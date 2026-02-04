Basel verpasst die Titelverteidigung: St.Gallen steht im Halbfinal + Luzern blamiert sich

St.Gallen – FC Basel

Der FC St. Gallen steht als letzter Halbfinalist im Schweizer Cup fest.

Die Ostschweizer gewinnen daheim gegen den Titelverteidiger FC Basel durch ein Tor von Carlo Boukhalfa in der Nachspielzeit mit 2:1. Für den FCB war es die dritte Niederlage im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Stephan Lichtsteiner.

Das Tor von Carlo Boukhalfa. Video: SRF

«Es war ein 50/50-Match. Schlussendlich haben sie das entscheidende Tor geschossen. Mit dem müssen wir leben. Wir müssen so schnell wie möglich wieder auf die Erfolgsstrasse zurückfinden.» Xherdan Shaqiri nach der Partie gegenüber SRF.

St. Gallen - Basel 2:1 (1:0)

SR Fähndrich.

Tore: 1. (0:52) Baldé 1:0. 65. Koloto 1:1. 93. Boukhalfa 2:1.

St. Gallen: Watkowiak; Gaal, Stanic, Okoroji; Vandermersch, Görtler, Daschner, Boukhalfa, Witzig; Vogt (64. Besio), Baldé (95. Efekele).

Basel: Salvi; Rüegg, Daniliuc, Vouilloz, Vouilloz, Schmid; Leroy, Bacanin (57. Kacuri); Duranville (77. Agbonifo), Shaqiri, Traoré, Ajeti (46. Koloto).

Verwarnungen: 16. Stanic. 45. Görtler. 51. Rüegg. 55. Gaal. 87. Koloto.

Stade-Lausanne Ouchy – FC Luzern 2:1

Stade Lausanne-Ouchy steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Halbfinal des Schweizer Cups. Die Waadtländer aus der Challenge League setzen sich gegen den formschwachen Super-League-Klub Luzern mit 2:1 durch.

Von einem Klassenunterschied konnte über die gesamte Spielzeit keine Rede sein. Auf der schlecht gefüllten Pontaise zeigten die Luzerner erst nach der Pause und mit dem Rücken zur Wand eine gewisse Dominanz, die sich ganz zum Schluss zum Powerplay steigerte. Mehr als der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Lucas Ferreira in der 87. Minute sprang aber nicht heraus. Die letzte grosse Ausgleichsmöglichkeit von Lars Villiger vereitelte Lausannes Keeper Dany Da Silva in der siebenminütigen Nachspielzeit.

Die Tore von Lausanne-Ouchy. Video: SRF

Der Oberklassige, der in der Super League gerademal zwei seiner letzten 15 Spiele gewonnen hat, bezahlte letztlich für eine katastrophale erste Halbzeit, in der er sich einen 0:2-Rückstand einhandelte. Nach etwas mehr als drei Minuten verwertete SLO einen Eckball durch den französischen Innenverteidiger Théo Barbet. In der 17. Minute doppelte Keasse Bah mit einem für FCL-Goalie Pascal Loretz eigentlich haltbaren Schuss nach.

Stade Lausanne-Ouchy verdiente sich die vorentscheidende Führung mit einer abgeklärten und entschlossenen Leistung gegen 45 Minuten lang unerklärlich mutlos agierende Luzerner. Der Vierte der Challenge League folgte damit dem Kantons- und Ligarivalen Yverdon, der am Vortag Neuchâtel Xamax bezwungen hatte, in den Halbfinal des Schweizer Cups.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Stade Lausanne-Ouchy - Luzern 2:1 (2:0)

1300 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 4. Barbet 1:0. 17. Bah 2:0. 87. Ferreira 2:1.

Stade Lausanne-Ouchy: Da Silva; Kaloga, Malula, Barbet, Conus (83. Lukembila); Tritten, Lusuena (90. Akichi), Nkama (90. Fargues); Bah (67. Garcia), Sartoretti (83. Socka Bongué), Nomel.

Luzern: Loretz; Dorn, Knezevic (23. Bajrami), Bung Freimann, Ciganiks; Winkler (23. Ferreira), Abe, Owusu (60. von Moos); Di Giusto; Kabwit (69. Villiger), Grbic (60. Vasovic).

Verwarnungen: 44. Ciganiks. 91. Freimann.(riz/sda)