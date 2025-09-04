wechselnd bewölkt18°
Erste Länderspielpause bei Portugal nach dem Tod von Diogo Jota

Nottingham Forest FC v Brentford FC, Premier League A tribute is displayed to the late Diogo Jota of Liverpool and brother Andre Silva displayed at the City Ground, home of Nottingham Forest before th ...
Diogo Jota und André Silva verstarben im Juli bei einem Verkehrsunfall.Bild: www.imago-images.de

«Wir sind Familie»: Portugals Nationalmannschaft gedenkt Diogo Jota

Der Schmerz nach Diogo Jotas Tod sitzt bei vielen seiner Kollegen noch tief. So ist das erste Zusammentreffen der portugiesischen Fussballnationalmannschaft eine traurige Angelegenheit. Die Spieler und der Verband haben dem verstorbenen Jota gedacht.
04.09.2025, 10:0804.09.2025, 10:08
Mehr «Sport»

Vor dem ersten Spiel ohne Diogo Jota haben Portugals Fussball-Nationalspieler ihres verstorbenen Mannschaftskollegen und Freundes mit emotionalen Worten gedacht.

«Wir sind mehr als nur Freundschaft. Wir sind Familie», liest Rúben Neves aus einem Brief vor. «Daran wird sich nichts ändern, weil du einen Vertrag etwas weiter weg von Zuhause unterschrieben hast.» Untermalt werden seine Worte von Erinnerungsvideos Jotas mit seinen Teamkollegen. «Wenn du zur Nationalmannschaft zurückkehrst, wirst du weiterhin unter uns sein. Am Esstisch, im Bus, im Flugzeug… Du wirst immer bei uns sein, wie du es immer warst...Wir werden dafür sorgen, dass man dich nicht vergisst und es deinen Liebsten gut geht in deiner Abwesenheit.»

Neves war Diogo Jotas bester Freund. Neu trägt er ein Tattoo an der linken Wade, das ihn zusammen mit Jota in einer Umarmung zeigt.

Das Länderspiel gegen Armenien steht ganz im Zeichen des Liverpool-Profis, der ebenso wie sein Buder André Silva bei einem Verkehrsunfall am 3. Juli ums Leben gekommen war. Am Dienstag hatte sich die Mannschaft zuvor in Oeiras/Portugal getroffen, wo eine Skulptur von Jotas Trikot mit der Rückennummer 21 enthüllt wurde. (riz/cam/dpa/aargauerzeitung.ch)

