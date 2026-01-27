«Ich habe viele Spiele geschaut und kenne das Team mehr oder weniger. Ich habe schon gewisse Ideen im Kopf, aber natürlich brauche ich die Zeit, um das Team auf dem Platz kennenzulernen und auch die Spieler in der Kabine. Es ist auch nicht einfach, mit so einem Trainerwechsel umzugehen, aber ich kenne die Situation als Spieler und habe deshalb die Voraussetzungen das bestmöglich zu handeln.»
FCB-Trainer Lichtsteiner bei Vorstellung: «Dann werden wir dominieren»
Der FC Basel gab am Montag die Trennung von Trainer Ludovic Magnin bekannt. Am Abend verkündete der Meister und Cupsieger dann die Verpflichtung von Trainer Stephan Lichtsteiner. Am heutigen Dienstag sprach der 42-Jährige nun erstmals als FCB-Trainer zu den Medien und auch Sportdirektor Daniel Stucki äusserte sich zu seinem Entscheid. Das waren die wichtigsten Aussagen:
Stephan Lichtsteiner …
… über den Job als FCB-Trainer:
«Die Herausforderung ist enorm. Vor allem mit den drei Big Games (Europa League gegen Pilsen, Super League gegen Leader Thun und Cup in St.Gallen) vor der Tür ohne grosse Vorbereitungszeit. Ich bin zur Entscheidung gekommen, dass ich das packen kann und wir haben ein langfristiges Projekt geplant und deshalb habe ich mich schnell entschieden, das anzunehmen.»
… darüber, was es für den Job braucht:
«Es braucht vor allem Überzeugung, einen klaren Weg, klare Ideen, und die habe ich. Es wird ein Fussball sein, der nach Basel und zu den Spielern passt. Ich habe die Überzeugung, dass wir hier einen langen und erfolgreichen gemeinsamen Weg gehen können.»
… über Xherdan Shaqiri:
«Als Spieler hätte ich nicht gedacht, dass ich mal noch Trainer von ihm werde. Er ist ein aussergewöhnlicher Fussballer, der den Unterschied machen kann und ich freue mich enorm auf die Zeit mit ihm.»
… über seine Pläne:
«Ich habe meine Spielphilosophie, die ich einbringen will. Ich will das Team jetzt optimal auf die drei Spiele vorbereiten, ihnen klare Optionen geben für die Offensive, wo es Räume gibt, wo wir angreifen können, und auch zeigen, wo der Gegner gefährlich ist. Danach soll das Spiel weiterentwickelt werden, das Team wird klare Anweisungen bekommen, wo ich was haben will. Wir haben grosse Qualität im Kader und können das schnell umsetzen, da bin ich überzeugt. Wir wollen einen dominanten Fussball spielen und darauf arbeite ich hin.»
… über den italienischen Einfluss aus seiner Zeit bei Juventus:
«Der FCB muss um Titel spielen und ich bin der Überzeugung, wenn man über Jahre erfolgreich sein will, muss man dominanten Fussball spielen. Catenaccio ist deshalb nicht erste Priorität.»
… über seine Führungsart:
«Mir ist wichtig, dass jeder Spieler weiss, was er auf seiner Position zu tun hat, was sein Mehrwert ist. Wenn ich es schaffe, dass die Spieler mir vertrauen und mein System verstehen, werden wir dominieren. Für mich steht das Team immer im Vordergrund und da geht nichts drüber.»
… darüber, wie gut er das Team schon kennt:
«Ich habe viele Spiele geschaut und kenne das Team mehr oder weniger. Ich habe schon gewisse Ideen im Kopf, aber natürlich brauche ich die Zeit, um das Team auf dem Platz kennenzulernen und auch die Spieler in der Kabine. Es ist auch nicht einfach, mit so einem Trainerwechsel umzugehen, aber ich kenne die Situation als Spieler und habe deshalb die Voraussetzungen das bestmöglich zu handeln.»
