Super League: St.Gallen verpasst Sieg in Genf trotz zweimaliger Führung



St.Gallen verpasst Sieg in Genf trotz zweimaliger Führung – Luzern und Lugano mit Remis

Der FC Lugano bleibt das 14. Liga-Auswärtsspiel in Folge ungeschlagen. In Luzern erspielen sich die Tessiner beim 1:1 das elfte Remis in dieser Serie der Ungeschlagenheit. Auch die Tabellennachbarn Servette und St. Gallen spielen unentschieden (2:2).

Servette – St. Gallen 2:2

Eine zweimalige Führung reichte dem FC St. Gallen im Super-League-Nachtragsspiel in Genf gegen Servette nicht zum Sieg. In Anbetracht der Leistungen mussten die Ostschweizer mit dem 2:2 zufrieden sein.

In der 20. Minute setzten die sieben Minuten des Grejohn Kyei ein. Der Franzose glich zuerst mit einem prächtigen Kopfball zum 1:1 aus. drei Minuten später trat er einen von Euclides Cabral, dem Vertreter des verletzten Miro Muheim, verschuldeten Handspenalty. Kyei trat den Penalty platziert, aber Goalie Lawrence Ati-Zigi fischte den Ball beim Pfosten aus der Ecke. Wieder drei Minuten später traf Kyei den Innenpfosten. Der Ball kullerte den ganzen Torlinie entlang, überquerte die Linie aber nicht mit dem ganzen Umfang. Aufgrund der letzten zwei Szenen liess sich festhalten, dass die Genfer den Sieg in dieser sehr unterhaltsamen Partie eher verdient gehabt hätten als die Ostschweizer.

In der Nachspielzeit kamen beide Mannschaften nahe an die drei Punkte heran. Ati-Zigi zeigte eine weitere tolle Parade, und Sekunden später traf Lukas Görtler mit einem Kopfball die Latte.

Die St. Galler, die ihre letzten drei Meisterschaftsspiele verloren hatten, brillierten zu Beginn der beiden Halbzeiten. Beide Male gingen sie durch schöne Distanzschüsse von Basil Stillhart beziehungsweise Jérémy Guillemenot in Führung. Auch wenn sie sich mehrheitlich dominieren lassen musste, sollte der Punktgewinn den Spielern von Trainer Peter Zeidler für die nun in rascher Folge kommenden Aufgaben Mut geben.

Servette - St. Gallen 2:2 (1:1)

SR Schnyder. -

Tore: 7. Stillhart (Ruiz) 0:1. 21. Kyei (Stevanovic) 1:1. 48. Guillemenot 1:2. 61. Fazliji (Eigentor) 2:2.

Servette: Frick; Diallo (46. Sauthier), Rouiller, Severin, Clichy; Cespedes; Valls, Cognat (79. Imeri); Stevanovic, Kyei (65. Koné), Fofana (55. Schalk).

St. Gallen: Zigi; Kräuchi, Stergiou, Fazliji, Cabral (46. Traore); Quintilla; Görtler, Ruiz (64. Youan); Stillhart; Duah (83. Staubli), Guillemenot (83. Babic).

Bemerkungen: Servette ohne Antunes, Sasso, Guerin und Henchoz (alle verletzt). St. Gallen ohne Muheim (verletzt). 27. Ablenker von Kyei an den Innenpfosten. 23. Zigi hält Handspenalty von Kyei. 55. Fofana verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 11. Rouiller (Foul).

Luzern – Lugano 1:1

Der FC Lugano bleibt das 14. Liga-Auswärtsspiel in Folge ungeschlagen. In Luzern erspielen sich die Tessiner beim 1:1 das elfte Remis in dieser Serie der Ungeschlagenheit.

Dass die drittklassierten Tessiner beim Zweitletzten FC Luzern nicht gewinnen konnten, spricht für die grosse Ausglichenheit des Mittelfeldes der Super League. Eine gute Nachricht ist die Punkteteilung in Luzern vor allem für den FC Basel, der nun auch nach Verlustpunkten erster Verfolger der Young Boys ist.

Luzern - Lugano 1:1 (0:1)

SR San. -

Tore: 25. Custodio (Foulpenalty) 0:1. 53. Sorgic (Ugrinic) 1:1.

Luzern: Müller; Grether, Burch, Knezevic, Frydek; Schulz, Ugrinic (60. Wehrmann); Tasar, Schaub (60. Schürpf), Ndiaye; Sorgic.

Lugano: Baumann; Kecskes, Oss, Daprelà; Custodio; Lavanchy, Covilo, Sabbatini, Guerrero (92. Facchinetti); Abubakar, Lungoyi (74. Gerndt).

Bemerkungen: Luzern ohne Emini (gesperrt), Lucas, Binous, Ndenge und Alabi (alle verletzt). Lugano ohne Lovric (gesperrt), Bottani und Maric (beide verletzt). Verwarnungen: 14. Knezevic (Foul), 24. Burch (Foul), 43. Guerrero (Foul), 59. Ndiaye (Foul), 92. Sabbatini (Foul), 95. Schürpf (Foul), 95. Lungoyi (Unsportlichkeit).

YB – Lausanne

Die Tabelle

