Sven Hotz im Jahr 2006 an der Meisterfeier. Bild: KEYSTONE

«Nach langer Krankheit friedlich eingeschlafen»: Ex-FCZ-Präsident Sven Hotz verstorben

Sven Hotz, der ehemalige Präsident des FC Zürich, ist am Sonntagabend im Alter von 96 Jahren verstorben. Dies teilt sein ehemaliger Klub am Montag mit.

«Es ist für uns alle tröstlich, dass Sven nach langer Krankheit friedlich einschlafen durfte», schreibt der aktuelle Präsident des FCZ, Ancillo Canepa. Hotz hatte an Demenz gelitten.

Hotz war 1986 zum Präsidenten des FCZ gewählt worden, 20 Jahre später trat er zurück. In seiner Amtszeit feierte er mit dem Klub zwei Cupsiege sowie den Meistertitel 2006.

Der legendäre Meistertanz von Sven Hotz. Video: YouTube/kurzpass

Vor seiner Zeit als Präsident amtete der ehemalige FCZ-Junior während zwei Jahren als Vizepräsident, davor während sieben Jahren als Vorstandsmitglied und Sekretär. «Über Fussball haben wir gar nicht so viel gesprochen», erinnert sich Canepa an die Jahre ab 2005, als er selbst Mitglied des Verwaltungsrats geworden war.

Nebst seiner Tätigkeit im Fussball war der gelernte Maurer Hotz auch Immobilienentwickler – begonnen hatte er als Kinobetreiber, ehe er mehr und mehr auch in das Bau- und Immobiliengewerbe einstieg. (riz/sda)