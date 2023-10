Bellingham avanciert für Real einmal mehr zum Helden. Bild: keystone

Unfassbar, magisch, Bellingham! Der Engländer schiesst Real im Clásico zum Sieg

Real Madrid gewinnt anlässlich der 11. Runde der spanischen Meisterschaft den ersten Clásico der Saison. Jude Bellingham ist wie so oft in den letzten Wochen mit zwei Toren die entscheidende Figur.

Der frühere Dortmunder Jude Bellingham kostete Real Madrid über 100 Millionen Euro. Doch bisher muss sich im Umfeld des spanischen Rekordmeisters niemand über den hohen Preis ärgern. Der 20-jährige Engländer übertrifft seit seiner Ankunft im Sommer selbst die höchsten Erwartungen.

Der Einfluss von Bellingham auf das Spiel des Rekordmeisters ist phänomenal: 12 Tore und 4 Assists in 14 Partien. Die bislang letzten zwei Treffer schoss er am Samstagnachmittag in Barcelonas Camp Nou. Der junge Spielmacher glich in der 68. Minute mit einem Schuss aus fast 30 Metern zum 1:1 aus und lenkte in der Nachspielzeit eine Hereingabe zum Sieg ins Tor.

Real Madrid bleibt damit Leader und baut den Vorsprung gegenüber Barcelona auf vier Punkte aus. Die Katalanen, die durch den ersten Treffer von Ilkay Gündogan für Barça früh in Führung gegangen waren, verloren erstmals in dieser Saison.

Barcelona - Real Madrid 1:2 (1:0)

Tore: 6. Gündogan 1:0. 68. Bellingham 1:1. 92. Bellingham 1:2. (abu/sda)