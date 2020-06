Sport

Bundesliga: Mainz schlägt schwaches Dortmund – Leipzig vergeigt Sieg



Mainz schlägt schwaches Dortmund – Leipzig vergeigt Sieg, Vargas trifft für Augsburg

Der Abstiegskampf in der Bundesliga konzentriert sich nach der 32. Runde wohl auf ein Fernduell zwischen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen. Mainz ist dank dem 2:0 gegen Borussia Dortmund fast gerettet, ebenso wie Augsburg und Köln trotz ihren Niederlagen.

Dortmund – Mainz 0:2

Mainz machte mit dem 2:0 gegen Borussia Dortmund einen grossen Schritt zum Ligaerhalt. Nach dem zweiten Auswärtssieg in Folge können die Mainzer am Samstag im Heimspiel gegen den Tabellenzweitletzten Werder Bremen alles klar machen.

Gegen eine emotionslose Borussia kamen die Mainzer zu einem verhältnismässig einfachen Auswärtssieg. Die Dortmunder haben in dieser Saison nichts mehr zu gewinnen: Den Meistertitel müssen sie seit Dienstag auch rechnerisch abschreiben und für die Champions League haben sie sich bereits am letzten Wochenende qualifiziert. Jonathan Burkardt nach 33 Minuten und der Franzose Jean-Philippe Mateta mit einem Foulpenalty kurz nach der Pause trafen für die Gäste. Bei Dortmund fehlte Manuel Akanji kurzfristig verletzt – er soll über Muskelprobleme geklagt haben.

Borussia Dortmund - Mainz 0:2 (0:1)

Tore: 33. Burkardt 0:1. 49. Mateta (Foulpenalty) 0:2. - Bemerkung: Borussia Dortmund mit Bürki, ohne Hitz (Ersatz) und Akanji (verletzt), Mainz ohne Edimilson Fernandes (gesperrt).

Leverkusen – Köln 3:1

Leverkusen schlägt den 1. FC Köln ohne grosse Probleme mit 3:1. Torschützen bei Bayer sind Sven Bender, Kai Havertz und in der Schlussphase Moussa Diaby.

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 3:1 (2:0)

Tore: 7. Sven Bender 1:0. 49. Havertz 2:0. 59. Bornauw 2:1. 83 Diaby 3:1.

Leipzig – Düsseldorf 2:2

Fortuna Düsseldorf kam dabei in Leipzig dank zwei Toren in der Schlussphase noch zu einem 2:2. Doch der grosse Jubel über den überraschenden Punktgewinn beim Herbstmeister dürfte beim Blick auf die Tabelle schnell zu einem Ende gekommen sein. Denn der Rückstand auf den rettenden 15. Platz wuchs in der zweitletzten Runde auf fünf Punkte und sechs Tore an.

Immerhin aber ist Fortuna Düsseldorf weiterhin vor Werder Bremen auf dem Barrageplatz klassiert und hat in den beiden abschliessenden Partien gegen Augsburg und bei Union Berlin gute Chancen, auf diesem 16. Rang zu verweilen.

Leipzig - Fortuna Düsseldorf 2:2 (0:0)

Tore: 60. Kampl 1:0. 63. Werner 2:0. 87. Skrzybski 2:1. 92. Hoffmann 2:2. -

Bemerkung: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). (sda)

Augsburg – Hoffenheim 1:3

Der FC Augsburg verliert zuhause gegen Hoffenheim, bei denen Ex-GC-Spieler Munas Dabbur in drei Minuten zwei Mal traf. Das einzige Tor für Augsburg erzielte der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas per Kopf.

Augsburg - Hoffenheim 1:3 (0:0)

Tore: 59. Dabbur 0:1. 62. Dabbur 0:2. 70. Vargas 1:2. 89. Bebou 1:3.

Bemerkung: Augsburg mit Lichtsteiner (bis 65.) und Vargas, Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz).

Frankfurt – Schalke 2:1

Eintracht Frankfurt kommt zum Ende der Saison nochmals in Fahrt. Beim 2:1 gegen Schalke in der 32. Runde der Bundesliga realisierte das Team von Ex-YB-Trainer Adi Hütter den vierten Sieg aus den letzten fünf Runden. Matchwinner war der harte Kopf von David Abraham. Der Verteidiger traf kurz nach der Pause nach einer scharfen Flanke von Filip Kostic zum 2:0 und rettete den Sieg mit einer grandiosen Rettungstat auf der Linie. Der Ex-Basler rettete abermals per Kopf.

Für die Frankfurter Führung war André Silva besorgt. Der Stürmer, der von der AC Milan ausgeliehen ist, steht in diesen Wochen für den Aufschwung der Eintracht. In den acht Partien seit dem Wiederbeginn erzielte André Silva sieben Tore. Der Schalker Anschlusstreffer gelang Weston McKennie per Kopf nach einer Ecke. Schalke verspielte mit dem 14. Spiel in Folge ohne Sieg die letzten Chancen auf einen internationalen Wettbewerb.

Eintracht Frankfurt - Schalke 2:1 (1:0)

Tore: 28. André Silva 1:0. 50. Abraham 2:0. 59. McKennie 2:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow (ab 69.), ohne Gelson Fernandes (verletzt). 78. Gelb-Rote Karte gegen Bozdogan (Schalke).

Die Tabelle

