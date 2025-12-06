Am Freitagabend ging in Washington die Gruppenauslosung über die Bühne. Bild: keystone

Der komplette Spielplan der WM 2026 – gute Anspielzeiten für die Schweiz

Die Gruppen für die Fussball-WM in Nordamerika sind ausgelost, nun hat die FIFA am Samstag den kompletten Spielplan bekannt gegeben. Hier findest du heraus, wann die Schweizer Nati spielt und auf welche weiteren Länderspiele du dich im nächsten Sommer freuen kannst. Alle Uhrzeiten wurden auf Schweizerzeit umgerechnet.

Die Spiele der Schweiz

Granit Xhaka, Manuel Akanji und Trainer Murat Yakin in Lausanne. Bild: keystone

Die Schweizer Nati trifft in der Gruppe B auf die Mannschaften Kanada, Katar und den Sieger der UEFA Playoffs A (Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien-Herzegowina). So sieht der Spielplan von Yakins Mannschaft aus:

Samstag, 13. Juni

21 Uhr: Katar 🇶🇦 – Schweiz 🇨🇭

21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina



21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Kanada 🇨🇦



Alle Spiele nach Datum

Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni um XY Uhr statt. Dann spielt Mexiko zu Hause gegen Südafrika. Das Final findet am 19. Juli in East Rutherford im MetLife Stadium statt. Hier alle Spiele nach Datum:

Gruppenphase 1. Spieltag

Donnerstag, 11. Juni

21 Uhr: Mexiko 🇲🇽 – Südafrika 🇿🇦 (Mexiko-Stadt)

4 Uhr: Südkorea 🇰🇷 – Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland (Guadalajara)

21 Uhr: Kanada 🇨🇦 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina (Toronto)

3 Uhr: USA 🇺🇸 – Paraguay 🇵🇾 (Los Angeles)

6 Uhr: Australien 🇦🇺 – Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo (Vancouver)

21 Uhr: Katar 🇶🇦 – Schweiz 🇨🇭 (San Francisco)

0 Uhr: Brasilien 🇧🇷 – Marokko 🇲🇦 (New York)

3 Uhr: Haiti 🇭🇹 – Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Boston)

19 Uhr: Deutschland 🇩🇪 – Curaçao 🇨🇼 (Houston)

22 Uhr: Niederlande 🇳🇱 – Japan 🇯🇵 (Dallas)

1 Uhr: Elfenbeinküste 🇨🇮 – Ecuador 🇪🇨 (Philadelphia)

4 Uhr: Ukraine/Schweden/Polen/Albanien – Tunesien 🇹🇳 (Monterrey)

18 Uhr: Spanien 🇨🇦 – Kap Verde 🇨🇻 (Atlanta)

21 Uhr: Belgien 🇧🇪 – Ägypten 🇪🇬 (Seattle)



0 Uhr: Saudi Arabien 🇸🇦 – Uruguay 🇺🇾 (Miami)

3 Uhr: Iran 🇮🇷 – Neuseeland 🇳🇿 (Los Angeles)

21 Uhr: Frankreich 🇫🇷 – Senegal 🇸🇳 (New York)

0 Uhr: Bolivien/Suriname/Irak – Norwegen 🇳🇴 (Boston)

3 Uhr: Argentinien 🇦🇷 – Algerien 🇩🇿 (Kansas City)

6 Uhr: Österreich 🇦🇹 – Jordanien 🇯🇴 (San Francisco)

19 Uhr: Portugal 🇵🇹 – Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo (Houston)

22 Uhr: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Kroatien 🇭🇷 (Dallas)

Gruppenphase 2. Spieltag

Donnerstag, 18. Juni

1 Uhr: Ghana 🇬🇭 – Panama 🇵🇦 (Toronto)

4 Uhr: Usbekistan 🇺🇿 – Kolumbien 🇨🇴 (Mexiko-Stadt)

18 Uhr: Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland – Südafrika 🇿🇦 (Atlanta)

21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina (Los Angeles)



