Die Jubelstimmung im Nati-Sturm ist etwas verflogen. bild: imago-images.de

Drei Wochen vor dem Knüller gegen England – die Nati-Stürmer haben Ladehemmung

In einem Monat spielt die Schweizer Fussball-Nati im Wembley gegen England. Doch die Schweizer Stürmer treffen in ihrem Klub derzeit das Tor kaum – oder sind verletzt. Eine Übersicht.

Raphael Gutzwiller / ch media

Der letzte Eindruck ist beeindruckend: Die Nationalmannschaft macht die WM-Qualifikation für Katar Mitte November dank einem berauschenden 4:0 gegen Bulgarien klar. Die Torschützen heissen Noah Okafor, Ruben Varagas, Cedric Itten und Remo Freuler. Seither ist einiges geschehen, für die Schweizer Stürmer aber wenig Positives. Wirklich aufdrängen für ein Aufgebot für das Länderspiel im Wembley gegen England (26. März) und gegen Kosovo (29. März) kann sich bisher kaum jemand.

Breel Embolo

Meist spielt Breel Embolo (25) bei Borussia Mönchengladbach in der Spitze, doch dort hat er zumeist einen undankbaren Job. Er muss oft Bälle festmachen und diese verteilen. Weil auch sonst in der Gladbach-Offensive derzeit wenig passt, kommt er selber zu wenigen Abschlüssen, auch das Knipsen fällt nicht in sein Fähigkeitsgebiet. Zuletzt hat Embolo am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Wolfsburg zwar getroffen. Es war aber erst sein drittes Tor in dieser Bundesliga-Saison. Viel zu wenig für einen Stürmer seines Kalibers. Und mit Gladbach kämpft er zudem unerwartet gegen den Abstieg.

Der Embolo-Treffer vom letzten Samstag gegen Wolfsburg. Video: streamja

Ruben Vargas

Eigentlich gilt Ruben Vargas (23) als eines der grössten Schweizer Fussball-Talente. Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation schrieb «CH Media» beispielsweise: «Ruben Vargas hat mehr verdient als Bundesliga-Abstiegskampf in Augsburg.» Die Realität ist aber genau das: Augsburg ist punktgleich mit Hertha Berlin, das den Relegationsplatz besetzt.

Vargas spielt zwar immer, aber kann sich beim Abstiegskandidaten nicht besonders hervortun. Manchmal hat er noch immer diese Momente, die ihn auszeichnen: Mit dem Ball am Fuss im höchsten Tempo im Dribbling lässt er Gegenspieler stehen, zeigt, dass er zu Höherem berufen wäre. Doch viel zu häufig folgt danach ein ungenaues Zuspiel oder ein missratener Abschluss. Kein Tor und nur drei Torvorlagen sind für einen Spieler mit diesem Talent schlicht zu wenig.

Vargas läuft Dortmund Emre Can auf und davon. bild: imago-images.de

Andi Zeqiri

In Brighton spielte Zeqiri nie, darum folgte im Sommer die Leihe in die Bundesliga. Bei Augsburg kommt der 22-jährige Mittelstürmer zunächst regelmässig zum Einsatz, er trifft in den ersten sechs Partien immerhin zweimal. Es scheint: Augsburg und Zeqiri könnte passen. Er holt Selbstvertrauen und man denkt, dass Zeqiri endlich die vielen Versprechen aus seiner Zeit bei Lausanne einlöst.

Doch seit dem Herbst fehlt Zeqiri die Durchschlagskraft. Zuletzt kommt er auch immer weniger zum Einsatz. In den letzten vier Partien spielte er nur 28 Minuten, fiel am Wochenende sogar coronabedingt aus. Warum kann er sich nicht einmal beim Bundesliga-Abstiegskandidaten durchsetzen? Zumindest die Frage nach Zeqiris Klasse dürfte sich nun stellen.

Zeqiri hat in 17 Spielen erst zweimal getroffen. Bild: keystone

Renato Steffen

Die Karriere von Renato Steffen (30) ist anders als die der meisten anderen Profis. Es ist die Laufbahn eines Spätstarters mit der Entdeckung beim FC Solothurn, einem Durchstarten bei Thun, YB und Basel. Und schliesslich einer anständigen Karriere in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg. Doch dort ist es bei ihm immer wieder ein auf und ab. Es gibt Phasen, da ist Steffen aus diesem Team kaum wegzudenken: Sei es als Flügelspieler, als Mittelstürmer oder als Aussenverteidiger.

Dann gibt es Phasen, in denen Steffen kaum zum Einsatz kommt, gefühlt kein Bein vor das andere bringt. In dieser Saison ist es aber weder das eine noch das andere: Steffen spielt regelmässig, meist auf dem Flügel oder im offensiven Mittelfeld. Doch die Skorerqualitäten gehen ihm in dieser Saison noch ab: Steffen steht nur bei drei Torvorlagen und keinem einzigen Torerfolg.

