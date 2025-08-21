trüb und nass17°
DE | FR
burger
Schweiz
Post

Post plant Preiserhöhungen und rund 100 Kündigungen

Die Post entlässt bis zu 100 Mitarbeitende – das ist ihre Begründung

21.08.2025, 09:1821.08.2025, 10:09
Mehr «Schweiz»

Wegen des finanziellen Drucks will sich die Post gemäss eigenen Angaben per 2026 neu ausrichten und plant deshalb rund 100 Kündigungen. Im ersten Halbjahr 2025 ging der Gewinn des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent zurück.

Ziel sei es, weiterhin eigenfinanziert und ohne Steuergelder den Grundversorgungsauftrag leisten zu können, schrieb die Post am Donnerstagmorgen. Aus diesem Grund bedürfe es einer Neuausrichtung des Post-Netzes per 2026. Bei dieser Reorganisation seien maximal 100 Kündigungen und 20 Änderungskündigungen möglich. «Wir streben eine möglichst sozialverträgliche Umsetzung an», versprach das Unternehmen.

Die Ankündigung dieser Massnahmen erfolgte bei der Präsentation der Halbjahreszahlen. Das Betriebsergebnis der Post ging demnach um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück und liegt nun bei 118 Millionen Franken. Der Gewinn sackte um 44 Prozent auf 74 Millionen Franken ab.

Die Post stehe aber nach wie vor auf «finanziell gesunden Beinen», liess sich Björn Walker, Finanzchef ad interim, in der Mitteilung zitieren. «Die strukturellen Herausforderungen im Kerngeschäft und damit verbundene Kosten werden im Ergebnis aber offensichtlich.» Die Hauptgründe für die Ergebnisse seien der anhaltende Rückgang der Briefmenge, der Zeitungen und des Schaltergeschäfts sowie steigende Kosten. (rbu/sda)

Mehr zur Post:

Bundesrat will Post-Grundversorgung vorläufig nicht reduzieren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
40 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Petersilly
21.08.2025 09:34registriert August 2020
Es tut mir leid für die, die den Job verlieren.
Für uns Kunden bedeutet "Preiserhöhungen und rund 100 Kündigungen" eigentlich nur für mehr Geld weniger Service.

Nein, die Schweizerische Post hat im ersten Halbjahr 2025 keinen Verlust gemacht, sondern ein solides Ergebnis erzielt. Zwar lag das Betriebsergebnis (EBIT) mit 57 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert, aber der Konzern konnte einen Gewinn von 36 Millionen Franken verbuchen, wie die Post selbst mitteilt.

Die Post begegnet den Herausforderungen mit einer klaren Strategie und modernisiert ihre Dienstleistungen.

Ja genau ... :-(
385
Melden
Zum Kommentar
avatar
TRN
21.08.2025 09:52registriert Dezember 2021
Das passt nicht zusammen. Die Post erwirtschaftet offenbar nach wie vor einen Reingewinn (74 Mio. Franken im Halbjahr). Es ist nachvollziehbar, dass die Post in einem gewissen Umfang einen Gewinn erzielen muss, um in der Lage zu sein, Investitionen zu tätigen. Aber grundsätzlich sollte das Unternehmen, das einen Service Public erbringt, nicht gewinnorientiert geführt werden. Da offenbar Gewinne erwirtschaftet werden ist die angekündigte Reorganisation und Leistungsreduktion nicht nachvollziehbar. Vor allem für ältere Menschen ist es schwierig, noch weiter weg gelegene Poststellen aufzusuchen.
355
Melden
Zum Kommentar
avatar
Kilian Fischer (1)
21.08.2025 10:03registriert Juni 2024
"...Rückgang des Schaltergeschäfts..."

Bin kein Sherlock, aber es könnte sein, dass dies damit zusammenhängt, weil es ja immer weniger Schalter gibt.
284
Melden
Zum Kommentar
40
Meistgelesen
1
Russland erneut mit grossem Luftangriff auf die Ukraine
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
4
Französischer Skandalstreamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Liverpools Elliott in die Bundesliga? ++ Arsenal will Spurs den Wunschspieler stibitzen
2
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bei diesen Produkten senkt Aldi die Preise bis zu 30 Prozent – so reagieren Migros und Co.
5
Mann ersticht Ex-Frau und Töchter in Corcelles NE – das wissen wir
Meistgeteilt
1
«Kassensturz» testet Büffelmozzarella – teuerstes Produkt konnte nicht überzeugen
2
Unklare Zollregelung: Belgische Post stellt vorerst Paketversand in die USA ein
3
UN fordern Sofort-Stopp von Israels Siedlungsplänen +++ Angriff auf Gaza-Stadt begonnen
4
Swiss bietet auf Langstreckenflügen bald ganze Lofts an
Der Bundesrat will keine Gebühr in Spitalnotaufnahmen
Der Bundesrat hat sich gegen eine Gebühr in Spitalnotaufnahmen ausgesprochen. Der Vorschlag ist gemäss der Regierung für die Entlastung der Notaufnahmen nicht zielführend.
Zur Story