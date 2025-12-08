wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Fussball: Ex-FCZ-Präsident Sven Hotz verstorben

FCZ-Praesident Sven Hotz gibt seinen &quot;Meistertanz&quot; zum Besten, vor Tausenden von FC Zuerich Fans auf dem Zuercher Helvetiaplatz, am Sonntag, 14. Mai 2006. Sekunden vor Saisonschluss hat der ...
Sven Hotz im Jahr 2006 an der Meisterfeier.Bild: KEYSTONE

«Nach langer Krankheit friedlich eingeschlafen»: Ex-FCZ-Präsident Sven Hotz verstorben

08.12.2025, 13:4108.12.2025, 13:41

Sven Hotz, der ehemalige Präsident des FC Zürich, ist am Sonntagabend im Alter von 96 Jahren verstorben. Dies teilt sein ehemaliger Klub am Montag mit.

«Es ist für uns alle tröstlich, dass Sven nach langer Krankheit friedlich einschlafen durfte», schreibt der aktuelle Präsident des FCZ, Ancillo Canepa. Hotz hatte an Demenz gelitten.

Hotz war 1986 zum Präsidenten des FCZ gewählt worden, 20 Jahre später trat er zurück. In seiner Amtszeit feierte er mit dem Klub zwei Cupsiege sowie den Meistertitel 2006.

Der legendäre Meistertanz von Sven Hotz.Video: YouTube/kurzpass

Vor seiner Zeit als Präsident amtete der ehemalige FCZ-Junior während zwei Jahren als Vizepräsident, davor während sieben Jahren als Vorstandsmitglied und Sekretär. «Über Fussball haben wir gar nicht so viel gesprochen», erinnert sich Canepa an die Jahre ab 2005, als er selbst Mitglied des Verwaltungsrats geworden war.

Nebst seiner Tätigkeit im Fussball war der gelernte Maurer Hotz auch Immobilienentwickler – begonnen hatte er als Kinobetreiber, ehe er mehr und mehr auch in das Bau- und Immobiliengewerbe einstieg. (riz/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Trainer des FC Zürich seit dem Jahr 1991
1 / 25
Die Trainer des FC Zürich seit dem Jahr 1991
Wer im Letzigrund-Stadion schon alles das Sagen hatte – und Titel gewonnen hat.
quelle: keystone / christoph ruckstuhl
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lutz Pfannenstiel im Interview über Fussball und das Klima
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
3. Goldmedaille an Kurzbahn-EM! Noè Ponti triumphiert auch über 200 m Delfin
Drittes Gold von Noè Ponti an den Kurzbahn-Europameisterschaften in Polen: Der Tessiner gewinnt die 200 m Delfin am Schlusstag der Kontinentalmeisterschaften in Lublin.
Nach den 50 m Delfin und den 100 m Lagen dominierte Ponti einen dritten Final. Dabei verwies der 24-Jährige die einheimischen Zwillinge Krzysztof und Michal Chmielewski in 1:50,17 auf die weiteren Podestplätze.
Zur Story