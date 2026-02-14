bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Bundesliga: Bayern gewinnt gegen Werder Bremen

Bayern siegt locker – Frankfurt gelingt der langersehnte Befreiungsschlag

14.02.2026, 17:5114.02.2026, 17:51
Inhaltsverzeichnis
BundesligaPremier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Bundesliga

Werder Bremen – Bayern München 0:3

Bayern München kommt ohne Probleme zum Auswärtssieg gegen Werder Bremen und baut den Vorsprung an der Spitze der Bundesliga wieder auf sechs Punkte aus.

Einen Tag nach dem souveränen Sieg von Dortmund gegen Mainz gewannen auch die anderen Spitzenteams. Bayern München konnte sich beim 3:0 in Bremen auf Topskorer Harry Kane verlassen, der in der ersten Halbzeit mittels Penalty und mit einem Flachschuss von jenseits der Strafraumgrenze erfolgreich war. Nach 22 Runden steht der Engländer bei 26 Toren. Das sind vier Treffer mehr, als das seit Anfang November sieglose Bremen in der Meisterschaft erzielt hat. Das 3:0 gelang Leon Goretzka in der 70. Minute.

Derweil kommt Werder Bremen weiterhin nicht vom Fleck und wartet seit dem 7. November 2025 in der Bundesliga auf einen Sieg. Mittlerweile ist Bremen auf den 16. Platz abgerutscht.

GER, 1.FBL SV Werder Bremen vs. FC Bayern Muenchen / 14.02.2026, wohninvest Weserstadion, Bremen, GER, 1.FBL SV Werder Bremen vs. FC Bayern Muenchen im Bild / picture shows Verletzt / Verletzung / Sch ...
Seit über drei Monaten wartet Werder Bremen auf einen Sieg.Bild: www.imago-images.de

Werder Bremen - Bayern München 0:3 (0:2).
Tore: 22. Kane (Penalty) 0:1. 25. Kane 0:2. 70. Goretzka 0:3.
Bemerkungen: Werder Bremen mit Schmidt (ab 65.).

Frankfurt – Gladbach 3:0

Eintracht Frankfurt konnte sich über einen Heimsieg freuen. Die Frankfurter gewannen mit dem starken Aurèle Amenda in der Dreierabwehr gegen Borussia Mönchengladbach 3:0 und erstmals überhaupt seit Mitte Dezember. Bei Mönchengladbach spielte Nico Elvedi durch.

14.02.2026, xsltx, Fussball 1.Bundesliga, Eintracht Frankfurt - Borussia M�nchengladbach v.l. Trainer Albert Riera Eintracht Frankfurt DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQU ...
Albert Riera gewinnt zum ersten Mal als Frankfurt-Trainer.Bild: www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 3:0 (2:0).
Tore: 24. Brown 1:0. 34. Amaimouni-Echghouyab 2:0. 75. Knauff 3:0.
Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda. Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

HSV – Union Berlin 3:2

Der Hamburger SV gewinnt eine muntere Partie gegen Union Berlin. Nachdem die Unioner in der 28. Minute nach einem verwandelten Elfmeter von Leopold Querfeld in Führung gehen konnten, drehte der HSV das Spiel noch vor der Pause. Als Ransford Königsdörffer nach 82 Minuten das 3:1 erzielte, schien die Partie entschieden. Doch Andrej Ilic liess Union nochmals hoffen – der Ausgleichstreffer wollte aber nicht mehr gelingen.

1. Bundesliga: Hamburger SV vs. 1. FC Union Berlin, 14.02.2026 TOR, JUBEL zum 2:1 durch Nicolas Capaldo Hamburger SV, 24 Fu�ball, 22. Spieltag, 1. Bundesliga: Hamburger SV vs. 1. FC Union Berlin am 14 ...
Der HSV entfernt sich von den Abstiegsplätzen.Bild: www.imago-images.de

Hamburger SV - Union Berlin 3:2 (2:1).
Tore: 28. Querfeld (Penalty) 0:1. 35. Königsdörffer 1:1. 45. Capaldo 2:1. 82. Königsdörffer 3:1. 89. Ilic 3:2.
Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim.

Bayer Leverkusen – St. Pauli 4:0

Nach dem ärgerlichen Unentschieden am letzten Wochenende gegen Gladbach gewinnt Bayer Leverkusen zu Hause deutlich mit 4:0 gegen St. Pauli. Schon vor eineinhalb Wochen konnte die Werkself im DFB-Pokal problemlos gegen die Kiezkicker gewinnen. Nach 14 Minuten führte Leverkusen bereits vorentscheidend mit 2:0.

14.02.2026, Fu�ball, Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli, 1. Fu�ball Bundesliga, 22. Spieltag, BayArena, Saison 2025 2026: Torjubel nach dem Tor zum 4:0 durch Torsch�tze Ernest Poku Bayer04 Leverkusen ...
Bayer Leverkusen lässt St. Pauli keine Chance.Bild: www.imago-images.de

Bayer Leverkusen - St. Pauli 4:0 (2:0).
Tore: 13. Quansah 1:0. 14. Schick 2:0. 52. Tapsoba 3:0. 78. Poku 4:0.
Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Hoffenheim – Freiburg 3:0

Bestens auf Kurs Richtung Champions League bleibt Hoffenheim. Eine Woche nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Bayern München kam das Team des österreichischen Trainers Christian Ilzer wieder auf die Erfolgsspur. Das 3:0 daheim gegen Freiburg bedeutete den sechsten Sieg im siebten Spiel des Jahres.

GER, 1.FBL, TSG Hoffenheim vs SC Freiburg / 14.02.2026, PreZero Arena, Sinsheim, GER, 1.FBL, TSG Hoffenheim vs SC Freiburg , im Bild Die Hoffenheimer Mannschaft jubelt �ber ein Tor. DFL regulations pr ...
Hoffenheim festigt den dritten Platz.Bild: www.imago-images.de

Fisnik Asllani und Ozan Kabak trafen in den ersten sechs Minuten nach der Pause, bevor Valentin Gendrey in der Nachspielzeit den dritten Treffer erzielte. Bei den Freiburgern fehlte Johan Manzambi gesperrt, während Bruno Ogbus in der Innenverteidigung durchspielte.

Hoffenheim - Freiburg 3:0 (0:0).
Tore: 46. Asllani 1:0. 51. Kabak 2:0. 95. Gendrey 3:0.
Bemerkungen: Freiburg mit Ogbus, ohne Manzambi (gesperrt).

Premier League

Serie A

La Liga

Ligue 1

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
1 / 25
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt

2025: Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
quelle: keystone / christopher neundorf
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Alle Olympia-Medaillengewinner und alle Schweizer Resultate
In 116 Entscheidungen geht es um Gold, Silber und Bronze. Wer abgeräumt hat und wie die Schweizer Teilnehmenden an den Olympischen Spielen Mailand-Cortina 2026 abgeschnitten haben.
Gold: Jordan Stolz (USA)
Silber: Jenning De Boo (NED)
Bronze: Laurent Dubreuil (CAN)
Zur Story