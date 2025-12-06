Der komplette Spielplan der WM 2026 – gute Anspielzeiten für die Schweiz
Die Gruppen für die Fussball-WM in Nordamerika sind ausgelost, nun hat die FIFA am Samstag den kompletten Spielplan bekannt gegeben. Hier findest du heraus, wann die Schweizer Nati spielt und auf welche weiteren Länderspiele du dich im nächsten Sommer freuen kannst. Alle Uhrzeiten wurden auf Schweizerzeit umgerechnet.
Die Spiele der Schweiz
Die Schweizer Nati trifft in der Gruppe B auf die Mannschaften Kanada, Katar und den Sieger der UEFA Playoffs A (Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien-Herzegowina). So sieht der Spielplan von Yakins Mannschaft aus:
- Samstag, 13. Juni
21 Uhr: Katar 🇶🇦 – Schweiz 🇨🇭
- Donnerstag, 18. Juni
21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina
- Mittwoch, 24. Juni
21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Kanada 🇨🇦
Alle Spiele nach Datum
Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni um XY Uhr statt. Dann spielt Mexiko zu Hause gegen Südafrika. Das Final findet am 19. Juli in East Rutherford im MetLife Stadium statt. Hier alle Spiele nach Datum:
Gruppenphase 1. Spieltag
- Donnerstag, 11. Juni
21 Uhr: Mexiko 🇲🇽 – Südafrika 🇿🇦 (Mexiko-Stadt)
- Freitag, 12. Juni
4 Uhr: Südkorea 🇰🇷 – Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland (Guadalajara)
21 Uhr: Kanada 🇨🇦 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina (Toronto)
- Samstag, 13. Juni
3 Uhr: USA 🇺🇸 – Paraguay 🇵🇾 (Los Angeles)
6 Uhr: Australien 🇦🇺 – Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo (Vancouver)
21 Uhr: Katar 🇶🇦 – Schweiz 🇨🇭 (San Francisco)
- Sonntag, 14. Juni
0 Uhr: Brasilien 🇧🇷 – Marokko 🇲🇦 (New York)
3 Uhr: Haiti 🇭🇹 – Schottland 🏴 (Boston)
19 Uhr: Deutschland 🇩🇪 – Curaçao 🇨🇼 (Houston)
22 Uhr: Niederlande 🇳🇱 – Japan 🇯🇵 (Dallas)
- Montag, 15. Juni
1 Uhr: Elfenbeinküste 🇨🇮 – Ecuador 🇪🇨 (Philadelphia)
4 Uhr: Ukraine/Schweden/Polen/Albanien – Tunesien 🇹🇳 (Monterrey)
18 Uhr: Spanien 🇨🇦 – Kap Verde 🇨🇻 (Atlanta)
21 Uhr: Belgien 🇧🇪 – Ägypten 🇪🇬 (Seattle)
- Dienstag, 16. Juni
0 Uhr: Saudi Arabien 🇸🇦 – Uruguay 🇺🇾 (Miami)
3 Uhr: Iran 🇮🇷 – Neuseeland 🇳🇿 (Los Angeles)
21 Uhr: Frankreich 🇫🇷 – Senegal 🇸🇳 (New York)
- Mittwoch, 17. Juni
0 Uhr: Bolivien/Suriname/Irak – Norwegen 🇳🇴 (Boston)
3 Uhr: Argentinien 🇦🇷 – Algerien 🇩🇿 (Kansas City)
6 Uhr: Österreich 🇦🇹 – Jordanien 🇯🇴 (San Francisco)
19 Uhr: Portugal 🇵🇹 – Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo (Houston)
22 Uhr: England 🏴 – Kroatien 🇭🇷 (Dallas)
Gruppenphase 2. Spieltag
- Donnerstag, 18. Juni
1 Uhr: Ghana 🇬🇭 – Panama 🇵🇦 (Toronto)
4 Uhr: Usbekistan 🇺🇿 – Kolumbien 🇨🇴 (Mexiko-Stadt)
18 Uhr: Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland – Südafrika 🇿🇦 (Atlanta)
