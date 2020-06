Sport

Bundesliga: Bayern schlägt Gladbach dank Mega-Flop von Yann Sommer



Wegen Mega-Flop von Sommer – auch starkes Gladbach kann Bayern nicht stoppen

Bayern – Gladbach 2:1

Nach dem zehnten Sieg in Serie, einem 2:1 daheim gegen Borussia Mönchengladbach, fehlen Bayern München aus den drei verbleibenden Spielen nur noch Punkte zum 30. Meistertitel der Klubgeschichte, dem achten in Folge. Der deutsche Internationale Leon Goretzka erzielte das 2:1 nach 86 Minuten. Drei Minuten später hätte Lars Stindl für die gut mithaltenden Gäste beinahe erneut ausgeglichen.

Die Bayern führen weiterhin sieben Punkte vor Borussia Dortmund, das in Düsseldorf ebenfalls dank einem späten Tor 1:0 gewann. Sie benötigen aus ihren letzten drei Partien (in Bremen, daheim gegen Freiburg und in Wolfsburg) nur noch einen Sieg.

Gladbachs Schweizer Fraktion, in der der verletzte Denis Zakaria bis zum Saisonende ausfällt, war in München auf unterschiedliche Art auffällig. Yann Sommer leistete sich einen haarsträubenden Fehlpass, der dem Youngster Joshua Zirkzee nach 26 Minuten das 1:0 ermöglichte. Breel Embolo kam schon nach zehn Minuten für den verletzten Marcus Thuram ins Spiel. Unmittelbar vor dem 0:1 verpasste er mit einer Doppelchance die sicher scheinende Gladbacher Führung. Nach 37 Minuten lancierte Embolo den Angriff, der mit einem Eigentor von Benjamin Pavard zum 1:1 endete.

Nico Elvedi verletzte sich in der ersten Halbzeit und konnte nach der Pause nicht mehr weiterspielen. In der zweiten Halbzeit machte Sommer seinen Patzer teilweise gut, indem er einen abgefälschten Bogenschuss von Serge Gnabry mit einer tollen Parade entschärfte.

Bayern München - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:1)

Tore: 26. Zirkzee 1:0. 37. Pavard (Eigentor) 1:1. 86. Goretzka 2:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, bis 45. mit Elvedi (verletzt ausgeschieden), zwischen 10. und 84. mit Embolo, ohne Zakaria (verletzt). (pre/sda)

