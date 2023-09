Haris Tabakovic bleibt in blendender Form Bild: IMAGO/Matthias Koch

Tabakovic mit Hattrick für Hertha Berlin +++ Monaco bleibt Leader in der Ligue 1

Mehr «Sport»

Bundesliga

2. Bundesliga

Hertha – Braunschweig 3:0

Haris Tabakovic macht bei Hertha Berlin da weiter, wo er bei seiner letzten Station Austria Wien aufgehört hat. Der Schweizer Stürmer erzielte beim 3:0-Sieg des mit drei Niederlagen in die 2. Bundesliga gestarteten Absteigers gegen Eintracht Braunschweig in seinem sechsten Spiel die Tore 6, 7 und 8.

Video: streamja

Mit einer Doublette sorgte Tabakovic zunächst für eine 2:0-Pausenführung. 20 Minuten vor Schluss war der 29-jährige Solothurner auch für das 3:0 zuständig. Ein weiterer Treffer des ehemaligen YB- und GC-Spielers zählte wegen einer Abseitsposition nicht.

In Österreich hatte Tabakovic in drei Jahren 46 Tore in 48 Spielen für Austria Lustenau und 21 Tore in 42 Spielen für Austria Wien erzielt.

Premier League

Serie A

Ligue 1

Lorient – Monaco 2:2

Monaco steht in der Ligue 1 auch nach fünf Runden ungeschlagen an der Tabellenspitze. Beim 2:2 in Lorient, dem zweiten Unentschieden in den letzten drei Spielen, musste die Mannschaft von Philipp Köhn und Denis Zakaria sowie dem verletzten Breel Embolo aber tief in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen.

Lorient gleicht tief in der Nachspielzeit aus. Video: streamja

Romain Faivre traf in der 98. Minute für das Team von Goalie Yvon Mvogo, der sich beim 1:2 durch Florian Balogun in der kurzen Ecke hatte erwischen lassen. Köhn war wie beim 0:1 machtlos, Zakaria war eine Viertelstunde zuvor ausgewechselt worden. Der Ex-Zürcher Aiyegun Tosin erzielte bei seinem Startelf-Debüt nach 93 Sekunden seinen ersten Treffer für Lorient.

Lorient - Monaco 2:2 (1:1)

Tore: 2. Tosin 1:0. 17. Golowin 1:1. 69. Balogun 1:2. 98. Faivre 2:2.

Bemerkungen: Lorient mit Mvogo. Monaco mit Köhn und Zakaria (bis 83.), ohne Embolo (verletzt). (abu/sda)