21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina (Los Angeles)
- Freitag, 19. Juni
0 Uhr: Kanada 🇨🇦 – Katar 🇶🇦 (Vancouver)
3 Uhr: Mexiko 🇲🇽 – Südkorea 🇰🇷 (Guadalajara)
6 Uhr: Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo – Paraguay 🇵🇾 (San Francisco)
21 Uhr: USA 🇺🇸 – Australien 🇦🇺 (Seattle)
- Samstag, 20. Juni
0 Uhr: Schottland 🏴 – Marokko 🇲🇦 (Boston)
3 Uhr: Brasilien 🇧🇷 – Haiti 🇭🇹 (Philadelphia)
6 Uhr: Tunesien 🇹🇳 – Japan 🇯🇵 (Monterrey)
19 Uhr: Niederlande 🇳🇱 – Ukraine/Schweden/Polen/Albanien (Houston)
21 Uhr: Deutschland 🇩🇪 – Elfenbeinküste 🇨🇮 (Toronto)
- Sonntag, 21. Juni
2 Uhr: Ecuador 🇪🇨 – Curaçao 🇨🇼 (Kansas City)
18 Uhr: Spanien 🇨🇦 – Saudi Arabien 🇸🇦 (Atlanta)
21 Uhr: Belgien 🇧🇪 – Iran 🇮🇷 (Los Angeles)
- Montag, 22. Juni
0 Uhr: Uruguay 🇺🇾 – Kap Verde 🇨🇻 (Miami)
3 Uhr: Neuseeland 🇳🇿 – Ägypten 🇪🇬 (Vancouver)
19 Uhr: Argentinien 🇦🇷 – Österreich 🇦🇹 (Dallas)
23 Uhr: Frankreich 🇫🇷 – Bolivien/Suriname/Irak (Philadelphia)
- Dienstag, 23. Juni
2 Uhr: Norwegen 🇳🇴 – Senegal 🇸🇳 (New York)
5 Uhr: Jordanien 🇯🇴 – Algerien 🇩🇿 (San Francisco)
19 Uhr: Portugal 🇵🇹 – Usbekistan 🇺🇿 (Houston)
22 Uhr: England 🏴 – Ghana 🇬🇭 (Boston)
- Mittwoch, 24. Juni
1 Uhr: Panama 🇵🇦 – Kroatien 🇭🇷 (Toronto)
4 Uhr: Kolumbien 🇨🇴 – Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo (Guadalajara)
21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Kanada 🇨🇦 (Vancouver)
21 Uhr: Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina – Katar 🇶🇦 (Seattle)
Gruppenphase 3. Spieltag
- Donnerstag, 25. Juni
0 Uhr: Schottland 🏴 – Brasilien 🇧🇷 (Miami)
0 Uhr: Marokko 🇲🇦 – Haiti 🇭🇹 (Atlanta)
3 Uhr: Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland – Mexiko 🇲🇽 (Mexiko-Stadt)
3 Uhr: Südafrika 🇿🇦 – Südkorea 🇰🇷 (Monterrey)
22 Uhr: Ecuador 🇪🇨 – Deutschland 🇩🇪 (New York)
22 Uhr: Curaçao 🇨🇼 – Elfenbeinküste 🇨🇮 (Philadelphia)
- Freitag, 26. Juni
1 Uhr: Japan 🇯🇵 – Ukraine/Schweden/Polen/Albanien (Dallas)
1 Uhr: Tunesien 🇹🇳 – Niederlande 🇳🇱 (Kansas City)
4 Uhr: Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo – USA 🇺🇸 (Los Angeles)
4 Uhr: Paraguay 🇵🇾 – Australien 🇦🇺 (San Francisco)
21 Uhr: Norwegen 🇳🇴 – Frankreich 🇫🇷 (Boston)
21 Uhr: Senegal 🇸🇳 – Bolivien/Suriname/Irak (Toronto)
- Samstag, 27. Juni
2 Uhr: Kap Verde 🇨🇻 – Saudi Arabien 🇸🇦 (Houston)
2 Uhr: Uruguay 🇺🇾 – Spanien 🇨🇦 (Guadalajara)
5 Uhr: Ägypten 🇪🇬 – Iran 🇮🇷 (Seattle)
5 Uhr: Neuseeland 🇳🇿 – Belgien 🇧🇪 (Vancouver)
23 Uhr: Panama 🇵🇦 – England 🏴 (New York)
23 Uhr: Kroatien 🇭🇷 – Ghana 🇬🇭 (Philadelphia)
- Sonntag, 28. Juni
1.30 Uhr: Kolumbien 🇨🇴 – Portugal 🇵🇹 (Miami)
1.30 Uhr: Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo – Usbekistan 🇺🇿 (Atlanta)
4 Uhr: Algerien 🇩🇿 – Österreich 🇦🇹 (Kansas City)
4 Uhr: Jordanien 🇯🇴 – Argentinien 🇦🇷 (Dallas)
Sechzehntelfinal
Die Daten könnten wegen der Zeitverschiebung noch ändern
