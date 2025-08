Lando Norris gewinnt in Ungarn vor Oscar Piastri. Bild: keystone

Dank Ein-Stopp-Strategie: Norris siegt vor Piastri – Bortoleto im Sauber sehr stark

Die Fahrer des Teams McLaren sorgen für den nächsten Doppelerfolg. Lando Norris siegt im Grand Prix von Ungarn vor Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto überzeugt im Sauber mit Rang 6, seinem bisherigen Bestergebnis in der Formel 1.

Im Qualifying hatte das Duo in den McLaren noch unerwartet Charles Leclerc den Vortritt beziehungsweise den besten Startplatz überlassen müssen. Im Rennen, dem letzten vor der vier Wochen dauernden Wettkampfpause, nutzten Norris und Piastri das derzeit überlegene Auto in der Formel 1 zu einem neuerlichen Doppelerfolg, dem vierten am Stück und dem siebten in diesem Jahr insgesamt.

Mit dem Herrichten der gegenwärtigen Hierarchie mussten sich Norris und Piastri allerdings gedulden. Der Engländer, der im Gegensatz zu seinen direkten Konkurrenten fürs Reifenwechseln nur einen Boxenstopp einlegte, stiess erst an die Spitze vor, als bereits mehr als die Hälfte der Distanz zurückgelegt war. In der WM-Wertung verkürzte Norris als erster Verfolger des führenden Piastri seinen Rückstand um 7 auf 9 Punkte.

Leclerc verpasste nicht nur den erhofften ersten Saisonsieg für die Scuderia Ferrari, sondern auch einen Podestplatz. In der Schlussphase musste der Monegasse auch noch Norris' Landsmann George Russell im Mercedes passieren lassen. Lewis Hamilton im anderen roten Auto, der tags zuvor in seiner ersten Enttäuschung nach dem verpatzten Auftritt im Qualifying sich als «nutzlosen Fahrer» bezeichnet und seine Vorgesetzten einen Fahrerwechsel vorgeschlagen hatte, erreichte das Ziel mit einer Runde Rückstand auf Platz 12. Nicht viel besser erging es Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer im Red Bull belegte Rang 9.

Für Charles Leclerc endete das Rennen enttäuschend. Bild: keystone

Gabriel Bortoleto fühlt sich in seiner ersten Saison in der Formel 1 immer wohler. Der junge Brasilianer schaffte mit Rang 6 ein persönliches Bestergebnis. Bisher hatte er die Plätze 8 und 9 in den Grands Prix von Österreich und von Belgien als zählbare Ergebnisse abgeliefert. Für den Zürcher Rennstall gab es zum sechsten Mal in Folge Punktezuwachs. Weniger glücklich nach dem Wochenende auf dem Hungaroring war Nico Hülkenberg. Der aus Position 18 losgefahrene Deutsche musste sich mit Rang 13 bescheiden. (riz/sda)

Motorsport Standings provided by Sofascore