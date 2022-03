Der Moment der Vollendung: Rafa Silva schiebt den Ball nach seinem Solo am Torhüter vorbei. Bild: keystone

Das Tor des Jahres? Rafa Silvas Solo ist definitiv ein Kandidat dafür

Benfica Lissabon hat am Sonntag gegen Estoril Praia mit 2:1 gewonnen. Das hat aus Schweizer Sicht nicht den ganz grossen Fokus auf sich gezogen, zumal unser Nati-Stürmer Haris Seferovic seit Mitte Januar verletzt fehlt.

Sehenswert wäre die Partie aber allemal gewesen, zumindest eine Szene nach rund einer halben Stunde. Praia unternimmt einen miserablen Versuch, eine Ecke kurz auszuführen, was Rafa Silva gedankenschnell erfasst und 25 Meter vor dem eigenen Tor an den Ball kommt. Was dann folgt, ist ein unfassbares Solo, welches erst endet, als Rafa Silva den Ball zum 1:0 ins Tor schiebt.

Video: streamja

Für den 28-jährigen Mittelfeldspieler war es der 12. Saisontreffer im 42. Spiel und wohl einer seines schönsten. Gut möglich, dass wir ihn und sein Traumsolo Ende Jahr in der Auswahl für das Tor des Jahres wiedersehen werden. (zap)