- Donnerstag, 28. Juni
21 Uhr: Zweiter A – Zweiter B
- Montag, 29. Juni
22.30 Uhr: Erster E – Dritter A/B/C/D/F
Erster C – Zweiter F
- Dienstag, 30. Juni
Erster F – Zweiter C
Erster I – Dritter C/D/F/G/H
Zweiter E – Zweiter I
Erster L – Dritter C/E/F/H/I
- Mittwoch, 1. Juli
Erster D – Dritter B/E/F/I/J
Erster G – Dritter A/E/H/I/J
Erster L – Dritter E/H/I/J/K
- Donnerstag, 2. Juli
Zweiter K – Zweiter L
Erster H – Zweiter J
Erster B – Dritter E/F/G/I/J
- Freitag, 3. Juli
Erster J – Zweiter H
Zweiter D – Zweiter G
Erster K – Dritter D/E/I/J/L
Achtelfinal
- Samstag, 4. Juli
Achtelfinal 1
Achtelfinal 2
- Sonntag, 5. Juli
Achtelfinal 3
Achtelfinal 4
- Montag, 6. Juli
Achtelfinal 5
Achtelfinal 6
- Dienstag, 7. Juli
Achtelfinal 7
Achtelfinal 8
Viertelfinal
- Donnerstag, 9. Juli
Viertelfinal 1
- Freitag, 10. Juli
Viertelfinal 2
- Samstag, 11. Juli
Viertelfinal 3
Viertelfinal 4
Halbfinal
- Dienstag, 14. Juli
Halbfinal 1
- Mittwoch, 15. Juli
Halbfinal 2
Spiel um Platz 3
- Samstag, 18. Juli
Spiel um Platz 3
Final
- Sonntag, 19. Juli
Final
Alle Spiele nach Gruppe
Du interessierst dich für eine bestimmte Gruppe? Dann wirst du hier fündig:
Gruppe A
- Donnerstag, 11. Juni
21 Uhr: Mexiko 🇲🇽 – Südafrika 🇿🇦 (Mexiko-Stadt)
- Freitag, 12. Juni
4 Uhr: Südkorea 🇰🇷 – Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland (Guadalajara)
- Donnerstag, 18. Juni
18 Uhr: Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland – Südafrika 🇿🇦 (Atlanta)
- Freitag, 19. Juni
3 Uhr: Mexiko 🇲🇽 – Südkorea 🇰🇷 (Guadalajara)
- Donnerstag, 25. Juni
3 Uhr: Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland – Mexiko 🇲🇽 (Mexiko-Stadt)
3 Uhr: Südafrika 🇿🇦 – Südkorea 🇰🇷 (Monterrey)
Gruppe B
- Freitag, 12. Juni
21 Uhr: Kanada 🇨🇦 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina (Toronto)
- Samstag, 13. Juni
21 Uhr: Katar 🇶🇦 – Schweiz 🇨🇭 (San Francisco)
- Donnerstag, 18. Juni
21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina (Los Angeles)
- Freitag, 19. Juni
0 Uhr: Kanada 🇨🇦 – Katar 🇶🇦 (Vancouver)
- Mittwoch, 24. Juni
21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Kanada 🇨🇦 (Vancouver)
21 Uhr: Sieger Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina – Katar 🇶🇦 (Seattle)
Gruppe C
- Sonntag, 14. Juni
0 Uhr: Brasilien 🇧🇷 – Marokko 🇲🇦 (New York)
3 Uhr: Haiti 🇭🇹 – Schottland 🏴 (Boston)
- Samstag, 20. Juni
0 Uhr: Schottland 🏴 – Marokko 🇲🇦 (Boston)
3 Uhr: Brasilien 🇧🇷 – Haiti 🇭🇹 (Philadelphia)
- Donnerstag, 25. Juni
0 Uhr: Schottland 🏴 – Brasilien 🇧🇷 (Miami)
0 Uhr: Marokko 🇲🇦 – Haiti 🇭🇹 (Atlanta)
Gruppe D
- Samstag, 13. Juni
3 Uhr: USA 🇺🇸 – Paraguay 🇵🇾 (Los Angeles)
6 Uhr: Australien 🇦🇺 – Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo (Vancouver)
- Freitag, 19. Juni
6 Uhr: Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo – Paraguay 🇵🇾 (San Francisco)
21 Uhr: USA 🇺🇸 – Australien 🇦🇺 (Seattle)