0 Uhr: Kanada 🇨🇦 – Katar 🇶🇦 (Vancouver)

3 Uhr: Mexiko 🇲🇽 – Südkorea 🇰🇷 (Guadalajara)

6 Uhr: Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo – Paraguay 🇵🇾 (San Francisco)

21 Uhr: USA 🇺🇸 – Australien 🇦🇺 (Seattle)

0 Uhr: Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – Marokko 🇲🇦 (Boston)

3 Uhr: Brasilien 🇧🇷 – Haiti 🇭🇹 (Philadelphia)

6 Uhr: Tunesien 🇹🇳 – Japan 🇯🇵 (Monterrey)

19 Uhr: Niederlande 🇳🇱 – Ukraine/Schweden/Polen/Albanien (Houston)

21 Uhr: Deutschland 🇩🇪 – Elfenbeinküste 🇨🇮 (Toronto)



2 Uhr: Ecuador 🇪🇨 – Curaçao 🇨🇼 (Kansas City)

18 Uhr: Spanien 🇨🇦 – Saudi Arabien 🇸🇦 (Atlanta)

21 Uhr: Belgien 🇧🇪 – Iran 🇮🇷 (Los Angeles)



0 Uhr: Uruguay 🇺🇾 – Kap Verde 🇨🇻 (Miami)

3 Uhr: Neuseeland 🇳🇿 – Ägypten 🇪🇬 (Vancouver)

19 Uhr: Argentinien 🇦🇷 – Österreich 🇦🇹 (Dallas)

23 Uhr: Frankreich 🇫🇷 – Bolivien/Suriname/Irak (Philadelphia)



2 Uhr: Norwegen 🇳🇴 – Senegal 🇸🇳 (New York)

5 Uhr: Jordanien 🇯🇴 – Algerien 🇩🇿 (San Francisco)

19 Uhr: Portugal 🇵🇹 – Usbekistan 🇺🇿 (Houston)

22 Uhr: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Ghana 🇬🇭 (Boston)

1 Uhr: Panama 🇵🇦 – Kroatien 🇭🇷 (Toronto)

4 Uhr: Kolumbien 🇨🇴 – Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo (Guadalajara)

21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Kanada 🇨🇦 (Vancouver)

