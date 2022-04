Christopher Nkunku war vom BVB kaum zu stopnne. Bild: keystone

Leipzig deklassiert den BVB +++ Bayern gewinnen dank starker Schlussphase in Freiburg

Dortmund – Leipzig 1:4

Borussia Dortmund muss im Kampf um den Meistertitel einen herben Rückschlag einstecken. Der BVB unterlag RB Leipzig zu Hause gleich mit 1:4. Die Bayern liegen damit 9 Punkte vor dem BVB auf Rang 1.

Die Leipziger hatten zwei überragende Akteure in ihren Reihen: Konrad Laimer erzielte die ersten beiden Tore für Rasenball, Christopher Nkunku war an allen vier Toren direkt beteiligt. Den Dortmunder Ehrentreffer erzielte Donyell Malen.

Das 0:1 durch Laimer (21.) Video: streamja

Das 0:2 durch Laimer (30.) Video: streamja

Das 0:3 durch Nkunku (58.) Video: streamja

Das 1:3 durch Malen (84.) Video: streamja

Das 1:4 durch Olmo (86.) Video: streamja

Borussia Dortmund - Leipzig 1:4 (0:2)

Tore: 21. Laimer 0:1. 30. Laimer 0:2. 58. Nkunku 0:3. 84. Malen 1:3. 86. Olmo 1:4.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Freiburg – Bayern 1:4

Die Bayern festigte die Leaderposition in der Bundesliga sechs Runden vor Schluss mit einem 4:1-Sieg in Freiburg.

Serge Gnabry, nach 72 Minuten eingewechselt, benötigte nur eine Minute, um das vorentscheidende 2:1 zu erzielen. Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Freiburgs altgedienter Goalgetter Niels Petersen hatte den ersten Rückstand noch ausgleichen können.

Dass Freiburg gegen die Bayern den Kürzeren zieht, ist das Normalste in der Geschichte der Bundesliga. In den letzten 26 Jahren siegten die Freiburger gegen die Bayern in der Meisterschaft nur ein einziges Mal, im Mai 2015.

Das 0:1 durch Goretzka (58.) Video: streamja

Das 1:1 durch Petersen (63.) Video: streamja

Das 1:2 durch Gnabry (73.) Video: streamja

Das 1:3 durch Coman (82.) Video: streamja

Freiburg - Bayern München 1:4 (0:0)

Tore: 58. Goretzka 0:1. 62. Petersen 1:1. 73. Gnabry 1:2. 82. Coman 1:3. 96. Sabitzer 1:4.

Leverkusen – Hertha 2:1

Bayer Leverkusen machte sich Freiburgs Niederlage zunutze. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane bezwang daheim gegen Hertha Berlin 2:1 und legte im Gerangel um die Plätze in der Champions League eine Reserve von sechs Punkten auf die Freiburger an.

Hertha Berlin seinerseits rutschte nach dem zweiten Match unter Trainer Felix Magath auf den zweitletzten Platz ab, weil Arminia Bielefeld und Stuttgart im Duell zweier weiterer Abstiegskandidaten remisierten (1:1).

Das 1:0 durch Alario (34.) Video: streamja

Das 2:0 durch Bellarabi (40.) Video: streamja

Das 2:1 durch Darida. Video: streamja

Bayer Leverkusen - Hertha Berlin 2:1 (2:1)

Tore: 35. Alario 1:0. 40. Bellarabi 2:0. 43. Darida 2:1.

Bielefeld – Stuttgart 1:1

Das 0:1 durch Kalajdzic (25.) Video: streamja

Das 1:1 durch Krüger (59.) Video: streamja

Arminia Bielefeld - Stuttgart 1:1 (0:1)

Tor: 25. Kalajdzic 0:1. 59. Krüger 1:1.

Bemerkungen: Arminia Bielefeld bis 84. mit Brunner (verwarnt).

Hoffenheim – Bochum 1:2

Zu einem wichtigen Sieg im Abstiegskampf kam der VfL Bochum gegen Hoffenheim. Matchwinner war das Duo Manuel Riemann und Takuma Asano – Torhüter Riemann bereitete nämlich beide Tore von Flügelspieler Asano vor.

Das 0:1 durch Asano (28.) Video: streamja

Das 1:1 durch Raum (54.) Video: streamja

Das 1:2 durch Asano (59.) Video: streamja

Hoffenheim - Bochum 1:2 (0:1)

Tore: 28. Asano 0:1. 54. Raum 1:1. 59. Asano 1:2.

Frankfurt – Greuther Fürth 0:0

Torlos endete die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Greuther Fürth. Der Schweizer Nationalspieler Djibril Sow durfte bei den Frankfurtern über die gesamten 90 Minuten ran.

Keine Tore in der Partie zwischen Frankfurt und Greuther Fürth. Bild: keystone

Eintracht Frankfurt - Greuther Fürth 0:0

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow.

Die Tabelle