- Freitag, 26. Juni
4 Uhr: Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo – USA 🇺🇸 (Los Angeles)
4 Uhr: Paraguay 🇵🇾 – Australien 🇦🇺 (San Francisco)
Gruppe E
- Sonntag, 14. Juni
19 Uhr: Deutschland 🇩🇪 – Curaçao 🇨🇼 (Houston)
- Montag, 15. Juni
1 Uhr: Elfenbeinküste 🇨🇮 – Ecuador 🇪🇨 (Philadelphia)
- Samstag, 20. Juni
21 Uhr: Deutschland 🇩🇪 – Elfenbeinküste 🇨🇮 (Toronto)
- Sonntag, 21. Juni
2 Uhr: Ecuador 🇪🇨 – Curaçao 🇨🇼 (Kansas City)
- Donnerstag, 25. Juni
22 Uhr: Ecuador 🇪🇨 – Deutschland 🇩🇪 (New York)
22 Uhr: Curaçao 🇨🇼 – Elfenbeinküste 🇨🇮 (Philadelphia)
Gruppe F
- Sonntag, 14. Juni
22 Uhr: Niederlande 🇳🇱 – Japan 🇯🇵 (Dallas)
- Montag, 15. Juni
4 Uhr: Ukraine/Schweden/Polen/Albanien – Tunesien 🇹🇳 (Monterrey)
- Samstag, 20. Juni
19 Uhr: Niederlande 🇳🇱 – Ukraine/Schweden/Polen/Albanien (Houston)
6 Uhr: Tunesien 🇹🇳 – Japan 🇯🇵 (Monterrey)
- Freitag, 26. Juni
1 Uhr: Japan 🇯🇵 – Ukraine/Schweden/Polen/Albanien (Dallas)
1 Uhr: Tunesien 🇹🇳 – Niederlande 🇳🇱 (Kansas City)
Gruppe G
- Montag, 15. Juni
21 Uhr: Belgien 🇧🇪 – Ägypten 🇪🇬 (Seattle)
- Dienstag, 16. Juni
3 Uhr: Iran 🇮🇷 – Neuseeland 🇳🇿 (Los Angeles)
- Sonntag, 21. Juni
21 Uhr: Belgien 🇧🇪 – Iran 🇮🇷 (Los Angeles)
- Montag, 22. Juni
3 Uhr: Neuseeland 🇳🇿 – Ägypten 🇪🇬 (Vancouver)
- Samstag, 27. Juni
5 Uhr: Ägypten 🇪🇬 – Iran 🇮🇷 (Seattle)
5 Uhr: Neuseeland 🇳🇿 – Belgien 🇧🇪 (Vancouver)
Gruppe H
- Montag, 15. Juni
18 Uhr: Spanien 🇨🇦 – Kap Verde 🇨🇻 (Atlanta)
- Dienstag, 16. Juni
0 Uhr: Saudi Arabien 🇸🇦 – Uruguay 🇺🇾 (Miami)
- Sonntag, 21. Juni
18 Uhr: Spanien 🇨🇦 – Saudi Arabien 🇸🇦 (Atlanta)
- Montag, 22. Juni
0 Uhr: Uruguay 🇺🇾 – Kap Verde 🇨🇻 (Miami)
- Samstag, 27. Juni
2 Uhr: Kap Verde 🇨🇻 – Saudi Arabien 🇸🇦 (Houston)
2 Uhr: Uruguay 🇺🇾 – Spanien 🇨🇦 (Guadalajara)
Gruppe I
- Dienstag, 16. Juni
21 Uhr: Frankreich 🇫🇷 – Senegal 🇸🇳 (New York)
- Mittwoch, 17. Juni
0 Uhr: Bolivien/Suriname/Irak – Norwegen 🇳🇴 (Boston)
- Montag, 22. Juni
23 Uhr: Frankreich 🇫🇷 – Bolivien/Suriname/Irak (Philadelphia)
- Dienstag, 23. Juni
2 Uhr: Norwegen 🇳🇴 – Senegal 🇸🇳 (New York)
- Freitag, 26. Juni
21 Uhr: Norwegen 🇳🇴 – Frankreich 🇫🇷 (Boston)
21 Uhr: Senegal 🇸🇳 – Bolivien/Suriname/Irak (Toronto)
Gruppe J
- Mittwoch, 17. Juni
3 Uhr: Argentinien 🇦🇷 – Algerien 🇩🇿 (Kansas City)
6 Uhr: Österreich 🇦🇹 – Jordanien 🇯🇴 (San Francisco)
- Montag, 22. Juni
19 Uhr: Argentinien 🇦🇷 – Österreich 🇦🇹 (Dallas)
- Dienstag, 23. Juni
5 Uhr: Jordanien 🇯🇴 – Algerien 🇩🇿 (San Francisco)
- Sonntag, 28. Juni
4 Uhr: Algerien 🇩🇿 – Österreich 🇦🇹 (Kansas City)
4 Uhr: Jordanien 🇯🇴 – Argentinien 🇦🇷 (Dallas)
Gruppe K
- Mittwoch, 17. Juni
19 Uhr: Portugal 🇵🇹 – Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo (Houston)
- Donnerstag, 18. Juni
4 Uhr: Usbekistan 🇺🇿 – Kolumbien 🇨🇴 (Mexiko-Stadt)
- Dienstag, 23. Juni
19 Uhr: Portugal 🇵🇹 – Usbekistan 🇺🇿 (Houston)
- Mittwoch, 24. Juni
