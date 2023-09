Spaniens neue Nationaltrainerin Montse Tomé (links) schaffte es, mehrere Weltmeisterinnen zur Rückkehr in die Nationalmannschaft zu bewegen. Bild: keystone

Nach Rubiales-Abgang: Spanien kann gegen die Schweiz nun doch auf Weltmeisterinnen zählen

Zahlreiche Fussballerinnen von Weltmeister Spanien haben ihren vom Kuss-Skandal ausgelösten Länderspiel-Streik offenbar beendet. 15 Spielerinnen des Weltmeister-Teams wurden von der neuen Nationaltrainerin Montse Tomé für die Spiele der UEFA Nations League am Freitag in Schweden sowie am kommenden Dienstag daheim gegen die Schweiz nominiert. Sie habe vor Bekanntgabe des Kaders mit den Spielerinnen gesprochen, sagte die Trainerin. Den Inhalt der Gespräche wolle sie aber nicht verraten.

Auch Superstar Aitana Bonmati steht gegen die Schweiz im Kader. Bild: keystone

Jennifer Hermoso wurde derweil nicht einberufen. Die 33-Jährige war bei der Siegerehrung nach dem Triumph der Spanierinnen im Final über England am 20. August in Sydney vom damaligen Präsidenten des spanischen Nationalverbandes RFEF, dem inzwischen zurückgetretenen Luis Rubiales, ungefragt auf den Mund geküsst worden. Zu den Gründen der Nichtnominierung von Hermoso sagte Tomé, man wolle sie so «beschützen».

Luis Rubiales gab letzte Woche seinen Rücktritt bekannt. Bild: keystone

Unter den nominierten Spielerinnen sind die als beste WM-Akteurin gekürte Aitana Bonmati sowie Weltfussballerin Alexia Putellas. Eine Stellungnahme der Spielerinnen lag zunächst nicht vor. Der Verband hatte den streikenden Spielerinnen am Vortag nach Medienberichten personelle Änderungen in der Organisation angeboten, ihnen gleichzeitig aber auch ein Ultimatum gestellt, das am Sonntag um Mitternacht ablief. Der RFEF drohte demnach mit Bussen und mehrjährigen Sperren für jene Spielerinnen, die sich weigern sollten, für «La Roja» anzutreten. Eine offizielle Bestätigung für diese Information gab es vorerst nicht. (sda/dpa)