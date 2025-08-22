recht sonnig22°
Das sind die 14 Schweizer Bundesliga-Spieler: Ein Saison-Ausblick

JAQUEZ Luca Team VfB Stuttgart Franz Beckenbauer Supercup 2025 Supercup VfB Stuttgart - FC Bayern Muenchen 1 : 2 am 16.08.2025 in Stuttgart DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQ ...
Luca Jaquez hat sich in Stuttgart in den Vordergrund gespielt.Bild: www.imago-images.de

Die Bundesliga-Schweizer und ihre Rollen – nicht jeder wird spielen

In der Bundesliga mischen in der neuen Saison, die heute mit Bayern München – Leipzig beginnt, 14 Schweizer Spieler mit. Gregor Kobel gilt als bester Goalie der Liga. Leon Avdullahu und drei Aufsteiger kompensieren die Abgänge von Granit Xhaka und Fabian Rieder sowie den Abstieg von Noah Loosli.
22.08.2025, 17:3222.08.2025, 17:32
Mehr «Sport»

Der Beste

An namhaften Interessenten mangelt es Gregor Kobel nicht. Doch der Schweizer Nationalgoalie spielt auch in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund – und zeigte dort auch am Montag beim 1:0-Sieg im Pokal gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen, wie wertvoll er für den BVB ist.

Borussia Dortmund&#039;s goalkeeper Gregor Kobel eyes the ball during the Club World Cup group F soccer match between Fluminense and Borussia Dortmund in East Rutherford, N.J., Tuesday, June 17, 2025. ...
Gregor Kobel.Bild: keystone

Zusammen mit Stürmer Serhou Guirassy ist Kobel die Schlüsselfigur im Team von Trainer Niko Kovac, das sich in der letzten Saison mit einem starken Finish gerade noch für die Champions League qualifiziert hat. Vielen gilt er als bester Torhüter der Bundesliga.

Die Neuen

Leon Avdullahu ist nach dem Meistertitel mit dem FC Basel drauf und dran, sich als Neuzugang von Hoffenheim auch in der Bundesliga ohne Anlaufzeit zu etablieren. Der im defensiven Mittelfeld beheimatete 21-jährige Nachwuchs-Internationale erkämpfte sich in der Vorbereitung einen Stammplatz und gilt bereits als fixe Säule in der stark umgebauten Mannschaft, der nach einer komplizierten Saison zugetraut wird, wieder an die europäischen Plätze heranzurücken.

GER,1.Runde DFB Pokal, FC Hansa Rostock vs TSG Hoffenheim / 16.08.2025, Ostseestadion, Rostock, GER,1.Runde DFB Pokal, FC Hansa Rostock vs TSG Hoffenheim , im Bild Leon Avdullahu Hoffenheim *** GER,1 ...
Leon Avdullahu.Bild: www.imago-images.de

Die Aussenverteidiger Miro Muheim und Silvan Hefti schafften mit dem einstigen Bundesliga-Dino Hamburger SV nach sieben Jahren in der Zweitklassigkeit die Rückkehr ins Oberhaus. Sie nahmen dabei unterschiedliche Rollen ein: Muheim gehörte zu den Leistungsträgern, Hefti zu Ersatzkräften. Das wird so bleiben, Hefti steht nun sogar ganz auf dem Abstellgleis. Joël Schmid stieg mit dem 1. FC Köln auf und wird beim Auftakt am Sonntag in Mainz in der Startelf erwartet.

16.08.2025, xjhx, Fussball DFB Pokal 1.Runde, FK Pirmasens - Hamburger SV v.l. Manuel Gr
Miro Muheim.Bild: www.imago-images.de

Die Hoffnungsträger

Johan Manzambi spielte sich in der letzten Saison beim Europa-League-Teilnehmer Freiburg aus der dritten Reihe in den Fokus, verdiente sich ein erstes Aufgebot für die A-Nationalmannschaft und könnte 2025/26 daran anknüpfen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler gilt bei den Breisgauern als Mann für kreative Momente, seine Startelf-Einsätze hängen jedoch auch von der Taktik und der Spielweise des Gegners ab. Beim 2:0-Sieg im Pokal gegen den Regionalligisten Lotte köpfelte er einen Ball an die Latte.

