Die Noten zum 6:1-Sieg der Fussball-Nati in Gibraltar



Die Noten zum 6:1-Sieg der Nati in Gibraltar – vor allem die Jungen überzeugen

Die Schweizer Fussballnati fährt an die Europameisterschaft 2020 - als eines von 24 Teams. Zum Abschluss gewinnt sie am Affenfelsen in Gibraltar mit 6:1. Das sind unsere Noten für die Spieler. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie.

Etienne Wuillemin / ch media

Die Noten der Nati im Spiel gegen Gibraltar

