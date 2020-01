Sport

Fussball

Real Madrid nach Penalty-Krimi zum 11. Mal Supercup-Sieger (mit Video)



Bild: AP

Real Madrid nach Penalty-Krimi Supercup-Sieger ++ Manchester City demontiert Aston Villa

England, Premier League

Aston Villa – Manchester City

Manchester City überholte dank dem 6:1-Auswärtssieg gegen Aufsteiger Aston Villa das zweitklassierte Leicester City und ist erstmals seit über zwei Monaten wieder erster Verfolger von Leader Liverpool. Wobei man bei einem Rückstand von 14 Punkten und einem Spiel mehr kaum mehr davon reden kann, dass Manchester City den FC Liverpool verfolgt.

Immerhin aber gibt es eine Statistik, in der Manchester City vor dem Leader liegt. Das Team von Pep Guardiola hat dank dem halben Dutzend bei Aston Villa 62 Meisterschaftstore erzielt - 12 mehr als der FC Liverpool. Das 6:1 war dabei noch nicht einmal der höchste Saisonsieg des Meisters. Sergio Agüero und Co. hatten im September Watford sogar 8:0 abgefertigt. Insgesamt schoss Manchester City schon fünf Mal vier Tore oder mehr in einem Spiel der Premier League.

Der Argentinier Agüero war gegen Aston Villa drei Mal erfolgreich und hat nun 177 Premier-League-Tore erzielt. Er ist damit vor dem Franzosen Thierry Henry der beste ausländische Torschütze der Premier League. (sda)

Aston Villa - Manchester City 1:6 (0:4)

41'823 Zuschauer

Tore: 18. Mahrez 0:1. 24. Mahrez 0:2. 28. Agüero 0:3. 45. Gabriel Jesus 0:4. 57. Agüero 0:5. 81. Agüero 0:6. 91. El Ghazi (Foulpenalty) 1:6.

Aguero mit dem fünften Tor für Manchester City: Video: streamja

Aston Villa kommt dank eines Penaltys noch zu einem Tor: Video: streamja

Spanien, Supercup-Final

Real Madrid – Atletico Madrid

Real Madrid hat sich zum elften Mal den spanischen Supercup gesichert. Im Final des Final Four in Dschidda in Saudi-Arabien schlug der Rekordmeister den Stadtrivalen Atlético Madrid im Penaltyschiessen 4:1. In den 120 Minuten zuvor hatte es keine Tore gegeben.

Während bei Real Madrid am Ende alle vier Schützen erfolgreich waren, traf bei Atlético Saul nur den Pfosten und scheiterte Thomas an Reals Keeper Thibaut Courtois. Für Real ist es der erste nationale Titel seit der Meisterschaft in der Saison 2016/17.

Der spanische Supercup fand erstmals im Rahmen eines Turniers mit Halbfinal und Final statt. Dass dieses Final Four in Saudi-Arabien ausgetragen wurde, stiess in Spanien aufgrund der misslichen Menschenrechtssituation sowie der Diskriminierung von Frauen im Königreich auf der arabischen Halbinsel auf heftige Kritik. So weigerte sich etwa der spanische Staatssender TVE die Spiele zu übertragen. (sda)

Das Penalty-Schiessen: Video: streamja

Italien, Serie A

Roma – Juventus

Spielbeginn um 20:45 Uhr

Frankreich, Ligue 1

PSG – Monaco

Spielbeginn um 21 Uhr.

Abonniere unseren Newsletter