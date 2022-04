Christian Eriksen lässt sich nach seinem Tor von den Teamkollegen feiern. Bild: keystone

Christian Eriksen schiesst Chelsea ins Elend – ManCity und Liverpool im Gleichschritt

Burnley - Manchester City 0:2

Manchester City gibt sich gegen Burnley keine Blösse und gewinnt auswärts souverän mit 2:0. Die «Citizens» lenkten die Partie früh in die für sie richtigen Bahnen, bereits nach fünf Minuten traf Kevin De Bruyne zur Führung. Das 2:0 und damit den Endstand erzielte Ilkay Gündogan noch in der ersten halben Stunde.

Das 0:1 durch De Bruyne (5.) Video: streamja

Das 0:2 durch Gündogan (25.) Video: streamja

Burnley - Manchester City 0:2 (0:2)

Tore: 6. De Bruyne 0:1. 25. Gündogan 0:2.

Liverpool - Watford 2:0

Der FC Liverpool gewinnt in der Premier League sein 10. Spiel in Folge. Gegen den FC Watford ist es der Portugiese Diogo Jota, der nach 22 Minuten per Kopf zur Führung trifft.

Das 1:0 durch Diogo Jota (22.) Video: streamja

Auf die Siegsicherung muss Liverpool allerdings bis kurz vor Schluss warten. Nach einem unnötigen Foul von Juraj Kucka gibt es einen Elfmeter, den Fabinho trocken verwandelt.

Das 2:0 durch Fabinho (89.) Video: streamja

Liverpool - Watford 2:0 (1:0)

Tore: 22. Jota 1:0. 89. Fabinho (Foulpenalty) 2:0.

Chelsea – Brentford 1:4

In den jüngsten Test-Länderspielen mit Dänemark gegen die Niederlande und gegen Serbien hat der von den Herzproblemen genesene Christian Eriksen je einmal getroffen. Am Samstag war er erstmals auch in der englischen Meisterschaft wieder unter den Torschützen.

Der 30-jährige dänische Mittelfeldspieler erzielte nach 54 Minuten das 2:1 beim überraschenden 4:1-Auswärtssieg des Neulings Brentford gegen Chelsea, dem wohl die letzten Hoffnungen auf den Meistertitel entschwunden sind.

Die Führung für Chelsea durch Rüdiger (48.) Video: streamja

Das 1:2 durch Eriksen (54.) Video: streamja

Chelsea - Brentford 1:4 (0:0)

Tore: 48. Rüdiger 0:1 50. Janelt 1:1. 54. Eriksen 1:2. 60. Janelt. 87. Wissa 1:4.

Die Tabelle:

(zap/sda)