Renato Steffen in Wolfsburg: Mal top, mal flop. bild: imago-images.de

Michael Frey

Sucht man einen treffsicheren Schweizer Stürmer, dann landet man schnell in Belgien bei Royal Antwerpen und bei Michael Frey. Anfang der Saison schoss er alles kurz und klein, das Nati-Aufgebot von Murat Yakin bekam der 27-Jährige dennoch nicht. Ob sich das jetzt ändert? Wohl kaum. Der Nationaltrainer steht nicht auf den bulligen Stürmer. Ausserdem konnte Frey die Pace des Saisonstarts nicht halten. Das Toreschiessen hat er zwar nicht komplett eingestellt, aber in den letzten sieben Spielen erzielte er nur noch zwei Tore.

Das 20. Saisontor von Michael Frey im 28. Einsatz. Video: streamja

Cedric Itten

Die Leihe von Cedric Itten bei Greuter Fürth verlief eher unglücklich. Zwar kam Itten ab und an beim Bundesliga-Letzten zum Einsatz, traf auch zweimal, aber spätestens zum Ende der Hinrunde verlor er seinen Platz im Kader. Die Glasgow Rangers holten den 25-Jährigen daraufhin zurück, wo er zunächst prompt zum Einsatz kam.

Im zweiten und dritten Spiel nach der Rückkehr steht er in der Startformation, seither ist er aber wieder aussen vor. Zunächst sass er auf der Bank, inzwischen nahm Itten sogar viermal in Folge auf der Tribüne Platz. Der einstige St. Gallen-Torjäger ist bei den Rangers einmal mehr als Joker gut genug.

Itten steht bei den Rangers auf dem Abstellgleis. bild: imago-images.de

Dan Ndoye

Nach seinem Wechsel von Nizza zu Basel erwartete man Wunderdinge des 21-jährigen Flügelspielers. Die Erwartungen konnte der ehemalige Lausanner zunächst nicht erfüllen, zuletzt steigerte er sich aber. Doch seine Ausbeute ist noch immer kein Bewerbungsschreiben, um wieder in den Kreis des Nationalteams zu kommen: In 27 Partien für den FCB hat er lediglich 3 Tore geschossen und 6 Torvorlagen gegeben.

Ndoyes Motor läuft beim FCB noch nicht auf Hochtouren. Bild: keystone

Mario Gavranovic

Nach der EM folgte Gavranovics Wechsel von Dinamo Zagreb in die Türkei. Dort hat er zunächst mit Verletzungen zu kämpfen, inzwischen kommt er aber immer besser in Fahrt. Für seinen Klub Kayserispor hat er in 24 Partien elf Tore erzielt. Der 32-jährige Tessiner mit kroatischen Wurzeln kann damit bestimmt mit weiteren Nati-Aufgeboten rechnen.

Der 11. Saisontreffer von Gavranovic für Kayserispor. Video: streamja

Noah Okafor

Er ist die grösste Offensivhoffnung der Schweiz: Noah Okafor. Spätestens seit er in der Nationalmannschaft im Herbst explodiert ist und bei Salzburg Woche für Woche abliefert, sind die Zukunftsperspektiven von Okafor rosig. Im Champions-League-Spiel gegen die Bayern musste er jedoch bereits früh ausgewechselt werden. Salzburg teilte mit, der 21-Jährige habe sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und falle für längere Zeit aus. Ein Einsatz gegen England und Kosovo ist fraglich. Und das ist besonders bitter: Denn Okafor ist einer der zuverlässigsten Schweizer Skorer. Er steht in dieser Saison nach 26 Spielen bei 12 Toren und 6 Assists.

Okafor leidet derzeit an einer Muskelverletzung im Oberschenkel. bild: imago-images.de

Haris Seferovic

Egal wie er im Klub performte: Haris Seferovic (30) war trotz Konkurrenz meist erste Wahl im Sturm des Schweizer Nationalteams. Doch zum Start der Ära unter Murat Yakin verlor er auch wegen Blessuren seinen Platz, andere Spieler wie Okafor drängten sich auf. Trotzdem: Seine Torquote ist ziemlich gut. Seferovic trifft in der portugiesischen Liga alle 110 Minuten. Aber er kam wegen diverser Verletzungen bei Benfica Lissabon wettbewerbsübergreifend erst zu zwölf Einsätzen – letztmals am 15. Januar.

Albian Ajeti

Am fünften Spieltag schnürte Albian Ajeti (25) einen Doppelpack für seinen Klub Celtic Glasgow. Seither aber läuft es dem Basler Stürmer alles andere als rund. Zunächst traf er das Tor nicht mehr, verlor daraufhin seinen Stammplatz beim schottischen Spitzenteam. Dann verletzte er sich Mitte Dezember am Oberschenkel und muss seither verletzt zuschauen.