Sogar Thomas Müller scheint es kaum glauben zu können, wie einfach das Toreschiessen gegen Italien war. Bild: keystone

Gnonto trifft erstmals im Nationalteam – trotzdem wird Italien in Deutschland abgefertigt

Nach vier 1:1-Unentschieden in Folge gewinnt die deutsche Nationalmannschaft wieder ein Länderspiel. Die Deutschen fertigen Italien in der Nations League in Mönchengladbach mit 5:2 ab.

Für die Deutschen, für die zweimal Timo Werner und je einmal Joshua Kimmich, Thomas Müller (mit einem Abstauber) und Ilkay Gündogan (auf Foulpenalty) trafen, war es der erste Sieg gegen einen renommierten Gegner seit dem 4:2 gegen Portugal in der EM-Vorrunde im Juni 2021. Und die Squadra von Trainer Roberto Mancini verhinderte mit dem 2:5 in der Nachspielzeit Italiens höchste Niederlage seit dem mit 0:4 gegen Spanien verlorenen EM-Final 2012.

Wilfried Gnonto spielte wie schon beim 2:1 gegen Ungarn von Anfang an. Der Youngster von Schweizer Meister Zürich erzielte nach 78 Minuten nach einem Abpraller aus kürzester Distanz sein erstes Länderspiel-Tor. Es war das 1:5, das die ohnehin schon bittere Niederlage nach einer schlaffen Leistung der gesamten italienischen Mannschaft nicht noch bitterer machte. (dab/sda)