21 Uhr: Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina – Katar 🇶🇦 (Seattle)



Gruppenphase 3. Spieltag

Donnerstag, 25. Juni

0 Uhr: Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – Brasilien 🇧🇷 (Miami)

0 Uhr: Marokko 🇲🇦 – Haiti 🇭🇹 (Atlanta)

3 Uhr: Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland – Mexiko 🇲🇽 (Mexiko-Stadt)

3 Uhr: Südafrika 🇿🇦 – Südkorea 🇰🇷 (Monterrey)

22 Uhr: Ecuador 🇪🇨 – Deutschland 🇩🇪 (New York)

22 Uhr: Curaçao 🇨🇼 – Elfenbeinküste 🇨🇮 (Philadelphia)

1 Uhr: Japan 🇯🇵 – Ukraine/Schweden/Polen/Albanien (Dallas)

1 Uhr: Tunesien 🇹🇳 – Niederlande 🇳🇱 (Kansas City)

4 Uhr: Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo – USA 🇺🇸 (Los Angeles)

4 Uhr: Paraguay 🇵🇾 – Australien 🇦🇺 (San Francisco)

21 Uhr: Norwegen 🇳🇴 – Frankreich 🇫🇷 (Boston)

21 Uhr: Senegal 🇸🇳 – Bolivien/Suriname/Irak (Toronto)

2 Uhr: Kap Verde 🇨🇻 – Saudi Arabien 🇸🇦 (Houston)

2 Uhr: Uruguay 🇺🇾 – Spanien 🇨🇦 (Guadalajara)

5 Uhr: Ägypten 🇪🇬 – Iran 🇮🇷 (Seattle)

5 Uhr: Neuseeland 🇳🇿 – Belgien 🇧🇪 (Vancouver)

23 Uhr: Panama 🇵🇦 – England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (New York)

23 Uhr: Kroatien 🇭🇷 – Ghana 🇬🇭 (Philadelphia)

1.30 Uhr: Kolumbien 🇨🇴 – Portugal 🇵🇹 (Miami)

1.30 Uhr: Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo – Usbekistan 🇺🇿 (Atlanta)

4 Uhr: Algerien 🇩🇿 – Österreich 🇦🇹 (Kansas City)

4 Uhr: Jordanien 🇯🇴 – Argentinien 🇦🇷 (Dallas)



Sechzehntelfinal

Die Daten könnten wegen der Zeitverschiebung noch ändern

Donnerstag, 28. Juni

21 Uhr: Zweiter A – Zweiter B

22.30 Uhr: Erster E – Dritter A/B/C/D/F

Erster C – Zweiter F

Erster F – Zweiter C

Erster I – Dritter C/D/F/G/H

Zweiter E – Zweiter I

Erster L – Dritter C/E/F/H/I

Erster D – Dritter B/E/F/I/J

Erster G – Dritter A/E/H/I/J

Erster L – Dritter E/H/I/J/K

Zweiter K – Zweiter L

Erster H – Zweiter J

Erster B – Dritter E/F/G/I/J

Erster J – Zweiter H

Zweiter D – Zweiter G

Erster K – Dritter D/E/I/J/L

Achtelfinal

Samstag, 4. Juli

Achtelfinal 1

Achtelfinal 2



Achtelfinal 3

Achtelfinal 4



Achtelfinal 5

Achtelfinal 6



Achtelfinal 7

Achtelfinal 8​

Viertelfinal

Donnerstag, 9. Juli

Viertelfinal 1



Viertelfinal 2



Viertelfinal 3

Viertelfinal 4



Halbfinal

Dienstag, 14. Juli

Halbfinal 1



Halbfinal 2​

Spiel um Platz 3

Samstag, 18. Juli

Spiel um Platz 3



Final

Sonntag, 19. Juli

Final



Alle Spiele nach Gruppe

Du interessierst dich für eine bestimmte Gruppe? Dann wirst du hier fündig:

Gruppe A

Donnerstag, 11. Juni

21 Uhr: Mexiko 🇲🇽 – Südafrika 🇿🇦 (Mexiko-Stadt)

4 Uhr: Südkorea 🇰🇷 – Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland (Guadalajara)

18 Uhr: Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland – Südafrika 🇿🇦 (Atlanta)

3 Uhr: Mexiko 🇲🇽 – Südkorea 🇰🇷 (Guadalajara)

3 Uhr: Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland – Mexiko 🇲🇽 (Mexiko-Stadt)

3 Uhr: Südafrika 🇿🇦 – Südkorea 🇰🇷 (Monterrey)

Gruppe B

Freitag, 12. Juni

21 Uhr: Kanada 🇨🇦 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina (Toronto)

21 Uhr: Katar 🇶🇦 – Schweiz 🇨🇭 (San Francisco)

21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina (Los Angeles)

0 Uhr: Kanada 🇨🇦 – Katar 🇶🇦 (Vancouver)

21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Kanada 🇨🇦 (Vancouver)

