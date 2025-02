Luzern gewinnt mit 2:0 gegen St.Gallen. Bild: keystone

Luzern gewinnt gegen St.Gallen und bleibt an Leader Lugano dran

Luzern hält in der Super League den Anschluss zu Leader Lugano. Die Zentralschweizer gewinnen zuhause gegen St. Gallen ohne den wechselwilligen Youngster Luca Jaquez 2:0.

Mehr «Sport»

Adrian Grbic, vor einer Woche schon Doppeltorschütze beim 3:1-Sieg gegen den FC Zürich, vollendete in der 41. Minute nach mustergültiger Vorlage von Thibault Klidjé einen Luzerner Konter. Ein zweiter Treffer von Stefan Knezevic noch vor der Pause zählte wegen Abseits nicht, aber in der 85. Minute machte Tyron Owusu mit dem 2:0 den Sack zu. Für das 21-jährige Eigengewächs war es der erste Treffer in der Super League.

Grbic trifft zum 1:0. Video: SRF

Luca Jaquez fehlte im Aufgebot der Luzerner wegen «Transfergesprächen», wie Trainer Mario Frick vor der Partie bestätigte. Medienberichten zufolge steht ein Wechsel des 21-Jährigen zu Lille in Ligue 1 bevor. An Jaquez' Stelle kam in der Innenverteidigung neben dem in der Halbzeit verletzt ausgewechselten Knezevic der 20-jährige Bung Hua Freimann zu seinem Startelf-Debüt.

Das zweite Tor der Luzerner. Video: SRF

St. Gallens Neuzugang Jean-Pierre Nsame konnte die zweite Niederlage der Ostschweizer gegen Luzern nach der verspielten 2:0-Führung im September (2:3) auch nicht abwenden. Der bei Como unter Vertrag stehende, von einer Leihe nach Polen in die Schweiz zurückgekehrte dreifache Super-League-Torschützenkönig blieb nach der Einwechslung in der 57. Minute unauffällig.

Bei Chadrac Akolo steht derweil ein Abgang im Raum. Der fünffache St. Galler Saisontorschütze stand zum Auftakt einer englischen Super-League-Woche nicht auf dem Matchblatt.

Luzern - St.Gallen 2:0 (1:0)

14'360 Zuschauer.

SR Cibelli.

Tore: 41. Grbic (Klidje) 1:0. 85. Owusu (Dorn) 2:0.

Luzern: Loretz; Dorn, Knezevic (46. Löfgren), Freimann, Ciganiks; Stankovic; Owusu, Rrudhani (80. Karweina), Winkler; Klidje (80. Chader), Grbic (80. Villiger).

St.Gallen: Zigi; Vandermersch, Ambrosius, Stanic, Okoroji; Toma (57. Nsame), Görtler (68. Fazliji), Stevanovic, Csoboth (57. Mambimbi); Witzig (82. Faber); Geubbels (68. Cissé).

Bemerkungen: Luzern u.a. ohne Jaquez (vor Transfer). 57. Debüt von Nsame bei St. Gallen.

Verwarnungen: 29. Toma, 45. Stanic, 79. Rrudhani, 94. Dorn. (riz/sda)