Weshalb die Premier League noch mehr Geld für ihre TV-Rechte bekommt

Ehemalige SFV-Direktorin: «Es wird eine Vor- und eine Nach-Euro-Welt geben in der Schweiz»

Tatjana Haenni war als Direktorin Frauenfussball im SFV eine wichtige Persönlichkeit für die Schweizer Kandidatur zur Women’s Euro 2025.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärt die 58-jährige Bernerin, warum sportlicher Erfolg nicht das Wichtigste an diesem Turnier ist. Sie spricht von einem gesellschaftlichen Kulturwandel, den sie sich durch die EM erhofft. Und die abtretende Sportdirektorin der nordamerikanischen Profiliga NWSL sagt, warum nicht alles, was sie in den USA lernt, auch in der Schweiz funktionieren würde.