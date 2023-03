In München gab es viele Tore zu sehen. Bild: keystone

Bayern mit Schützenfest nach frühem Rückstand – Leipzig siegt souverän

Bayern – Augsburg 5:3

Augsburg ist eine von nur zwei Mannschaften, die in dieser Saison Bayern München schlagen konnte. Sechs Monate nach dem Heimsieg gelang aber kein zweiter Coup gegen den Serienmeister, auch wenn der Start in die Partie vielversprechend war.

Berisha bringt Augsburg in Führung. Video: streamja

Nach weniger als drei Minuten führte der Aussenseiter dank Mergim Berisha, der nach der Pause Yann Sommer vom Elfmeterpunkt zum 2:4 ein zweites Mal bezwang. Den dritten Gegentreffer kassierte der Schweizer Goalie in den Schlusssekunden. Beim 3:5 hatte der für Augsburg eingewechselte Ruben Vargas mit dem Assist seinen Fuss im Spiel.

Pavard dreht das Spiel für die Bayern. Video: streamja

Die Münchner konnten sich wenige Tage nach dem Vorstossen in den Champions-League-Viertelfinal auf die Effizienz der Verteidiger verlassen. Die gar nicht oder nur kurz am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain eingesetzten João Cancelo und Benjamin Pavard sorgten bis in die 19. Minute für die rasche Wende zum 2:1. Danach traf Pavard noch vor der Pause ein zweites Mal, und Alphonse Davies schoss eine Viertelstunde vor Schluss das 5:2.

Bayern München - Augsburg 5:3 (4:1)

Tore: 2. Berisha 0:1. 15. Cancelo 1:1. 19. Pavard 2:1. 35. Pavard 3:1. 45. Sané 4:1. 60. Berisha (Foulpenalty) 4:2. 74. Davies 5:2. 93. Cardona 5:3.

Bemerkungen: Bayern München mit Sommer. Augsburg mit Vargas (ab 46.).

Leipzig – Gladbach 3:0

Auch das nun drittplatzierte RB Leipzig kam zu einem Heimsieg, der sich allerdings erst in der Schlussphase abzeichnete. Bis Timo Werner in der 57. Minute die Basis zum 3:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach legte, hatten die Gäste einige gute Torchancen ungenutzt gelassen.

Werner bringt Leipzig in Führung. Video: streamja

Unglücklich agierte in den Gladbacher Reihen vor allem Alassane Pléa: Der Franzose verschoss in der 53. Minute einen Penalty und verschuldete keine 20 Minuten später den Elfmeter, den Emil Forsberg zum 2:0 verwertete. Für die Gladbacher, die mit Nico Elvedi und ohne den verletzten Jonas Omlin spielten, sind damit die Europacup-Plätze zehn und mehr Punkte entfernt.

Leipzig - Mönchengladbach 3:0 (0:0)

Tore: 57. Werner 1:0. 71. Forsberg (Penalty) 2:0. 80. Gvardiol 3:0.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt). 53. Leipzigs Goalie Blaswich hält Penalty von Pléa. (abu/sda)

Frankfurt – Stuttgart 1:1

Frankfurt kam zuhause gegen das abstiegsgefährdete Stuttgart nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Die Eintracht verspielte eine 1:0-Führung in der 2. Halbzeit. Damit droht die Mannschaft von Djibril Sow den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren

Rode bringt Frankfurt in Führung. Video: streamja

Eintracht Frankfurt - Stuttgart 1:1 (0:0)

Tore: 55. Rode 1:0. 75. Silas 1:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow (bis 86.).

Hertha – Mainz 1:1

Mainz hält sich weiterhin hartnäckig in der oberen Tabellenhälfte. Auswärts bei Hertha Berlin holte der FSV einen frühen Rückstand auf und immerhin noch einen Punkt.

Ajorque gleicht für Mainz aus. Video: streamja

Hertha Berlin - Mainz 1:1 (1:0)

Tore: 18. Ngankam (Handspenalty) 1:0. 57. Ajorque 1:1.

Bemerkungen: Mainz mit Fernandes und Widmer (ab 58.). (abu/sda)