wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Schweizer Cup: St.Gallen gewinnt knapp gegen den FC Basel

SRF 2 - HD - Live

Basel verpasst die Titelverteidigung: St.Gallen steht im Halbfinal + Luzern blamiert sich

04.02.2026, 19:1504.02.2026, 22:31
Inhaltsverzeichnis
St.Gallen – FC BaselStade-Lausanne Ouchy – FC Luzern 2:1

St.Gallen – FC Basel

Der FC St. Gallen steht als letzter Halbfinalist im Schweizer Cup fest.

Die Ostschweizer gewinnen daheim gegen den Titelverteidiger FC Basel durch ein Tor von Carlo Boukhalfa in der Nachspielzeit mit 2:1. Für den FCB war es die dritte Niederlage im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Stephan Lichtsteiner.

Das Tor von Carlo Boukhalfa.Video: SRF

*** Mehr folgt in Kürze ***

«Es war ein 50/50-Match. Schlussendlich haben sie das entscheidende Tor geschossen. Mit dem müssen wir leben. Wir müssen so schnell wie möglich wieder auf die Erfolgsstrasse zurückfinden.»
Xherdan Shaqiri nach der Partie gegenüber SRF.

St. Gallen - Basel 2:1 (1:0)
SR Fähndrich.
Tore: 1. (0:52) Baldé 1:0. 65. Koloto 1:1. 93. Boukhalfa 2:1.
St. Gallen: Watkowiak; Gaal, Stanic, Okoroji; Vandermersch, Görtler, Daschner, Boukhalfa, Witzig; Vogt (64. Besio), Baldé (95. Efekele).
Basel: Salvi; Rüegg, Daniliuc, Vouilloz, Vouilloz, Schmid; Leroy, Bacanin (57. Kacuri); Duranville (77. Agbonifo), Shaqiri, Traoré, Ajeti (46. Koloto).
Verwarnungen: 16. Stanic. 45. Görtler. 51. Rüegg. 55. Gaal. 87. Koloto.

Stade-Lausanne Ouchy – FC Luzern 2:1

Stade Lausanne-Ouchy steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Halbfinal des Schweizer Cups. Die Waadtländer aus der Challenge League setzen sich gegen den formschwachen Super-League-Klub Luzern mit 2:1 durch.

Von einem Klassenunterschied konnte über die gesamte Spielzeit keine Rede sein. Auf der schlecht gefüllten Pontaise zeigten die Luzerner erst nach der Pause und mit dem Rücken zur Wand eine gewisse Dominanz, die sich ganz zum Schluss zum Powerplay steigerte. Mehr als der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Lucas Ferreira in der 87. Minute sprang aber nicht heraus. Die letzte grosse Ausgleichsmöglichkeit von Lars Villiger vereitelte Lausannes Keeper Dany Da Silva in der siebenminütigen Nachspielzeit.

Die Tore von Lausanne-Ouchy.Video: SRF

Der Oberklassige, der in der Super League gerademal zwei seiner letzten 15 Spiele gewonnen hat, bezahlte letztlich für eine katastrophale erste Halbzeit, in der er sich einen 0:2-Rückstand einhandelte. Nach etwas mehr als drei Minuten verwertete SLO einen Eckball durch den französischen Innenverteidiger Théo Barbet. In der 17. Minute doppelte Keasse Bah mit einem für FCL-Goalie Pascal Loretz eigentlich haltbaren Schuss nach.

Stade Lausanne-Ouchy verdiente sich die vorentscheidende Führung mit einer abgeklärten und entschlossenen Leistung gegen 45 Minuten lang unerklärlich mutlos agierende Luzerner. Der Vierte der Challenge League folgte damit dem Kantons- und Ligarivalen Yverdon, der am Vortag Neuchâtel Xamax bezwungen hatte, in den Halbfinal des Schweizer Cups.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Stade Lausanne-Ouchy - Luzern 2:1 (2:0)
1300 Zuschauer. - SR Wolfensberger.
Tore: 4. Barbet 1:0. 17. Bah 2:0. 87. Ferreira 2:1.
Stade Lausanne-Ouchy: Da Silva; Kaloga, Malula, Barbet, Conus (83. Lukembila); Tritten, Lusuena (90. Akichi), Nkama (90. Fargues); Bah (67. Garcia), Sartoretti (83. Socka Bongué), Nomel.
Luzern: Loretz; Dorn, Knezevic (23. Bajrami), Bung Freimann, Ciganiks; Winkler (23. Ferreira), Abe, Owusu (60. von Moos); Di Giusto; Kabwit (69. Villiger), Grbic (60. Vasovic).
Verwarnungen: 44. Ciganiks. 91. Freimann.(riz/sda)

Frey erhält nach verrückter Cup-Wende Sonderlob und sagt: «Der Zusammenhalt ist riesig»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
10 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
10
Olympische Winterspiele in Mailand – na und? Ist da etwas?
Mailand integriert die Spiele geräuschlos in den urbanen Alltag. Ein Augenschein kurz vor der Eröffnung und die Erkenntnis: Die Olympischen Spiele haben 2026 ihre Romantik und ihre Seele verloren, aber natürlich nicht den Geschäftssinn.
In Mailand regnet es. Es regnet beharrlich. Wer soeben angekommen ist, um die Olympischen Winterspiele 2026 zu suchen, findet vor allem nassen Asphalt. Selbst am Hauptbahnhof «Milano Centrale» , wo pro Tag 500 Züge aus- und einfahren und mehr als 300'000 Reisende ein- und aussteigen, gibt es kurz vor der Eröffnung nicht den geringsten Hinweis auf ein globales Spektakel.
Zur Story