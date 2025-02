Gegen 150 Konkurrenten durchgesetzt – ein Thurgauer Team nimmt an der Kleinfeld-WM teil

Zanetti und sein Team versuchen, den Klub «Lake Constance Football» mit Nebenprojekten zu finanzieren: Etwa mit einem Fitnesszentrum in Romanshorn, das bald eröffnet wird, oder einem eigenen Kokosnusswasser. Hinzu kommt ein Kids-Camp im April in Romanshorn, das für alle erschwinglich sein wird. Auch dann wird die Abseitsregel nicht im Vordergrund stehen. (riz/aargauerzeitung.ch)

Im Juni wollen die Thurgauer in den USA weiter Erfahrungen sammeln. Gut möglich, dass die Schweizer dann auch auf Fussball-Persönlichkeiten treffen. In früheren Jahren beteiligten sich ehemalige Profis wie der Argentinier Sergio Agüero oder der Italiener Marco Materazzi an der Kleinfeld-WM.

Das Ziel von Zanetti ist es, in der Schweiz auch eine der Baller-Liga ähnliche Meisterschaft einzuführen – und eine Kleinfeld-WM zu organisieren. Am liebsten im Zürcher Hallenstadion.

Für die Kleinfeld-WM, die in Cary im Bundesstaat North Carolina unter freiem Himmel ausgetragen wird, waren nur vier Plätze frei, weil die Teams, die sich im vergangenen Jahr beteiligten, ein Vorkaufsrecht erhielten. «Wir haben einen langen Prozess durchlaufen und uns gegen über 150 Mannschaften durchgesetzt», so Zanetti.

Dem Team von «Lake Constance Football» gehört auch Christian Lang an, beruflich als Studienleiter CAS Sportmanagement an der Universität St.Gallen engagiert. Der 32-jährige Lang beschäftigt sich schon länger mit neuen Fussballformen, mit der Entwicklung und veränderten Ansprüchen der jungen Generation. Er sagt:

Nun hat sein Verein eine neue Dimension erreicht. «Lake Constance Football» bestreitet vom 4. bis 9. Juni die Kleinfeld-WM in den USA. «In den vergangenen fünf Jahren war es Sozialarbeit, Jugendarbeit, ein soziokulturelles Projekt. Nun haben sich daraus einige Äste entwickelt und die Teilnahme an der Kleinfeld-WM ist ein erster Höhepunkt», so der 31-jährige Zanetti.

«Gibt es das Abseits?» Das Trainingsspiel auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Romanshorn ist in vollem Gang, allerdings sind die Regeln noch nicht allen klar.

Der Thurgauer Klub «Lake Constance Football» vertritt die Schweiz im Juni an der Kleinfeld-WM in den USA. Der Verein von Carlo Zanetti hat sich mit seiner Bewerbung gegen 150 Konkurrenten durchgesetzt. Die Titelkämpfe versprechen Spektakel und sollen Streaminghits werden.