Johan MANZAMBI FR Aktion, Einzelaktion, Fussball, DFB Pokal, 1.Hauptrunde, Sportfreunde Lotte - SC Freiburg FR 0-2 am 16.08.2025 im Stadion am Lotter Kreuz in Lotte / Deutschland. Â *** Johan MANZAMBI ...
Johan Manzambi.Bild: www.imago-images.de

In Stuttgart könnte sich Luca Jaquez in der Innenverteidigung einen Stammplatz erspielen. Er dürfte am Samstag gegen Union Berlin auflaufen, hat aber Konkurrenz im Nacken. Teamkollege Leonidas Stergiou erholte sich erst von einer Fussverletzung und muss sich wieder ins Team kämpfen.

Der Bewährte

Innenverteidiger Nico Elvedi steigt in seine bereits elfte Saison (!) bei Borussia Mönchengladbach. Ein Wechsel zu einem grösseren Klub ergab sich trotz Absichten nie – zur Freude von Gladbach, das konstant auf den Schweizer Nationalverteidiger setzt. Mit dem für Bosnien spielenden Doppelbürger Haris Tabakovic dürfte zumindest zu Beginn der Saison aufgrund des längeren Ausfalls von Tim Kleindienst ein weiteres Schweizer Element zur Gladbacher Startelf gehören.

18.07.2025, xtgx, Fussball Testspiel, FC Erzgebirge Aue - Borussia M
Nico Elvedi.Bild: www.imago-images.de

Die Bankdrücker

Zu dieser Rubrik wird wohl auch Jonas Omlin gehören. Der Goalie von Mönchengladbach, der zwischenzeitlich die Captainbinde trug, aber immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde, geht als Nummer 2 hinter Moritz Nicolas in die Saison.

Aurèle Amenda kämpft in Frankfurt – wie der von einem Achillessehnenriss zurückkehrende 19-jährige Bruno Ogbus in Freiburg – noch um Einsatzzeit. Cédric Zesiger muss sich in Augsburgs Verteidiger-Hierarchie hinten anstellen. Silvan Widmer spielt bei Mainz als ehemaliger Captain nur noch eine Nebenrolle.

GER, FSP, FC Augsburg vs FC Memmingen / 18.07.2025, e-con ArenaPark, Memmingen, GER, FSP, FC Augsburg vs FC Memmingen, im Bild Cedric Zesiger FC Augsburg, 16 *** GER, FSP, FC Augsburg vs FC Memmingen ...
Cédric Zesiger.Bild: www.imago-images.de

Der Trainer

Gerardo Seoane geht in seine mittlerweile dritte Saison als Trainer von Borussia Mönchengladbach. Die anfängliche Kritik ist trotz der Schlussränge 14 und 10 verstummt. Mit 3,2 Millionen Euro Lohn gehört der 46-jährige Zentralschweizer und ehemalige Luzern-, YB- und Leverkusen-Coach laut «Bild Sport» als Fünfter des Rankings zu den am besten bezahlten Trainern der Liga. Die erstmalige Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb im dritten Jahr mit Seoane wäre für die Fohlen auch in dieser Saison ein grosser Erfolg.

03.05.2025, Nordrhein-Westfalen, M
Gerardo Seoane.Bild: keystone

Die Aussteiger

Granit Xhaka zog es mit 32 Jahren von Bayer Leverkusen noch einmal zurück in die Premier League. Der Captain der Schweizer Nationalmannschaft will dort den Aufsteiger Sunderland zum Klassenerhalt führen. Fabian Rieder ist nach seiner Stuttgart-Leihe wieder bei Stade Rennes, Edimilson Fernandes verliess Mainz endgültig und kehrte in die Schweiz zu den Young Boys zurück.

Verteidiger Noah Loosli stieg mit Bochum ab und spielt nächste Saison wie Cedric Itten (Düsseldorf), Jan Elvedi (Kaiserslautern), Adrian Gantenbein (Schalke), Noah Rupp (Karlsruhe) und Torhüter Marko Rajkovacic (Braunschweig) in der 2. Bundesliga. (ram/sda)

