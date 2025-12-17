Die Grasshoppers zünden in Bern ein Feuerwerk ab. Bild: keystone

GC zerlegt YB in Einzelteile – Basel schlägt Luzern – FCZ verliert in letzter Minute

Während die Young Boys gegen die Grasshoppers 2:6 untergehen, gewinnt der FC Basel in Luzern mit 2:1. Lugano setzt sich dank einem Last-Minute-Treffer gegen den FCZ durch.

Young Boys – Grasshoppers 2:6

Es war ein wildes Spiel, das sich den Zuschauenden am Mittwochabend im Wankdorf bot. Acht Tore fielen in der Partie zwischen den Young Boys und GC – sechs Mal sah sich YB-Goalie Marvin Keller bezwungen.

Asp Jensen bringt GC früh in Führung. Video: SRF

Bereits im Hinspiel Ende Oktober hatte es Tore gehagelt. In Zürich trennten sich die beiden Klubs im Letzigrund mit einem 3:3-Unentschieden. Nun gelang GC, das momentan im unteren Drittel der Tabelle zu finden ist, in einer turbulenten Partie der Sieg.

Plange verwertet vom Punkt zum 2:0. Video: SRF

Nach einer torreichen ersten Halbzeit, in der sich GC einen 3:1-Vorsprung erspielte, startete die Mannschaft von Gerardo Seoane gut in die zweiten 45 Minuten. Seoanes YB wurde deutlich stärker und markierte in der 60. Minute dank Chris Bedia den Anschlusstreffer, ehe Marvin Keller gar einen Penalty von Lovro Zvonarek parierte.

Sanches verkürzt für YB. Video: SRF

Doch das Momentum kippte dennoch nicht auf die Seite der Berner. Stattdessen fielen sie in den letzten 15 Minuten regelrecht auseinander. Luke Plange markierte das 4:2 – wegen eines misslungenen Versuchs, das Tor zu verhindern, wurde YB-Spieler Rayan Raveloson vom Platz geschickt.

Die Young Boys sind nach dem Debakel fassungslos. Bild: keystone

In der Folge traf der 23-jährige Engländer, der bereits vor der Pause einen Treffer erzielt hatte, zwei weitere Male zum 6:2-Endstand.

Young Boys - Grasshoppers 2:6 (1:3)

24'765 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 3. Jensen (Krasniqi) 0:1. 14. Plange (Penalty) 0:2. 19. Sanches (Córdova) 1:2. 33. Clemente 1:3. 60. Bedia (Sanches) 2:3. 85. Plange 2:4. 90. Plange (Diarrassouba) 2:5. 92. Plange 2:6.

Young Boys: Keller; Andrews, Wüthrich, Benito, Smith (46. Mambwa); Males (46. Bedia), Lauper (82. Raveloson), Pech (61. Gigovic), Fassnacht (61. Virginius); Sanches; Córdova.

Grasshoppers: Hammel; Abels, Decarli, Stroscio (94. Rissi); Krasniqi (64. Diarrassouba), Zvonarek, Meyer, Ullmann (64. Mantini); Clemente (73. Muci), Jensen (94. Verón Lupi); Plange.

Bemerkungen: 88. Rote Karte gegen Raveloson (Tätlichkeit). 72. Keller hält Penalty von Zvonarek.

Verwarnungen: 36. Clemente.

Luzern – Basel 1:2

In Luzern brauchten sowohl die Gastgeber, wie auch der angereiste FC Basel dringend einen Sieg. Drei Punkte sichern konnten sich schliesslich die Basler.

Shaqiri verschiesst zum 3. Mal in Folge einen Penalty. Video: SRF

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften offensiv agierten und Xherdan Shaqiri den dritten Penalty in Folge verschoss, ging Basel schliesslich dank Moritz Broschinski (49.) in Führung.

Koindredi macht's besser als Shaqiri und schiesst Basel vom Punkt zum Sieg. Video: SRF

Doch diese hielt nicht lange, bereits fünf Minuten später glich Julian von Moos für Luzern aus. Den zweiten Basler Penalty, nicht mehr von Shaqiri, sondern von Koba Koindredi geschossen, führte zum 2:1 für den FCB. Dabei blieb es auch, die Basler stossen dank des Sieges in der Tabelle auf den 3. Platz vor.

Shaqiri verschiesst einen Penalty, der FCB siegt trotzdem. Bild: keystone

Luzern - Basel 1:2 (0:0)

11'703 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tore: 49. Broschinski (Schmid) 0:1. 54. von Moos (Di Giusto) 1:1. 75. Koindredi (Penalty) 1:2.

Luzern: Loretz; Ottiger, Knezevic, Freimann, Fernandes (84. Ciganiks); Abe; Winkler (62. Lucas Ferreira), Di Giusto, Spadanuda (78. Kabwit); von Moos (78. Grbic), Villiger (62. Vasovic).

Basel: Hitz; Tsunemoto (31. Vouilloz), Adjetey, Daniliuc, Schmid; Metinho (20. Bacanin), Leroy; Traoré (46. Koindredi), Shaqiri (83. Soticek), Otele (83. Salah); Broschinski.

Bemerkungen: 18. Shaqiri verschiesst Penalty.

Verwarnungen: 16. Winkler, 21. Traoré, 28. Leroy, 39. Fernandes, 63. von Moos, 83. Soticek, 87. Knezevic.

Zürich – Lugano 0:1

Nachdem Lugano am Wochenende mit 4:2 gegen Servette hatte gewinnen können, feierten die Tessiner im Zürcher Letzigrund den nächsten Sieg. Nach einer durchzogenen ersten Halbzeit, die mehrheitlich im Mittelfeld stattfand, hatte Matthias Phaëton für den FC Zürich die beste Torchance - doch der Nationalspieler von Guadeloupe traf nur den Pfosten.

Behrens schiesst Lugano in der Nachspielzeit zum Sieg. Video: SRF

In der 91. Spielminute gelang Kevin Behrens für Lugano dann das einzige Tor der Partie, das den Tessinern drei Punkte einbringt.

Zürich - Lugano 0:1 (0:0)

10'348 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tor: 91. Behrens (Bislimi) 0:1.

Zürich: Brecher; Kamberi, Vujevic, Sauter, Ligue (46. Volken); Zuber (93. Perea), Reichmuth, Tsawa (64. Krasniqi); Emmanuel (60. Reverson); Kény, Phaëton (93. Odera).

Lugano: Saipi; Zanotti, Mai (46. Kelvin), Papadopoulos, Martim Marques (70. Brault-Guillard); Grgic, Bislimi; Cimignani (99. Maslarov), Daniel Dos Santos (60. Mahou), Koutsias (60. Steffen); Behrens.

Bemerkungen: 97. Rote Karte gegen Odera (Tätlichkeit).

Verwarnungen: 12. Vujevic, 23. Grgic, 35. Mai, 40. Ligue, 76. Kény, 97. Saipi. (abu/sda)