21 Uhr: Sieger Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina – Katar 🇶🇦 (Seattle)

Gruppe C

Sonntag, 14. Juni

0 Uhr: Brasilien 🇧🇷 – Marokko 🇲🇦 (New York)

3 Uhr: Haiti 🇭🇹 – Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Boston)

0 Uhr: Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – Marokko 🇲🇦 (Boston)

3 Uhr: Brasilien 🇧🇷 – Haiti 🇭🇹 (Philadelphia)

0 Uhr: Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – Brasilien 🇧🇷 (Miami)

0 Uhr: Marokko 🇲🇦 – Haiti 🇭🇹 (Atlanta)

Gruppe D

Samstag, 13. Juni

3 Uhr: USA 🇺🇸 – Paraguay 🇵🇾 (Los Angeles)

6 Uhr: Australien 🇦🇺 – Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo (Vancouver)

6 Uhr: Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo – Paraguay 🇵🇾 (San Francisco)

21 Uhr: USA 🇺🇸 – Australien 🇦🇺 (Seattle)

4 Uhr: Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo – USA 🇺🇸 (Los Angeles)

4 Uhr: Paraguay 🇵🇾 – Australien 🇦🇺 (San Francisco)

Gruppe E

Sonntag, 14. Juni

19 Uhr: Deutschland 🇩🇪 – Curaçao 🇨🇼 (Houston)

1 Uhr: Elfenbeinküste 🇨🇮 – Ecuador 🇪🇨 (Philadelphia)

21 Uhr: Deutschland 🇩🇪 – Elfenbeinküste 🇨🇮 (Toronto)

2 Uhr: Ecuador 🇪🇨 – Curaçao 🇨🇼 (Kansas City)

22 Uhr: Ecuador 🇪🇨 – Deutschland 🇩🇪 (New York)

22 Uhr: Curaçao 🇨🇼 – Elfenbeinküste 🇨🇮 (Philadelphia)

Gruppe F

Sonntag, 14. Juni

22 Uhr: Niederlande 🇳🇱 – Japan 🇯🇵 (Dallas)

4 Uhr: Ukraine/Schweden/Polen/Albanien – Tunesien 🇹🇳 (Monterrey)

19 Uhr: Niederlande 🇳🇱 – Ukraine/Schweden/Polen/Albanien (Houston)

6 Uhr: Tunesien 🇹🇳 – Japan 🇯🇵 (Monterrey)

1 Uhr: Japan 🇯🇵 – Ukraine/Schweden/Polen/Albanien (Dallas)

1 Uhr: Tunesien 🇹🇳 – Niederlande 🇳🇱 (Kansas City)

Gruppe G

Montag, 15. Juni

21 Uhr: Belgien 🇧🇪 – Ägypten 🇪🇬 (Seattle)



3 Uhr: Iran 🇮🇷 – Neuseeland 🇳🇿 (Los Angeles)

21 Uhr: Belgien 🇧🇪 – Iran 🇮🇷 (Los Angeles)

3 Uhr: Neuseeland 🇳🇿 – Ägypten 🇪🇬 (Vancouver)

5 Uhr: Ägypten 🇪🇬 – Iran 🇮🇷 (Seattle)

5 Uhr: Neuseeland 🇳🇿 – Belgien 🇧🇪 (Vancouver)

Gruppe H

Montag, 15. Juni

18 Uhr: Spanien 🇨🇦 – Kap Verde 🇨🇻 (Atlanta)

0 Uhr: Saudi Arabien 🇸🇦 – Uruguay 🇺🇾 (Miami)

18 Uhr: Spanien 🇨🇦 – Saudi Arabien 🇸🇦 (Atlanta)

0 Uhr: Uruguay 🇺🇾 – Kap Verde 🇨🇻 (Miami)

2 Uhr: Kap Verde 🇨🇻 – Saudi Arabien 🇸🇦 (Houston)

2 Uhr: Uruguay 🇺🇾 – Spanien 🇨🇦 (Guadalajara)

Gruppe I

Dienstag, 16. Juni

21 Uhr: Frankreich 🇫🇷 – Senegal 🇸🇳 (New York)

0 Uhr: Bolivien/Suriname/Irak – Norwegen 🇳🇴 (Boston)

23 Uhr: Frankreich 🇫🇷 – Bolivien/Suriname/Irak (Philadelphia)

2 Uhr: Norwegen 🇳🇴 – Senegal 🇸🇳 (New York)

21 Uhr: Norwegen 🇳🇴 – Frankreich 🇫🇷 (Boston)

21 Uhr: Senegal 🇸🇳 – Bolivien/Suriname/Irak (Toronto)

Gruppe J

Mittwoch, 17. Juni

3 Uhr: Argentinien 🇦🇷 – Algerien 🇩🇿 (Kansas City)

6 Uhr: Österreich 🇦🇹 – Jordanien 🇯🇴 (San Francisco)

19 Uhr: Argentinien 🇦🇷 – Österreich 🇦🇹 (Dallas)

5 Uhr: Jordanien 🇯🇴 – Algerien 🇩🇿 (San Francisco)

4 Uhr: Algerien 🇩🇿 – Österreich 🇦🇹 (Kansas City)

4 Uhr: Jordanien 🇯🇴 – Argentinien 🇦🇷 (Dallas)

Gruppe K

Mittwoch, 17. Juni

19 Uhr: Portugal 🇵🇹 – Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo (Houston)

4 Uhr: Usbekistan 🇺🇿 – Kolumbien 🇨🇴 (Mexiko-Stadt)

19 Uhr: Portugal 🇵🇹 – Usbekistan 🇺🇿 (Houston)

