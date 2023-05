Ein Erling Haaland hat nie genug – gegen Everton erzielt er bereits seinen 36. Saisontreffer. Bild: keystone

ManCity siegt dank Haaland und Gündogan souverän – Seferovic trifft bei Celta-Niederlage

Bundesliga

Stuttgart – Leverkusen 1:1

Nicht verloren, aber auch nichts gewonnen: Der VfB Stuttgart bleibt in der Bundesliga ein ernsthafter Abstiegskandidat. Die zum Siegen verdammten Schwaben versäumten durch ein 1:1 gegen Bayer Leverkusen den Sprung aus dem Tabellenkeller, mit einem Punkt Rückstand auf Schalke und zwei auf Bochum liegt der VfB weiterhin auf Rang 17.

Weltmeister Ezequiel Palacios verdarb Stuttgart mit einem von VfB-Torhüter Fabian Bredlow verursachten Foulelfmeter den so dringend benötigten Sieg. Palacios machte damit seinen Patzer beim Führungstreffer der Gastgeber wett: Der Argentinier hatte Wataru Endo im Strafraum gelegt, Serhou Guirassy traf cool per «Panenka»-Penalty.

Stuttgart - Leverkusen 1:1 (0:0)

Tore: 57. Guirassy (Penalty) 1:0. 70. Palacios 1:1.

Guirassy trifft per Panenka-Penalty zum 1:0 für Stuttgart Video: streamja

Palacios kann für Leverkusen zum 1:1 ausgleichen. Video: streamja

Die Tabelle:

Premier League

Everton – ManCity 0:3

Mnchester City marschiert weiter geradewegs auf den englischen Meistertitel zu. Mit Manuel Akanji in der Startformation gewannen die «Citizens» bei Abstiegskandidat Everton souverän mit 3:0. Zum «Man of the Match» avanciert Mittelfeldregisseur Ilkay Gündogan, der zwei Tore selbst erzielte und den dritten Treffer von Erling Haaland vorbereitete.

Everton - Manchester City 0:3 (0:2)

Tore: 37. Gündogan 0:1. 39. Haaland 0:2. 51. Gündogan 0:3.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Gündogan trifft herrlich zum 1:0 für ManCity. Video: streamja

Haaland erhöht per Kopf auf 2:0 für City. Video: streamja

Gündogans Freistoss sitzt – 3:0 für ManCity. Video: streamja

Die Tabelle:

Serie A

Fiorentina – Udinese 2:0

Die Fiorentina gewinnt die Hauptprobe auf das Halbfinal-Rückspiel der Conference League am Donnerstag in Basel. Die Toskaner, die einen 1:2-Rückstand wettmachen müssen, schlugen in der 35. Runde der Serie A daheim Udinese mit 2:0. Gaetano Castrovilli und Giacomo Bonaventura schossen die Tore.

Weitere Resultate:

Verona - Torino 0:1 (0:1)

Tor: 29. Vlasic 0:1.

Bemerkungen: Torino mit Rodriguez.

Die Tabelle:

LaLiga

Celta Vigo – Valencia 1:2

Haris Seferovic erzielte in der 34. Runde der spanischen La Liga seinen dritten Saisontreffer. Der Schweizer Stürmer traf daheim gegen den FC Valencia (1:2) nach einer Stunde und einem Eckball mit dem Kopf zum 1:1. Eine Viertelstunde vor Schluss musste er mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden.In der Schlussphase gelang Alberto Mari der 2:1-Siegtreffer für Valencia, das dadurch drei Punkte zwischen sich und die Abstiegszone brachte. Eray Cömert kam für Valencia nicht zum Einsatz.

Celta Vigo - Valencia 1:2 (0:1)

Tore: 8. Kluivert 0:1. 60. Seferovic 1:1. 88. Mari 1:2.

Bemerkungen: Celta Vigo mit Seferovic (bis 78.). Valencia ohne Cömert (Ersatz). 93. Gelb-Rote Karte gegen Gabriel Paulista (Valencia).

Der Seferovic-Treffer gegen Valencia. Video: streamja

Die Tabelle:

