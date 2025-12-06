klar
Spielplan der Fussball-WM 2026 in Nordamerika: Dann spielt die Schweiz

A sign that reads 'FIFA World Cup 2026 Final Draw' is displayed outside the Kennedy Center ahead of the FIFA 2026 World Cup Draw in Washington, DC, USA, 04 December 2025.
Am Freitagabend ging in Washington die Gruppenauslosung über die Bühne.Bild: keystone

Der komplette Spielplan der WM 2026 – gute Anspielzeiten für die Schweiz

06.12.2025, 19:1506.12.2025, 19:31

Die Gruppen für die Fussball-WM in Nordamerika sind ausgelost, nun hat die FIFA am Samstag den kompletten Spielplan bekannt gegeben. Hier findest du heraus, wann die Schweizer Nati spielt und auf welche weiteren Länderspiele du dich im nächsten Sommer freuen kannst. Alle Uhrzeiten wurden auf Schweizerzeit umgerechnet.

Inhaltsverzeichnis
Die Spiele der SchweizAlle Spiele nach DatumAlle Spiele nach GruppeDie wichtigsten Fragen

Die Spiele der Schweiz

Swiss national soccer head coach Murat Yakin (R) and his player Manuel Akanji (C) attend a training session of the team at Juan Antonio Samaranch stadium, in Lausanne, Switzerland, 12 November
Granit Xhaka, Manuel Akanji und Trainer Murat Yakin in Lausanne.Bild: keystone

Die Schweizer Nati trifft in der Gruppe B auf die Mannschaften Kanada, Katar und den Sieger der UEFA Playoffs A (Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien-Herzegowina). So sieht der Spielplan von Yakins Mannschaft aus:

  • Samstag, 13. Juni
    21 Uhr: Katar 🇶🇦 – Schweiz 🇨🇭
  • Donnerstag, 18. Juni
    21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina
  • Mittwoch, 24. Juni
    21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Kanada 🇨🇦

Alle Spiele nach Datum

Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni um XY Uhr statt. Dann spielt Mexiko zu Hause gegen Südafrika. Das Final findet am 19. Juli in East Rutherford im MetLife Stadium statt. Hier alle Spiele nach Datum:

Gruppenphase 1. Spieltag

  • Donnerstag, 11. Juni
    21 Uhr: Mexiko 🇲🇽 – Südafrika 🇿🇦 (Mexiko-Stadt)
  • Freitag, 12. Juni
    4 Uhr: Südkorea 🇰🇷 – Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland (Guadalajara)
    21 Uhr: Kanada 🇨🇦 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina (Toronto)
  • Samstag, 13. Juni
    3 Uhr: USA 🇺🇸 – Paraguay 🇵🇾 (Los Angeles)
    6 Uhr: Australien 🇦🇺 – Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo (Vancouver)
    21 Uhr: Katar 🇶🇦 – Schweiz 🇨🇭 (San Francisco)
  • Sonntag, 14. Juni
    0 Uhr: Brasilien 🇧🇷 – Marokko 🇲🇦 (New York)
    3 Uhr: Haiti 🇭🇹 – Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Boston)
    19 Uhr: Deutschland 🇩🇪 – Curaçao 🇨🇼 (Houston)
    22 Uhr: Niederlande 🇳🇱 – Japan 🇯🇵 (Dallas)
  • Montag, 15. Juni
    1 Uhr: Elfenbeinküste 🇨🇮 – Ecuador 🇪🇨 (Philadelphia)
    4 Uhr: Ukraine/Schweden/Polen/Albanien – Tunesien 🇹🇳 (Monterrey)
    18 Uhr: Spanien 🇨🇦 – Kap Verde 🇨🇻 (Atlanta)
    21 Uhr: Belgien 🇧🇪 – Ägypten 🇪🇬 (Seattle)
  • Dienstag, 16. Juni
    0 Uhr: Saudi Arabien 🇸🇦 – Uruguay 🇺🇾 (Miami)
    3 Uhr: Iran 🇮🇷 – Neuseeland 🇳🇿 (Los Angeles)
    21 Uhr: Frankreich 🇫🇷 – Senegal 🇸🇳 (New York)
  • Mittwoch, 17. Juni
    0 Uhr: Bolivien/Suriname/Irak – Norwegen 🇳🇴 (Boston)
    3 Uhr: Argentinien 🇦🇷 – Algerien 🇩🇿 (Kansas City)
    6 Uhr: Österreich 🇦🇹 – Jordanien 🇯🇴 (San Francisco)
    19 Uhr: Portugal 🇵🇹 – Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo (Houston)
    22 Uhr: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Kroatien 🇭🇷 (Dallas)

Gruppenphase 2. Spieltag

  • Donnerstag, 18. Juni
    1 Uhr: Ghana 🇬🇭 – Panama 🇵🇦 (Toronto)
    4 Uhr: Usbekistan 🇺🇿 – Kolumbien 🇨🇴 (Mexiko-Stadt)
    18 Uhr: Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland – Südafrika 🇿🇦 (Atlanta)
    21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina (Los Angeles)
  • Freitag, 19. Juni
    0 Uhr: Kanada 🇨🇦 – Katar 🇶🇦 (Vancouver)
    3 Uhr: Mexiko 🇲🇽 – Südkorea 🇰🇷 (Guadalajara)
    6 Uhr: Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo – Paraguay 🇵🇾 (San Francisco)
    21 Uhr: USA 🇺🇸 – Australien 🇦🇺 (Seattle)
  • Samstag, 20. Juni
    0 Uhr: Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – Marokko 🇲🇦 (Boston)
    3 Uhr: Brasilien 🇧🇷 – Haiti 🇭🇹 (Philadelphia)
    6 Uhr: Tunesien 🇹🇳 – Japan 🇯🇵 (Monterrey)
    19 Uhr: Niederlande 🇳🇱 – Ukraine/Schweden/Polen/Albanien (Houston)
    21 Uhr: Deutschland 🇩🇪 – Elfenbeinküste 🇨🇮 (Toronto)
  • Sonntag, 21. Juni
    2 Uhr: Ecuador 🇪🇨 – Curaçao 🇨🇼 (Kansas City)
    18 Uhr: Spanien 🇨🇦 – Saudi Arabien 🇸🇦 (Atlanta)
    21 Uhr: Belgien 🇧🇪 – Iran 🇮🇷 (Los Angeles)
  • Montag, 22. Juni
    0 Uhr: Uruguay 🇺🇾 – Kap Verde 🇨🇻 (Miami)
    3 Uhr: Neuseeland 🇳🇿 – Ägypten 🇪🇬 (Vancouver)
    19 Uhr: Argentinien 🇦🇷 – Österreich 🇦🇹 (Dallas)
    23 Uhr: Frankreich 🇫🇷 – Bolivien/Suriname/Irak (Philadelphia)
  • Dienstag, 23. Juni
    2 Uhr: Norwegen 🇳🇴 – Senegal 🇸🇳 (New York)
    5 Uhr: Jordanien 🇯🇴 – Algerien 🇩🇿 (San Francisco)
    19 Uhr: Portugal 🇵🇹 – Usbekistan 🇺🇿 (Houston)
    22 Uhr: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Ghana 🇬🇭 (Boston)
  • Mittwoch, 24. Juni
    1 Uhr: Panama 🇵🇦 – Kroatien 🇭🇷 (Toronto)
    4 Uhr: Kolumbien 🇨🇴 – Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo (Guadalajara)
    21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Kanada 🇨🇦 (Vancouver)
    21 Uhr: Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina – Katar 🇶🇦 (Seattle)

Gruppenphase 3. Spieltag

  • Donnerstag, 25. Juni
    0 Uhr: Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – Brasilien 🇧🇷 (Miami)
    0 Uhr: Marokko 🇲🇦 – Haiti 🇭🇹 (Atlanta)
    3 Uhr: Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland – Mexiko 🇲🇽 (Mexiko-Stadt)
    3 Uhr: Südafrika 🇿🇦 – Südkorea 🇰🇷 (Monterrey)
    22 Uhr: Ecuador 🇪🇨 – Deutschland 🇩🇪 (New York)
    22 Uhr: Curaçao 🇨🇼 – Elfenbeinküste 🇨🇮 (Philadelphia)
  • Freitag, 26. Juni
    1 Uhr: Japan 🇯🇵 – Ukraine/Schweden/Polen/Albanien (Dallas)
    1 Uhr: Tunesien 🇹🇳 – Niederlande 🇳🇱 (Kansas City)
    4 Uhr: Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo – USA 🇺🇸 (Los Angeles)
    4 Uhr: Paraguay 🇵🇾 – Australien 🇦🇺 (San Francisco)
    21 Uhr: Norwegen 🇳🇴 – Frankreich 🇫🇷 (Boston)
    21 Uhr: Senegal 🇸🇳 – Bolivien/Suriname/Irak (Toronto)
  • Samstag, 27. Juni
    2 Uhr: Kap Verde 🇨🇻 – Saudi Arabien 🇸🇦 (Houston)
    2 Uhr: Uruguay 🇺🇾 – Spanien 🇨🇦 (Guadalajara)
    5 Uhr: Ägypten 🇪🇬 – Iran 🇮🇷 (Seattle)
    5 Uhr: Neuseeland 🇳🇿 – Belgien 🇧🇪 (Vancouver)
    23 Uhr: Panama 🇵🇦 – England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (New York)
    23 Uhr: Kroatien 🇭🇷 – Ghana 🇬🇭 (Philadelphia)
  • Sonntag, 28. Juni
    1.30 Uhr: Kolumbien 🇨🇴 – Portugal 🇵🇹 (Miami)
    1.30 Uhr: Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo – Usbekistan 🇺🇿 (Atlanta)
    4 Uhr: Algerien 🇩🇿 – Österreich 🇦🇹 (Kansas City)
    4 Uhr: Jordanien 🇯🇴 – Argentinien 🇦🇷 (Dallas)

Sechzehntelfinal

Die Daten könnten wegen der Zeitverschiebung noch ändern

  • Donnerstag, 28. Juni
    21 Uhr: Zweiter A – Zweiter B
  • Montag, 29. Juni
    22.30 Uhr: Erster E – Dritter A/B/C/D/F
    Erster C – Zweiter F
  • Dienstag, 30. Juni
    Erster F – Zweiter C
    Erster I – Dritter C/D/F/G/H
    Zweiter E – Zweiter I
    Erster L – Dritter C/E/F/H/I
  • Mittwoch, 1. Juli
    Erster D – Dritter B/E/F/I/J
    Erster G – Dritter A/E/H/I/J
    Erster L – Dritter E/H/I/J/K
  • Donnerstag, 2. Juli
    Zweiter K – Zweiter L
    Erster H – Zweiter J
    Erster B – Dritter E/F/G/I/J
  • Freitag, 3. Juli
    Erster J – Zweiter H
    Zweiter D – Zweiter G
    Erster K – Dritter D/E/I/J/L

Achtelfinal

  • Samstag, 4. Juli
    Achtelfinal 1
    Achtelfinal 2
  • Sonntag, 5. Juli
    Achtelfinal 3
    Achtelfinal 4
  • Montag, 6. Juli
    Achtelfinal 5
    Achtelfinal 6
  • Dienstag, 7. Juli
    Achtelfinal 7
    Achtelfinal 8​

Viertelfinal

  • Donnerstag, 9. Juli
    Viertelfinal 1
  • Freitag, 10. Juli
    Viertelfinal 2
  • Samstag, 11. Juli
    Viertelfinal 3
    Viertelfinal 4

Halbfinal

  • Dienstag, 14. Juli
    Halbfinal 1
  • Mittwoch, 15. Juli
    Halbfinal 2​

Spiel um Platz 3

  • Samstag, 18. Juli
    Spiel um Platz 3

Final

  • Sonntag, 19. Juli
    Final

Alle Spiele nach Gruppe

Du interessierst dich für eine bestimmte Gruppe? Dann wirst du hier fündig:

Gruppe A

  • Donnerstag, 11. Juni
    21 Uhr: Mexiko 🇲🇽 – Südafrika 🇿🇦 (Mexiko-Stadt)
  • Freitag, 12. Juni
    4 Uhr: Südkorea 🇰🇷 – Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland (Guadalajara)
  • Donnerstag, 18. Juni
    18 Uhr: Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland – Südafrika 🇿🇦 (Atlanta)
  • Freitag, 19. Juni
    3 Uhr: Mexiko 🇲🇽 – Südkorea 🇰🇷 (Guadalajara)
  • Donnerstag, 25. Juni
    3 Uhr: Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland – Mexiko 🇲🇽 (Mexiko-Stadt)
    3 Uhr: Südafrika 🇿🇦 – Südkorea 🇰🇷 (Monterrey)

Gruppe B

  • Freitag, 12. Juni
    21 Uhr: Kanada 🇨🇦 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina (Toronto)
  • Samstag, 13. Juni
    21 Uhr: Katar 🇶🇦 – Schweiz 🇨🇭 (San Francisco)
  • Donnerstag, 18. Juni
    21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina (Los Angeles)
  • Freitag, 19. Juni
    0 Uhr: Kanada 🇨🇦 – Katar 🇶🇦 (Vancouver)
  • Mittwoch, 24. Juni
    21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Kanada 🇨🇦 (Vancouver)
    21 Uhr: Sieger Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina – Katar 🇶🇦 (Seattle)

Gruppe C

  • Sonntag, 14. Juni
    0 Uhr: Brasilien 🇧🇷 – Marokko 🇲🇦 (New York)
    3 Uhr: Haiti 🇭🇹 – Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Boston)
  • Samstag, 20. Juni
    0 Uhr: Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – Marokko 🇲🇦 (Boston)
    3 Uhr: Brasilien 🇧🇷 – Haiti 🇭🇹 (Philadelphia)
  • Donnerstag, 25. Juni
    0 Uhr: Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – Brasilien 🇧🇷 (Miami)
    0 Uhr: Marokko 🇲🇦 – Haiti 🇭🇹 (Atlanta)

Gruppe D

  • Samstag, 13. Juni
    3 Uhr: USA 🇺🇸 – Paraguay 🇵🇾 (Los Angeles)
    6 Uhr: Australien 🇦🇺 – Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo (Vancouver)
  • Freitag, 19. Juni
    6 Uhr: Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo – Paraguay 🇵🇾 (San Francisco)
    21 Uhr: USA 🇺🇸 – Australien 🇦🇺 (Seattle)
  • Freitag, 26. Juni
    4 Uhr: Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo – USA 🇺🇸 (Los Angeles)
    4 Uhr: Paraguay 🇵🇾 – Australien 🇦🇺 (San Francisco)

Gruppe E

  • Sonntag, 14. Juni
    19 Uhr: Deutschland 🇩🇪 – Curaçao 🇨🇼 (Houston)
  • Montag, 15. Juni
    1 Uhr: Elfenbeinküste 🇨🇮 – Ecuador 🇪🇨 (Philadelphia)
  • Samstag, 20. Juni
    21 Uhr: Deutschland 🇩🇪 – Elfenbeinküste 🇨🇮 (Toronto)
  • Sonntag, 21. Juni
    2 Uhr: Ecuador 🇪🇨 – Curaçao 🇨🇼 (Kansas City)
  • Donnerstag, 25. Juni
    22 Uhr: Ecuador 🇪🇨 – Deutschland 🇩🇪 (New York)
    22 Uhr: Curaçao 🇨🇼 – Elfenbeinküste 🇨🇮 (Philadelphia)

Gruppe F

  • Sonntag, 14. Juni
    22 Uhr: Niederlande 🇳🇱 – Japan 🇯🇵 (Dallas)
  • Montag, 15. Juni
    4 Uhr: Ukraine/Schweden/Polen/Albanien – Tunesien 🇹🇳 (Monterrey)
  • Samstag, 20. Juni
    19 Uhr: Niederlande 🇳🇱 – Ukraine/Schweden/Polen/Albanien (Houston)
    6 Uhr: Tunesien 🇹🇳 – Japan 🇯🇵 (Monterrey)
  • Freitag, 26. Juni
    1 Uhr: Japan 🇯🇵 – Ukraine/Schweden/Polen/Albanien (Dallas)
    1 Uhr: Tunesien 🇹🇳 – Niederlande 🇳🇱 (Kansas City)

Gruppe G

  • Montag, 15. Juni
    21 Uhr: Belgien 🇧🇪 – Ägypten 🇪🇬 (Seattle)
  • Dienstag, 16. Juni
    3 Uhr: Iran 🇮🇷 – Neuseeland 🇳🇿 (Los Angeles)
  • Sonntag, 21. Juni
    21 Uhr: Belgien 🇧🇪 – Iran 🇮🇷 (Los Angeles)
  • Montag, 22. Juni
    3 Uhr: Neuseeland 🇳🇿 – Ägypten 🇪🇬 (Vancouver)
  • Samstag, 27. Juni
    5 Uhr: Ägypten 🇪🇬 – Iran 🇮🇷 (Seattle)
    5 Uhr: Neuseeland 🇳🇿 – Belgien 🇧🇪 (Vancouver)

Gruppe H

  • Montag, 15. Juni
    18 Uhr: Spanien 🇨🇦 – Kap Verde 🇨🇻 (Atlanta)
  • Dienstag, 16. Juni
    0 Uhr: Saudi Arabien 🇸🇦 – Uruguay 🇺🇾 (Miami)
  • Sonntag, 21. Juni
    18 Uhr: Spanien 🇨🇦 – Saudi Arabien 🇸🇦 (Atlanta)
  • Montag, 22. Juni
    0 Uhr: Uruguay 🇺🇾 – Kap Verde 🇨🇻 (Miami)
  • Samstag, 27. Juni
    2 Uhr: Kap Verde 🇨🇻 – Saudi Arabien 🇸🇦 (Houston)
    2 Uhr: Uruguay 🇺🇾 – Spanien 🇨🇦 (Guadalajara)

Gruppe I

  • Dienstag, 16. Juni
    21 Uhr: Frankreich 🇫🇷 – Senegal 🇸🇳 (New York)
  • Mittwoch, 17. Juni
    0 Uhr: Bolivien/Suriname/Irak – Norwegen 🇳🇴 (Boston)
  • Montag, 22. Juni
    23 Uhr: Frankreich 🇫🇷 – Bolivien/Suriname/Irak (Philadelphia)
  • Dienstag, 23. Juni
    2 Uhr: Norwegen 🇳🇴 – Senegal 🇸🇳 (New York)
  • Freitag, 26. Juni
    21 Uhr: Norwegen 🇳🇴 – Frankreich 🇫🇷 (Boston)
    21 Uhr: Senegal 🇸🇳 – Bolivien/Suriname/Irak (Toronto)

Gruppe J

  • Mittwoch, 17. Juni
    3 Uhr: Argentinien 🇦🇷 – Algerien 🇩🇿 (Kansas City)
    6 Uhr: Österreich 🇦🇹 – Jordanien 🇯🇴 (San Francisco)
  • Montag, 22. Juni
    19 Uhr: Argentinien 🇦🇷 – Österreich 🇦🇹 (Dallas)
  • Dienstag, 23. Juni
    5 Uhr: Jordanien 🇯🇴 – Algerien 🇩🇿 (San Francisco)
  • Sonntag, 28. Juni
    4 Uhr: Algerien 🇩🇿 – Österreich 🇦🇹 (Kansas City)
    4 Uhr: Jordanien 🇯🇴 – Argentinien 🇦🇷 (Dallas)

Gruppe K

  • Mittwoch, 17. Juni
    19 Uhr: Portugal 🇵🇹 – Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo (Houston)
  • Donnerstag, 18. Juni
    4 Uhr: Usbekistan 🇺🇿 – Kolumbien 🇨🇴 (Mexiko-Stadt)
  • Dienstag, 23. Juni
    19 Uhr: Portugal 🇵🇹 – Usbekistan 🇺🇿 (Houston)
  • Mittwoch, 24. Juni
    4 Uhr: Kolumbien 🇨🇴 – Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo (Guadalajara)
  • Sonntag, 28. Juni
    1.30 Uhr: Kolumbien 🇨🇴 – Portugal 🇵🇹 (Miami)
    1.30 Uhr: Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo – Usbekistan 🇺🇿 (Atlanta)

Gruppe L

  • Mittwoch, 17. Juni
    22 Uhr: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Kroatien 🇭🇷 (Dallas)
  • Donnerstag, 18. Juni
    1 Uhr: Ghana 🇬🇭 – Panama 🇵🇦 (Toronto)
  • Dienstag, 23. Juni
    22 Uhr: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Ghana 🇬🇭 (Boston)
  • Mittwoch, 24. Juni
    1 Uhr: Panama 🇵🇦 – Kroatien 🇭🇷 (Toronto)
  • Samstag, 27. Juni
    23 Uhr: Panama 🇵🇦 – England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (New York)
    23 Uhr: Kroatien 🇭🇷 – Ghana 🇬🇭 (Philadelphia)

Die wichtigsten Fragen

Nach welchem Modus wird gespielt?

