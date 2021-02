Bayerns Chaos-Reise nach Katar – oder eine Nacht im stehenden Flieger

Sport

Bayerns Chaos-Reise nach Katar – eine Nacht im stehenden Flieger



Die Reise von Champions-League-Sieger Bayern München zur Klub-WM in Katar verläuft chaotisch. Mit siebenstündiger Verspätung startet der Flieger in Berlin Richtung Doha.

Nach dem 1:0-Sieg am Freitagabend in der Bundesliga gegen Hertha Berlin war die Mannschaft von Bayern München rasch aus dem Stadion verschwunden und zum Flughafen gefahren. Dort hätten Robert Lewandowski und Co. um 23.15 Uhr Richtung Doha abheben sollen. Das Flugzeug sei vor Mitternacht bereit gewesen, versicherte eine Flughafen-Sprecherin. Es habe aber die Starterlaubnis gefehlt.

Nach Angaben des Berliner Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung, das für Ausnahmegenehmigungen zuständig ist, erfolgte die Bitte um Freigabe für den Flug von Bayern München nach Katar um 00.03 Uhr. Die Deutsche Flugsicherung habe in der Folge mit dem Blick auf die Nachtflugbeschränkungen am Flughafen die Startfreigabe nicht erteilt. Ausnahmegenehmigungen würden nur erteilt wenn ein «erhebliches öffentliches Interesse» vorliege oder «der Flug für die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich» sei.

«Wir fühlen uns von den zuständigen Stellen bei der brandenburgischen Politik total verarscht. Die Verantwortlichen wissen gar nicht, was sie unserer Mannschaft damit angetan haben», sagte Bayern Münchens Chef Karl-Heinz Rummenigge der Zeitung «Bild». Das Team musste im Flugzeug schlafen und dann am Samstagmorgen auch noch einen Zwischenhalt in München einlegen, damit die Crew ausgewechselt werden konnte.

Am Montag trifft Bayern München im Halbfinal auf Al Ahly aus Ägypten. Am Donnerstag findet der Final statt. (pre/)

