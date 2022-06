Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic blitzt mit seinen Angeboten für Sadio Mané ab. Bild: keystone

«Lächerlich» – warum Bayern-Sportchef Salihamidzic mit seinen Mané-Angeboten scheitert



Sadio Mané soll im Sommer der diesjährige Königstransfer der Bayern werden. Der Senegalese soll einem Wechsel in die Bundesliga nicht abgeneigt sein. Laut «Daily Mail» hat er schon mit Ex-Bayer Thiago Alcantara (inzwischen auch bei Liverpool) über die Möglichkeit gesprochen, dessen Haus in München zu beziehen.

Sadio Mané wäre einem Wechsel zu den Bayern nicht abgeneigt. Bild: keystone

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic verhandelt derzeit mit dem FC Liverpool über einen entsprechenden Transfer. Allerdings sollen die Briten von den Ablöse-Angeboten des Bayern-Funktionärs irritiert sein, wie «The Times» berichtet.



Ablösesumme abhängig vom UCL-Titel und dem Ballon d'Or?

Demnach habe es sich bei dem ersten Angebot um ein Gesamtpaket im Wert von bis zu 25 Millionen Pfund (rund 29.2 Millionen Euro) gehandelt, beim zweiten Versuch habe «Brazzo» dann bis zu 30 Millionen Pfund (35 Millionen Euro) geboten. Allerdings würde Liverpool diese Summe nur kassieren, wenn Bayern in den folgenden drei Jahren jeweils die Champions League gewinnt UND Sadio Mané jedes Mal Weltfussballer wird. Beim Verpassen dieser Ziele würde die Ablösesumme auf bis zu 23.5 Millionen Pfund schrumpfen.

Dass Salihamidzic überhaupt darauf besteht, dieses Szenario in sein Angebot einzubauen, raubt ihm etwas die Glaubwürdigkeit. Die vorgeschlagenen Klauseln werden laut «The Times» von Liverpool-Funktionären als «laughable» (lachhaft, lächerlich) bewertet. Inzwischen wurde auch das zweite Angebot abgeschmettert.



Zudem entspricht auch die Gesamtsumme nicht dem, was man sich bei den «Reds» vorstellt: Julian Ward, der neue Sportdirektor beim FC Liverpool, fordert für Mané angeblich ganze 42.5 Millionen Pfund (knapp 50 Millionen Euro). Dass Bayern selbst für den 33-jährigen Robert Lewandowski deutlich mehr fordert, als sie für den 30-jährigen Mané bieten, spielt Ward in die Karten. Immerhin haben beide Profis gleichermassen nur noch ein Jahr Vertrag.



100 Millionen Euro für Darwin Nunez?

Ausserdem kann Liverpool das Geld gut gebrauchen: Laut «Daily Mail» hat Jürgen Klopp es auf den 22-jährigen Darwin Nunez von Benfica Lissabon abgesehen. Demnach habe Ward schon Verhandlungen mit den Portugiesen aufgenommen. Nunez hat zwar noch drei Jahre Vertrag, soll aber unbedingt nach Liverpool wollen.

Darwin Nunez soll zu Liverpool wechseln. Bild: keystone

Der Mittelstürmer aus Uruguay begeisterte in der abgelaufenen Saison mit 36 Toren in 41 Pflichtspielen. In der Champions League netzte er auch gegen Liverpool zweimal ein und beeindruckte dabei Jürgen Klopp. «Er war körperlich stark, flink, hatte Ruhe im Abschluss. Gut, wirklich gut», zitiert die «Daily Mail» den deutschen Coach. «Wenn er gesund bleibt, hat er eine grosse Karriere vor sich.»



Allerdings sollen auch Manchester United und Atlético Madrid interessiert sein. Laut dem britischen Boulevard-Blatt steht eine Ablöse von 85 Millionen Pfund (rund 100 Millionen Euro) im Raum, für Liverpool wäre es eine vereinsinterne Rekordablöse. (kpk)