FIFA president Gianni Infantino holds the FIFA World Cup Trophy during the FIFA World Cup 2026 play-offs draw at the Home of FIFA in Zurich, Switzerland, 20 November 2025.
FIFA-Präsident Gianni Infantino änderte den WM-Modus.Bild: keystone

Für die WM in Nordamerika hat die FIFA eine Reform durchgeführt. Neu spielen nicht mehr 32, sondern 48 Nationen um den Weltmeistertitel. Diese werden auf zwölf Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt.

Platz eins und zwei jeder Gruppe qualifizieren sich automatisch für das Sechzehntelfinal. Die acht besten Gruppendritten erreichen ebenfalls die K.-o.-Phase des Turniers. Danach gibt es fünf statt vier K.-o.-Runden. Damit werden insgesamt 104 Spiele ausgetragen. An der WM 2022 in Katar waren es noch 64.

Wer sind die Favoriten an der WM 2026?

Fussball UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024, Finale im Berliner Olympiastadion, Spanien - England, Nach der Siegerehrung des Europameisters Spanien, Rodri (Spanien) mit dem Pokal
Der spanische Nationalspieler Rodri an der Siegerehrung nach dem EM-Finale 2024.Bild: IMAGO / MIS

Von den Wettanbietern in der Schweiz findet sich der amtierende Weltmeister Argentinien mit einer Quote von 8,9 nur auf dem geteilten vierten Platz wieder. Die gleiche Quote gibt es für Brasilien. Auf dem dritten Platz befindet sich Frankreich mit 7,9 und auf dem zweiten England mit 7.

Als Favorit wird aktuell die spanische Nationalmannschaft gehandelt, welche die EM 2024 in Deutschland gewinnen konnte. Für Spanien gibt es noch eine Quote von 5,4. Und die Schweiz? Diese teilt sich mit einer Wettquote von 55 einen der hinteren Plätze mit Österreich.

Wer hat die WM am häufigsten gewonnen?

Brazil's Ronaldinho, left, and Rivaldo kiss the World Cup trophy during a victory lap after the 2002 World Cup final soccer match between Brazil and Germany
Ronaldinho und Rivaldo freuen sich 2002 über den Weltmeistertitel.Bild: AP

Erst acht Nationen konnten sich seit der ersten WM-Austragung in Uruguay 1930 zum Weltmeister küren. In den bisherigen 22 Turnieren gewannen ausschliesslich europäische oder südamerikanische Mannschaften. Hier die Liste aller Weltmeister:

  1. Brasilien: 5🥇 2🥈 2🥉
  2. Deutschland: 4🥇 4🥈 4🥉
  3. Italien: 4🥇 2🥈 1🥉
  4. Argentinien: 3🥇 3🥈
  5. Frankreich: 2🥇 2🥈 2🥉
  6. Uruguay: 2🥇
  7. England: 1🥇
  8. Spanien: 1🥇

Wann findet die WM 2026 statt?

Die FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft findet im Sommer 2026 statt. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni und das Final für den 19. Juli angesetzt.

Wo findet die WM statt?

Am FIFA-Kongress 2017 wurde die WM 2026 an die gemeinsame Bewerbung von Kanada, Mexiko und den USA vergeben. In Kanada finden in zwei Stadien insgesamt 13 Spiele statt, in den USA in elf Stadien 78 Partien und in Mexiko schliesslich in drei Stadien die übrigen 13 Matches. So sehen die Stadien aus:

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika

1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
(leo)

Mehr zur Fussball-WM 2026:

Trotz der grössten WM der Geschichte – das sind die beiden Hammergruppen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 44
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Curaçao: Erste WM-Teilnahme
quelle: www.imago-images.de / imago images
«Alain Berset sieht viel besser aus als ich» – FIFA-Boss Infantino erzählt Anekdote
Video: watson