4 Uhr: Kolumbien 🇨🇴 – Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo (Guadalajara)
- Sonntag, 28. Juni
1.30 Uhr: Kolumbien 🇨🇴 – Portugal 🇵🇹 (Miami)
1.30 Uhr: Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo – Usbekistan 🇺🇿 (Atlanta)
Gruppe L
- Mittwoch, 17. Juni
22 Uhr: England 🏴 – Kroatien 🇭🇷 (Dallas)
- Donnerstag, 18. Juni
1 Uhr: Ghana 🇬🇭 – Panama 🇵🇦 (Toronto)
- Dienstag, 23. Juni
22 Uhr: England 🏴 – Ghana 🇬🇭 (Boston)
- Mittwoch, 24. Juni
1 Uhr: Panama 🇵🇦 – Kroatien 🇭🇷 (Toronto)
- Samstag, 27. Juni
23 Uhr: Panama 🇵🇦 – England 🏴 (New York)
23 Uhr: Kroatien 🇭🇷 – Ghana 🇬🇭 (Philadelphia)
Die wichtigsten Fragen
Nach welchem Modus wird gespielt?
Für die WM in Nordamerika hat die FIFA eine Reform durchgeführt. Neu spielen nicht mehr 32, sondern 48 Nationen um den Weltmeistertitel. Diese werden auf zwölf Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt.
Platz eins und zwei jeder Gruppe qualifizieren sich automatisch für das Sechzehntelfinal. Die acht besten Gruppendritten erreichen ebenfalls die K.-o.-Phase des Turniers. Danach gibt es fünf statt vier K.-o.-Runden. Damit werden insgesamt 104 Spiele ausgetragen. An der WM 2022 in Katar waren es noch 64.
Wer sind die Favoriten an der WM 2026?
Von den Wettanbietern in der Schweiz findet sich der amtierende Weltmeister Argentinien mit einer Quote von 8,9 nur auf dem geteilten vierten Platz wieder. Die gleiche Quote gibt es für Brasilien. Auf dem dritten Platz befindet sich Frankreich mit 7,9 und auf dem zweiten England mit 7.
Als Favorit wird aktuell die spanische Nationalmannschaft gehandelt, welche die EM 2024 in Deutschland gewinnen konnte. Für Spanien gibt es noch eine Quote von 5,4. Und die Schweiz? Diese teilt sich mit einer Wettquote von 55 einen der hinteren Plätze mit Österreich.
Wer hat die WM am häufigsten gewonnen?
Erst acht Nationen konnten sich seit der ersten WM-Austragung in Uruguay 1930 zum Weltmeister küren. In den bisherigen 22 Turnieren gewannen ausschliesslich europäische oder südamerikanische Mannschaften. Hier die Liste aller Weltmeister:
- Brasilien: 5🥇 2🥈 2🥉
- Deutschland: 4🥇 4🥈 4🥉
- Italien: 4🥇 2🥈 1🥉
- Argentinien: 3🥇 3🥈
- Frankreich: 2🥇 2🥈 2🥉
- Uruguay: 2🥇
- England: 1🥇
- Spanien: 1🥇
Wann findet die WM 2026 statt?
Die FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft findet im Sommer 2026 statt. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni und das Final für den 19. Juli angesetzt.
Wo findet die WM statt?
Am FIFA-Kongress 2017 wurde die WM 2026 an die gemeinsame Bewerbung von Kanada, Mexiko und den USA vergeben. In Kanada finden in zwei Stadien insgesamt 13 Spiele statt, in den USA in elf Stadien 78 Partien und in Mexiko schliesslich in drei Stadien die übrigen 13 Matches. So sehen die Stadien aus:
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
