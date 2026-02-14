Bayern siegt locker – Frankfurt gelingt der langersehnte Befreiungsschlag

Werder Bremen – Bayern München 0:3

Bayern München kommt ohne Probleme zum Auswärtssieg gegen Werder Bremen und baut den Vorsprung an der Spitze der Bundesliga wieder auf sechs Punkte aus.

Einen Tag nach dem souveränen Sieg von Dortmund gegen Mainz gewannen auch die anderen Spitzenteams. Bayern München konnte sich beim 3:0 in Bremen auf Topskorer Harry Kane verlassen, der in der ersten Halbzeit mittels Penalty und mit einem Flachschuss von jenseits der Strafraumgrenze erfolgreich war. Nach 22 Runden steht der Engländer bei 26 Toren. Das sind vier Treffer mehr, als das seit Anfang November sieglose Bremen in der Meisterschaft erzielt hat. Das 3:0 gelang Leon Goretzka in der 70. Minute.

Derweil kommt Werder Bremen weiterhin nicht vom Fleck und wartet seit dem 7. November 2025 in der Bundesliga auf einen Sieg. Mittlerweile ist Bremen auf den 16. Platz abgerutscht.

Seit über drei Monaten wartet Werder Bremen auf einen Sieg. Bild: www.imago-images.de

Werder Bremen - Bayern München 0:3 (0:2).

Tore: 22. Kane (Penalty) 0:1. 25. Kane 0:2. 70. Goretzka 0:3.

Bemerkungen: Werder Bremen mit Schmidt (ab 65.).

Frankfurt – Gladbach 3:0

Eintracht Frankfurt konnte sich über einen Heimsieg freuen. Die Frankfurter gewannen mit dem starken Aurèle Amenda in der Dreierabwehr gegen Borussia Mönchengladbach 3:0 und erstmals überhaupt seit Mitte Dezember. Bei Mönchengladbach spielte Nico Elvedi durch.

Albert Riera gewinnt zum ersten Mal als Frankfurt-Trainer. Bild: www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 3:0 (2:0).

Tore: 24. Brown 1:0. 34. Amaimouni-Echghouyab 2:0. 75. Knauff 3:0.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda. Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

HSV – Union Berlin 3:2

Der Hamburger SV gewinnt eine muntere Partie gegen Union Berlin. Nachdem die Unioner in der 28. Minute nach einem verwandelten Elfmeter von Leopold Querfeld in Führung gehen konnten, drehte der HSV das Spiel noch vor der Pause. Als Ransford Königsdörffer nach 82 Minuten das 3:1 erzielte, schien die Partie entschieden. Doch Andrej Ilic liess Union nochmals hoffen – der Ausgleichstreffer wollte aber nicht mehr gelingen.

Der HSV entfernt sich von den Abstiegsplätzen. Bild: www.imago-images.de

Hamburger SV - Union Berlin 3:2 (2:1).

Tore: 28. Querfeld (Penalty) 0:1. 35. Königsdörffer 1:1. 45. Capaldo 2:1. 82. Königsdörffer 3:1. 89. Ilic 3:2.

Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim.

Bayer Leverkusen – St. Pauli 4:0

Nach dem ärgerlichen Unentschieden am letzten Wochenende gegen Gladbach gewinnt Bayer Leverkusen zu Hause deutlich mit 4:0 gegen St. Pauli. Schon vor eineinhalb Wochen konnte die Werkself im DFB-Pokal problemlos gegen die Kiezkicker gewinnen. Nach 14 Minuten führte Leverkusen bereits vorentscheidend mit 2:0.

Bayer Leverkusen lässt St. Pauli keine Chance. Bild: www.imago-images.de

Bayer Leverkusen - St. Pauli 4:0 (2:0).

Tore: 13. Quansah 1:0. 14. Schick 2:0. 52. Tapsoba 3:0. 78. Poku 4:0.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Hoffenheim – Freiburg 3:0

Bestens auf Kurs Richtung Champions League bleibt Hoffenheim. Eine Woche nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Bayern München kam das Team des österreichischen Trainers Christian Ilzer wieder auf die Erfolgsspur. Das 3:0 daheim gegen Freiburg bedeutete den sechsten Sieg im siebten Spiel des Jahres.

Hoffenheim festigt den dritten Platz. Bild: www.imago-images.de

Fisnik Asllani und Ozan Kabak trafen in den ersten sechs Minuten nach der Pause, bevor Valentin Gendrey in der Nachspielzeit den dritten Treffer erzielte. Bei den Freiburgern fehlte Johan Manzambi gesperrt, während Bruno Ogbus in der Innenverteidigung durchspielte.

Hoffenheim - Freiburg 3:0 (0:0).

Tore: 46. Asllani 1:0. 51. Kabak 2:0. 95. Gendrey 3:0.

Bemerkungen: Freiburg mit Ogbus, ohne Manzambi (gesperrt).

