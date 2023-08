Spielt Cristiano Ronaldo mit Al-Nassr bald wieder in der europäischen Champions League? Bild: keystone

Jetzt wollen die Saudis auch noch die UEFA Champions League erobern

Europäische Fussballstars zieht es vermehrt in Richtung Saudi Pro League. Doch die Wüsten-Klubs haben grössere Pläne.

Cristiano Ronaldo, Sadio Mané und Neymar: Viele europäische Fussballstars haben sich entschieden, künftig in der Saudi Pro League zu spielen. Der Grund für ihren Umzug in die Wüste dürfte vor allem das ultrahohe Gehalt sein, mit dem sie gelockt wurden.

Laut einem Bericht verfolgen die Saudis jedoch einen grösseren Plan. Die italienische Website «Calcio E Finanza» will wissen, dass sie einen Platz in der UEFA Champions League für die neue Champions-League-Reform ab der Saison 2024/25 ergattern wollen. Demnach soll sich der Sieger der Saudi Pro League für einen «Wildcard»-Platz qualifizieren.

Neymar wechselte für viel Geld nach Saudi-Arabien. Bild: keystone

Eine Teilnahme in der Königsklasse würde den Wüsten-Klubs internationales Prestige bringen und eine ultimative Herausforderung darstellen, die sie aufgrund der vielen neuen Topspieler wohl auch brauchen werden. So könnten Teams wie Al-Nassr, Al-Ahli oder Al-Ittihad im Weltfussball an Bedeutung gewinnen.

Die UEFA soll bereits Gespräche mit der Union of Arab Football Associations (UAFA) geführt haben. Das Vorhaben scheint auch aufgrund der anstehenden grossen Reform in der Champions League möglich zu sein. (t-online.de/abu)