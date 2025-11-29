Nach dem Schluss ging es im Letzigrund plötzlich doch noch rund: Zwei Platzverweise für FCZ-Spieler waren die Folge der Rudelbildung. Bild: keystone

FCZ gelingt Derby-Revanche dank Kamberi – Rudelbildung nach dem Schlusspfiff

FCZ – GC 1:0

Der FC Zürich gewinnt das 292. Derby gegen die Grasshoppers mit 1:0 und revanchiert sich für die 0:3-Niederlage im ersten Saisonduell. Der FCZ reüssierte nach 20 Minuten mit seiner ersten halbwegs guten Chance. Die Hoppers erspielten sich anfänglich die besseren Möglichkeiten, bauten dann aber ab. Das erste Derby hatte Anfang Oktober GC gleich mit 3:0 gewonnen.

Das einzige Tor in einer umkämpften Partie erzielte Lindrit Kamberi in der 20. Minute mit seinem ersten Saisontreffer. Der Verteidiger war nach einem kurz ausgeführten Eckball und einer Flanke von Jahnoah Markelo erfolgreich. Er nahm den Ball im Strafraum mit dem Oberschenkel kurz an und liess GC-Goalie Justin Hammel keine Chance.

Das FCZ-Siegtor durch Kamberi. Video: SRF

Kamberi erzielte damit sein drittes Tor gegen GC; gegen kein anderes Team in der Super League traf er so oft. Der FCZ ging zum ersten Mal seit dem 13. September und dem 2:1-Sieg gegen Servette in der Super League wieder mit 1:0 in Führung.

Die ersatzgeschwächten Grasshoppers kassierten bereits den 15. Gegentreffer nach einem Standard in der laufenden Meisterschaft. Ein Unentschieden zur Pause wäre gerechter gewesen, hatten doch die Gäste einige gute Chancen - drei davon vergab Nikolas Muci. Zudem wurde in der fünften Minute ein Tor von Abdoulaye Diaby wegen Offside aberkannt.

Was die beiden Teams den Fans dann in der zweiten Halbzeit boten, war wenig erwärmend. Der FCZ hatte alles im Griff und liess zum ersten Mal in dieser Saison kein Gegentor zu. Dass GC keine Reaktion gelang, erstaunte wenig, holte doch der Rekordmeister in dieser Saison nur einen Punkt nach einem Rückstand.

Nach dem Abpfiff kam es noch zu unschönen Szenen: Die beiden Mannschaften gerieten – wohl nach einer Provokation zweier FCZ-Spieler – aneinander, es entstand eine grössere Rudelbildung. Schiedsrichter Urs Schnyder zeigte den FCZ-Spielern Livano Comenencia und Markelo noch die Rote Karte.

Die Tumulte nach dem Schlusspfiff. Video: SRF

FCZ-Trainer Denis Hediger: «Ich habe nicht gesehen, wie der Tumult nach dem Schlusspfiff entstanden ist. Dass wir zwei Spieler mit einer Roten Karte verloren haben, wird uns sicher weh tun. Wir haben wenig zugelassen und es war wichtig, dass wir mal in Führung gehen konnten und auch mal wieder zu null spielen konnten. Das wird uns Vertrauen geben.»

Für den FCZ war es der fünfte Sieg in den letzten sechs Heimspielen gegen GC – bei einem Unentschieden.

Beide Fankurven hielten sich beim Zünden von Feuerwerk nicht zurück. Bild: keystone

Lugano – Sion 1:1

Derweil GC nach der Derby-Niederlage auf dem zweitletzten Tabellenplatz verbleibt, näherte sich der FC Zürich dem FC Lugano und Sion an, die sich in Lugano 1:1 trennten. Die Walliser kamen in der zweiten Halbzeit nicht nur zum Ausgleich, Rilind Nivokazi verschoss auch noch einen Penalty.

Cimignani trifft per Traumfreistoss zum 1:0 für Lugano. Video: SRF

Lugano - Sion 1:1 (1:0)

2857 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 29. Cimignani 1:0. 63. Chipperfield 1:1.

Lugano: Saipi; Zanotti, Mai, Papadopoulos, Martim Marques; Doumbia (75. Kendouci), Grgic; Cimignani (81. Steffen), Daniel Dos Santos (61. Cassano), Mahou (75. Koutsias); Behrens (81. Duville-Parsemain).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman (88. Sow), Baltazar Costa; Rrudhani (72. Lukembila), Chipperfield (72. Berdayes), Chouaref (72. Kololli); Nivokazi (82. Bouchlarhem).

Bemerkungen: 56. Nivokazi verschiesst Penalty. Verwarnungen: 2. Mai, 27. Kronig, 33. Hajrizi, 95. Martim Marques. (pre/sda)

Das formstarke Lugano wird von Sion etwas zurückgebunden. Bild: keystone