Daniel Stucki …
… über die Gründe für die Magnin-Entlassung:
«Wir haben die letzten Spiele vor der Winterpause keine gute Leistung gezeigt, die Entwicklung hat stagniert oder war gar eher negativ. Wir haben Magnin unterstützt, ihm im Trainingslager möglichst gute Möglichkeiten verschafft. Dann kamen die Spiele in diesem Jahr, wo wir gegen Sion nur fünf Minuten wirklich gut aufgetreten sind, gegen Salzburg schlecht waren und im Klassiker hat es trotz Sieg zu wenig positive Zeichen gegeben.»
… über den Entscheid für Lichtsteiner:
«Er war sehr wissbegierig, als er zu unserer Nachwuchsabteiligung gestossen ist, hat sich eingelassen auf die Herausforderung. Er ist sehr akribisch, detailbesessen, hat mich an Lucien Favre erinnert. Das Gesamtpaket ist sehr interessant für den FCB und strahlt einiges aus. Wir sind überzeugt, dass er ein Trainer für mehrere Jahre sein kann und das Potenzial für grössere Klubs als den FC Basel hat.»
… über den Zeitpunkt:
«Wir haben den Zeitpunkt vor diesen wichtigen Spielen bewusst gewählt. Stephan war schon länger auf unserer Liste potenzieller Nachfolger für Ludovic Magnin, wenn dieser irgendwann gehen würde, und hätten ihn gerne als U21-Trainer gehabt. Da wir jetzt in diese Situation gekommen sind, haben wir uns entschieden, Stephan ohne den Zwischenschritt zum Trainer der Profis zu machen.»
… über eigene Fehler:
«Wenn gewisse Spieler nicht an das Leistungsniveau von der Vorsaison herankommen, liegt das einerseits am Staff, aber auch an den Spielern. Wenn die Transfers nicht einschlagen, ist das auch unser Fehler. Wir wären nicht selbstkritisch genug, wenn wir die Schuld nur dem Trainer zuschieben und sagen, wir hätten alles richtig gemacht, denn dem war nicht so.»
… über Transfers im Sturm:
«Wir haben Albian Ajeti als klare Nummer 1 im Sturm tituliert, er hat Ende letzter Saison hervorragend performt und die neue Saison gut angefangen. Danach ist er in eine Baisse gefallen, aber wir vertrauen noch immer auf ihn. Broschinski hat sich noch nicht adaptiert. Wir haben versucht, uns zu verstärken und haben noch bis zum 14. Februar Zeit. Wir sind immer noch dran.»
Die Pressekonferenz beginnt
Trainer Stephan Lichtsteiner und Sportdirektor Daniel Stucki sind da – hier lest ihr alle wichtigen Aussagen.
Wichtige Spiele stehen bevor
Für Lichtsteiner beginnt die Zeit als FCB-Trainer gleich mit ereignisreichen zehn Tagen. Der 42-Jährige steht am Donnerstag erstmals an der Seitenlinie im St.Jakob-Park. Dann geht es in der Europa League gegen Viktoria Pilsen um das Erreichen der K.o.-Phase, wofür der FCB aber auch Schützenhilfe von anderen Klubs braucht. Am Sonntag ist dann Super-League-Leader Thun beim Tabellen-4. zu Gast, bevor am Mittwoch der Cup-Viertelfinal in St.Gallen auf dem Programm steht.
Aus der 1. Liga Classic zum FCB
Stephan Lichtsteiner ist mit 108 Länderspielen und als Ex-Profi von unter anderem Juventus und Arsenal zweifellos eine grosse Figur des Schweizer Fussballs. Als Trainer beschränkt sich seine Erfahrung bisher jedoch auf die Basler U16 und anderthalb Jahre beim viertklassigen Wettswil.
Herzlich Willkommen!
Am Montag nach dem 4:3-Sieg im Klassiker beim FC Zürich gab der FC Basel die Trennung von Trainer Ludovic Magnin bekannt. Als Nachfolger wurde Stephan Lichtsteiner verpflichtet. Am heutigen Dienstag um 11 Uhr stellt Sportdirektor Daniel Stucki den neuen Coach auf einer Pressekonferenz vor. Hier bist du live dabei!
