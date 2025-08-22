wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Diogo Jota Foundation hat keine Verbindung zu Familie oder FC Liverpool

A mural of Diogo Jota near Molineux ahead of kick off Wolverhampton Wanderers v Manchester City, Premier League, Football, Molineux, Wolverhampton, UK - 16 Aug 2025Wolverhampton Molineux United Kingdo ...
Fans vor dem Mural in Wolverhampton.Bild: www.imago-images.de

Abzocke? Diogo Jota Foundation hat weder Verbindung zur Familie noch zum FC Liverpool

Der Unfalltod von Fussballstar Diogo Jota bewegt vor allem in Portugal und seiner fussballerischen Heimat England viele Fans. Das machten sich mutmassliche Betrüger zunutze.
22.08.2025, 09:5922.08.2025, 09:59
Mehr «Sport»

Es schien eine schöne Geste zu sein. Anfang Juli, drei Tage, nachdem Diogo Jota vom FC Liverpool und sein Bruder bei einem Autounfall ums Leben kamen, schaltete eine «Diogo Jota Foundation» ihre Website auf. Bislang sammelte die Stiftung nach eigenen Angaben Spenden in der Höhe von 64'250 Dollar.

Doch wer glaubte, dass das Geld für die Hinterbliebenen des Fussballers oder für wohltätige Zwecke bestimmt war, irrt sich wohl. Denn mutmasslich stecken Betrüger hinter der Website, wie die britische Zeitung «The Telegraph» aufgedeckt hat.

epaselect epa12283223 Fans hold up scarves and shirts in memory of Diogo Jota during a pre-season friendly soccer match between Liverpool FC and Athletic Club in Liverpool, Britain, 04 August 2025. EP ...
Liverpool-Fans gedenken Diogo Jota.Bild: keystone

Anfragen blieben unbeantwortet

Die Gauner hatten unter anderem das Wappen des FC Liverpool und das Logo der Unicef platziert, um den Anschein von Seriosität zu wecken. Von der Zeitung angefragt, gaben die Organisationen allerdings an, sie würden weder mit der erwähnten Stiftung zusammenarbeiten, noch hätten sie ihr Einverständnis dafür gegeben, mit ihnen werben zu dürfen. Die Charity Commission, die Einrichtung, die in England Hilfsorganisationen überwacht und reguliert, liess verlauten, es sei kein Registrierungsantrag dieser Stiftung eingegangen.

Anfragen des «Telegraph» mittels Anrufen und E-Mails blieben unbeantwortet. So deutet alles darauf hin, dass Betrüger den Unfalltod des 28-jährigen Diogo Jota benutzten, um Trauernde abzuzocken. Seit dem Erscheinen der Recherche ist die Website nicht mehr erreichbar.

Auf Gütesiegel achten

Nach Tragödien und Naturkatastrophen kommt es immer wieder vor, dass versucht wird, aus der Anteilnahme Kapital zu schlagen. Deshalb ist stets Vorsicht angebracht, wenn gespendet wird. In der Schweiz ist beispielsweise das «Zewo-Gütesiegel» bekannt. Organisationen, die es besitzen, kann man guten Gewissens Geld überweisen. Bei ihnen wurde überprüft, dass die Spenden zweckbestimmt eingesetzt werden.

Andy Robertsons Abschiedsworte an Diogo Jota gehen durch Mark und Bein

Diogo Jota und sein Bruder André Silva kamen am 3. Juli ums Leben, als sie beim Überholen von der Strasse abkamen und ihr Lamborghini in Flammen aufging. Jota sass den Ermittlungen zufolge mutmasslich am Steuer und fuhr deutlich schneller als erlaubt. Im Gedenken an ihn wird sein letzter Klub, der englische Meister FC Liverpool, die Rückennummer 20 nie wieder vergeben. (ram)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Karriere und der Tod von Fussballer Diogo Jota
1 / 8
Die Karriere und der Tod von Fussballer Diogo Jota

Der portugiesische Nationalspieler des FC Liverpool starb am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall. Er wurde 28 Jahre alt.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Liverpool-Fans nehmen Abschied von Diogo Jota
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistkommentiert
1
Bayern an nächstem Chelsea-Star dran +++ Milan holt Leverkusen-Stürmer
2
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
3
Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron +++ ZSC verlängert mit Riedi und Sigrist
4
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
5
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
Meistgeteilt
1
Selenskyj gibt Trump recht – und deutet mehr Gegenangriffe an
2
Kalifornier stimmen im November über neue Wahlkreise ab ++ Trump spricht vor Nationalgarde
3
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
4
Israel meldet Raketenangriff auf Warenkorridor +++ Zahlreiche Tote bei Angriffen in Gaza
5
Golubic spielt zwei Matches hintereinander und scheidet aus +++ Vingegaard sagt Rad-WM ab
Das freut viele Fans: Bottas kriegt wohl wieder ein Formel-1-Cockpit
Bei den Fans war der frühere Formel-1-Pilot Valtteri Bottas schon immer beliebt. Auch beim neuen Rennstall-Einsteiger Cadillac hat er scheinbar Eindruck hinterlassen.
Alles spricht für ein Comeback als Stammfahrer: Aktuell steht Valtteri Bottas als Ersatzfahrer bei Mercedes unter Vertrag. Für den Rennstall drehte er als Stammpilot von 2017 bis 2021 seine Runden in der Königsklasse des Motorsports. Nun sieht es danach aus, dass der Finne auch künftig wieder in der ersten Reihe zu finden ist.
Zur Story