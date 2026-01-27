FCB-Trainer Lichtsteiner bei Vorstellung: «Dann werden wir dominieren»

«Im Nachhinein wäre es gut gewesen, hätte Magnin eine Person im Staff gehabt, die ihn von Anfang an versteht, damit er nicht in ein gemachtes Double-Sieger-Umfeld kommt. Ich habe ihn aber bis zum Schluss unterstützt und auch viel weggeblockt, was medial gekommen ist. Wenn gewisse Spieler nicht an das Leistungsniveau von der Vorsaison herankommen, liegt das einerseits am Staff, aber auch an den Spielern. Wenn die Transfers nicht einschlagen, ist das auch unser Fehler. Wir wären nicht selbstkritisch genug, wenn wir die Schuld nur dem Trainer zuschieben und sagen, wir hätten alles richtig gemacht, denn dem war nicht so.»