/Dave Shopla ...
Am Ende setzte sich England souverän durch, doch lange taten sich Harry Kane und Co. gegen Fussballzwerg Andorra schwer.Bild: keystone

England tut sich gegen Andorra erneut schwer +++ Portugal-Saudis schiessen Armenien ab

06.09.2025, 19:5306.09.2025, 19:58
Inhaltsverzeichnis
Gruppe FGruppe HGruppe K

Gruppe F

Armenien – Portugal 0:5

Zum Auftakt der WM-Qualifikation setzte sich Portugal in Armenien deutlich durch. Gegen den vermeintlich schwächsten Gegner in der Gruppe F, in der auch noch Ungarn und Irland dabei sind, gewann das Team vom spanischen Trainer Roberto Martinez 0:5. João Felix und Cristiano Ronaldo erzielten beide einen Doppelpack, ausserdem traf João Cancelo. Alle drei Torschützen der Portugiesen spielen in der saudischen Liga. Felix und Ronaldo bei Al-Nassr, Cancelo bei Al-Hilal.

Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo, right, celebrates with Joao Felix after scoring his side&#039;s fourth goal during a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Armenia and Portugal at t ...
Doppelpacker unter sich: Cristiano Ronaldo und João Felix.Bild: keystone
Neun Erkenntnisse nach dem Schweizer Traumstart in die WM-Qualifikation

Gruppe H

Gruppe K

England – Andorra 2:0

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel in Andorra tat sich England gegen den Fussballzwerg aus den Pyrenäen erneut schwer. Im Villa Park zu Birmingham gingen die Three Lions nach 25 Minuten dank eines Eigentors der Gäste in Führung, blieben danach aber lange harmlos. Unter anderem vergaben Harry Kane und Marcus Rashford aussichtsreiche Chancen. Erst in der 67. Minute sorgte Declan Rice für den zweiten Treffer und etwas entspanntere Nerven auch beim deutschen Trainer Thomas Tuchel.

England&#039;s head coach Thomas Tuchel reacts during the World Cup Group K qualifying match between England and Andorra at Villa Park stadium in Birmingham, Saturday, Sept. 6, 2025 . (AP Photo/Dave S ...
Seelenruhig wie gewohnt: England-Coach Thomas Tuchel.Bild: keystone

Obwohl England in den bisher vier Qualifikationsspielen zur Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika nur selten überzeugte, steht es mit zwölf Punkten und einem makellosen Torverhältnis von 8:0 da. Als Mutterland des Fussballs ist England gegen Andorra, Albanien und Lettland aber auch deutlicher Favorit gewesen. Mit dem Duell gegen Serbien in Belgrad kommt es am Dienstag aber zu einem ersten echten Gradmesser.

England - Andorra 2:0 (1:0)
Birmingham. SR Al-Emara (FIN).
Tore: 25. Garcia (Eigentor) 1:0. 67. Rice 2:0.

Lettland – Serbien 0:1

Dank eines Tors von Dusan Vlahovic in der zwölften Minute kam Serbien in Lettland zu einem knappen Auswärtssieg und verteidigte damit Platz zwei in der Gruppe K hinter England.

epa12357084 Dusan Vlahovic of Serbia celebrates after scoring during the FIFA World Cup 2026 qualification match between Latvia and Serbia in Riga, Latvia, 06 September 2025. EPA/TOMS KALNINA
Siegtorschütze Dusan Vlahovic.Bild: keystone

Lettland - Serbien 0:1 (0:1)
Riga. SR Weinberger (AUT).
Tor: 12. Vlahovic 0:1.
Bemerkungen: Lettland mit Ciganiks (Luzern). (nih/sda)


