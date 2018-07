Sport

Fussball

MLS: Rooney trifft erstmals und erleidet Platzwunde



Bild: Ap

Rooney trifft erstmals in der MLS – und sieht aus wie ein vermöbelter Boxer

Freude, Schmerzen, Freude – so lässt sich der Arbeitstag von Wayne Rooney zusammenfassen. Der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft traf zum ersten Mal seit seinem Wechsel in die Major League Soccer. Rooney brachte DC United gegen die Colorado Rapids nach 33 Minuten in Führung – er tunnelte US-Goalie-Legende Tim Howard.

In der Nachspielzeit erlitt er eine Platzwunde, bei der viel Blut übers Gesicht strömte. Mit Turban erlebte Rooney den Schlusspfiff und durfte sich freuen: DC United gewann mit 2:1.

Die Wunde nach der Kollision mit dem Schweden Axel Sjöberg musste mit fünf Stichen genäht werden. (ram)

«Es ist kaum das erste Mal, dass er in einem Match blutet. Er ist tough und wird's überleben.»

