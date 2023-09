«Weil ich meine Arbeit nicht fortsetzen kann» – Rubiales legt seine Ämter nieder

Rubiales hatte am 20. August bei dem Gewinn des WM-Titels des spanischen Frauen-Nationalteams für einen Skandal gesorgt, indem er bei der Siegerehrung die spanische Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund küsste. Trotz einer globalen Welle der Entrüstung, der Suspendierung durch die FIFA, einer strafrechtlichen Untersuchung durch die spanischen Gerichte sowie eines Streiks der Nationalspielerinnen und einer Rücktrittswelle im Staff des Frauen-Nationalteams hielt der Spanier zunächst an seinem Amt fest.

«Ja, ich werde zurücktreten. Weil ich meine Arbeit nicht fortsetzen kann», erklärte Rubiales im Gespräch mit Morgan, das noch nicht ausgestrahlt wurde, von dem Morgan aber am späten Sonntagabend auf dem Portal X (vormals Twitter) einen schriftlichen Auszug aufschaltete. Auch seine Tätigkeit als Vizepräsident der UEFA werde er nicht fortführen, kündigte der umstrittene Funktionär an.

Russland hält Regionalwahlen in besetzten Gebieten ab – das Nachtupdate ohne Bilder

Überschattet von Betrugsvorwürfen, hält Russland in Dutzenden Gebieten Regionalwahlen ab. Noch bis zum Sonntagabend können Menschen in 22 Gebieten ihre Stimme bei der Gouverneurswahl und in 16 Gegenden bei der Wahl zum Regionalparlament abgeben. In der Hauptstadt Moskau dürfte sich bei der Bürgermeisterwahl Amtsinhaber Sergej Sobjanin von der Kremlpartei Geeintes Russland eine weitere Amtszeit sichern.