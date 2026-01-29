Stephan Lichtsteiner verliert sein erstes Spiel als Trainer des FC Basel. Bild: keystone

Dem FCB misslingt die Lichtsteiner-Premiere – das EL-Aus ist Tatsache

Der FC Basel verliert das erste Spiel unter dem neuen Coach Stephan Lichtsteiner. Nach dem 0:1 gegen Viktoria Pilsen scheiden die Basler aus der Europa League aus.

Basel – Pilsen 0:1

Viel Zeit blieb Stephan Lichtsteiner nicht, um sich am neuen Arbeitsort einzuleben. Gerade zwei Trainings konnte der am Dienstag vorgestellte Coach des FC Basel mit seiner neuen Mannschaft absolvieren, ehe es für den FCB bereits ein erstes Mal ernst galt. Viel könne er in so kurzer Zeit sicher nicht verändern, hatte der frühere Captain der Schweizer Nationalmannschaft im Vorfeld gesagt. Das Wichtigste sei, dass auf dem Feld jeder Spieler genau wisse, was er zu tun habe.

Einen Plan schien Lichtsteiner seinen Schützlingen durchaus mitgegeben zu haben. Jedenfalls wirkte das Basler Kollektiv meistens gut organisiert. Aber es stand an diesem abschliessenden Spieltag der Ligaphase der Europa League mit Viktoria Pilsen auch einem Gegner gegenüber, der in dieser europäischen Kampagne ungeschlagen ist.

Das einzige Tor des Spiels erzielt Viktoria Pilsen. Video: SRF

Entsprechend überraschte es nicht, hatten die Tschechen über weite Strecken mehr Spielanteile und traten phasenweise als das auf, was sich die Basler Verantwortlichen auch von ihrem Team wünschen würden: ein gefestigtes Team, das aus wenigen Chancen das Optimum herausholt und Spiele gewinnt.

Wie oft auf Lichtsteiners Trainingsplan bereits Eckbälle gestanden sind, ist nicht bekannt. Nach dieser Partie dürften sie aber auf der Pendenzenliste ein paar Plätze nach oben gerutscht sein. In der 39. Minute liessen die Basler Jiri Panos nämlich auf der linken Seite im eigenen Strafraum völlig ungedeckt. Und das 18-jährige tschechische Talent traf sehenswert per Volley gegen Marwin Hitz, der aufgrund einer Verletzung in der Pause in der Kabine bleiben musste.

Viel hatte sein Stellvertreter Mirko Salvi in der Folge nicht zu tun, aber auf der anderen Seite brachten seine Teamkollegen auch keine Wende mehr zustande. Jonas Adjetey und Xherdan Shaqiri vergaben in der Schlussphase ausgezeichnete Möglichkeiten. Doch die Ehrenmeldung in Form eines Punktgewinns blieb Lichtsteiner bei seiner Premiere verwehrt.

Basel blieb gegen Pilsen über weite Strecken harmlos. Bild: keystone

Basel - Pilsen 0:1 (0:1)

20454 Zuschauer. - SR Kruashvili (GEO).

Tor: 39. Panos 0:1.

Basel: Hitz (46. Salvi); Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid (64. Cissé); Kacuri, Koindredi (58. Leroy); Traoré (58. Agbonifo), Shaqiri, Otele (78. Salah); Ajeti.

Pilsen: Wiegele; Doski, Dweh, Jemelka; Souaré (94. Novak), Valenta (78. Kabongo), Cerv, Spacil; Memic, Ladra; Panos (64. Visinsky).

Bemerkungen: Basel ohne Broschinski, Eduardo, Metinho und Tsunemoto (alle verletzt). 60. Tor von Souaré wegen Abseits aberkannt. Verwarnungen: 33. Adjetey. 43. Rüegg. 68. Dweh. 92. Mamic.

So spielte YB

Der internationale Überblick

Bevor der letzte Spieltag der Ligaphase der Europa League angepfiffen wurde, standen nur zwei Mannschaften bereits definitiv als Achtelfinal-Teilnehmer fest: Lyon und Aston Villa. Auf den Plätzen 3 bis 30 hatten hingegen noch diverse Teams die Chance auf die Achtelfinals, beziehungsweise die Playoffs. Für die Runde der letzten 16 direkt qualifizieren konnte sich schliesslich unter anderem Betis Sevilla.

Dank einem 2:1-Sieg gegen Feyenoord Rotterdam schloss der Verein von Ricardo Rodriguez die Gruppenphase auf dem 4. Rang ab. Der Schweizer Nationalspieler sah die Partie von der Bank aus.

Ebenfalls in den Top-8 verblieb der SC Freiburg. Mit den Schweizern Johan Manzambi und Bruno Ogbus in der Startelf verlor der Bundesligist zwar 0:1 gegen Lille - Giroud traf in der Nachspielzeit dank einem Penalty. Dennoch reichte es Freiburg auf den 7. Platz.

Auch Nottingham Forest mit Dan Ndoye in der Startelf sicherte sich den Verbleib im europäischen Wettbewerb. Gegen Ferencvaros resultierte ein souveräner 4:0-Sieg. Ähnlich verlief der Abend für Bologna, die Italiener mit Remo Freuler gewannen gegen Tel Aviv mit 3:0 und schafften die Qualifikation für die Playoffs. (abu/sda)