4 Uhr: Kolumbien 🇨🇴 – Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo (Guadalajara)

1.30 Uhr: Kolumbien 🇨🇴 – Portugal 🇵🇹 (Miami)

1.30 Uhr: Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo – Usbekistan 🇺🇿 (Atlanta)

Gruppe L

Mittwoch, 17. Juni

22 Uhr: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Kroatien 🇭🇷 (Dallas)

1 Uhr: Ghana 🇬🇭 – Panama 🇵🇦 (Toronto)

22 Uhr: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Ghana 🇬🇭 (Boston)

1 Uhr: Panama 🇵🇦 – Kroatien 🇭🇷 (Toronto)

23 Uhr: Panama 🇵🇦 – England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (New York)

23 Uhr: Kroatien 🇭🇷 – Ghana 🇬🇭 (Philadelphia)

Die wichtigsten Fragen

Nach welchem Modus wird gespielt?

FIFA-Präsident Gianni Infantino änderte den WM-Modus. Bild: keystone

Für die WM in Nordamerika hat die FIFA eine Reform durchgeführt. Neu spielen nicht mehr 32, sondern 48 Nationen um den Weltmeistertitel. Diese werden auf zwölf Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt.

Platz eins und zwei jeder Gruppe qualifizieren sich automatisch für das Sechzehntelfinal. Die acht besten Gruppendritten erreichen ebenfalls die K.-o.-Phase des Turniers. Danach gibt es fünf statt vier K.-o.-Runden. Damit werden insgesamt 104 Spiele ausgetragen. An der WM 2022 in Katar waren es noch 64.

Wer sind die Favoriten an der WM 2026?

Der spanische Nationalspieler Rodri an der Siegerehrung nach dem EM-Finale 2024. Bild: IMAGO / MIS

Von den Wettanbietern in der Schweiz findet sich der amtierende Weltmeister Argentinien mit einer Quote von 8,9 nur auf dem geteilten vierten Platz wieder. Die gleiche Quote gibt es für Brasilien. Auf dem dritten Platz befindet sich Frankreich mit 7,9 und auf dem zweiten England mit 7.

Als Favorit wird aktuell die spanische Nationalmannschaft gehandelt, welche die EM 2024 in Deutschland gewinnen konnte. Für Spanien gibt es noch eine Quote von 5,4. Und die Schweiz? Diese teilt sich mit einer Wettquote von 55 einen der hinteren Plätze mit Österreich.

Wer hat die WM am häufigsten gewonnen?

Ronaldinho und Rivaldo freuen sich 2002 über den Weltmeistertitel. Bild: AP

Erst acht Nationen konnten sich seit der ersten WM-Austragung in Uruguay 1930 zum Weltmeister küren. In den bisherigen 22 Turnieren gewannen ausschliesslich europäische oder südamerikanische Mannschaften. Hier die Liste aller Weltmeister:

Brasilien: 5🥇 2🥈 2🥉 Deutschland: 4🥇 4🥈 4🥉 Italien: 4🥇 2🥈 1🥉 Argentinien: 3🥇 3🥈 Frankreich: 2🥇 2🥈 2🥉 Uruguay: 2🥇 England: 1🥇 Spanien: 1🥇

Wann findet die WM 2026 statt?

Die FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft findet im Sommer 2026 statt. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni und das Final für den 19. Juli angesetzt.

Wo findet die WM statt?

Am FIFA-Kongress 2017 wurde die WM 2026 an die gemeinsame Bewerbung von Kanada, Mexiko und den USA vergeben. In Kanada finden in zwei Stadien insgesamt 13 Spiele statt, in den USA in elf Stadien 78 Partien und in Mexiko schliesslich in drei Stadien die übrigen 13 Matches. So sehen die Stadien aus:

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika 1 / 32 Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS). quelle: keystone / mike stewart

(leo)