Der Schlusspunkt: Luis Openda jubelt über das Tor zum 6:1. Bild: keystone

Belgien schenkt Polen nach Rückstand 6 Tore ein +++ Niederlande siegt auch mit elf anderen

Gruppe A4: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇳🇱🇧🇪🇵🇱

Wales – Niederlande 1:2

Die Niederlande gewinnen auch ihr zweites Spiel in der A-Liga der Nations League. Die Niederländer siegen in Wales 2:1. Wales' 1:1 und Wout Weghorsts 2:1 fielen in der Nachspielzeit.

Turbulente Nachspielzeit: Zuerst gleicht Wales aus, dann legt die Niederlande nach. Video: SRF

Das Beispiel der Niederlande zeigt, welch geringen Wert die Mannschaften beziehungsweise die Trainer der Nations League bisweilen beimessen. Trainer Louis van Gaal beorderte in Cardiff keinen einzigen Spieler in die Anfangsformation, der letzte Woche im Match in Belgien begonnen hatte. Bei jenem 4:1-Sieg hatte Van Gaal die Tenöre eingesetzt, sodass er gegen Wales quasi mit einer B-Mannschaft spielen liess.

Teun Koopmeiners bringt die Niederlande in Führung. Video: streamja

Drei Tage nach dem Jubel über die WM-Qualifikation (in der Barrage gegen die Ukraine) gönnte Wales' Nationalcoach Robert Page trotz seiner deutlich schwächeren Ressourcen acht Titularen eine Pause, also beispielsweise den renommierten Gareth Bale und Aaron Ramsey. So wurde die Partie zu einem veritablen Experiment mit Punktevergabe und Sichtungsmöglichkeit.

Wales - Niederlande 1:2 (0:0)

Cardiff. - SR Nyberg (SWE).

Tore: 50. Koopmeiners 0:1. 92. Norrington-Davies 1:1. 94. Weghorst 1:2.

Belgien – Polen 6:1

Belgiens Fussballer fanden derweil eine Antwort auch das bittere 1:4 in Brüssel gegen den Erzrivalen Niederlande. Sie siegten gegen Polen nach einem 0:1-Rückstand 6:1. Die Wende zum 3:1 gelang ihnen mit drei Toren innerhalb einer halben Stunde. Belgien und Polen hatten zuletzt 2007 gegeneinander gespielt, als Robert Lewandowski - jetzt Torschütze des 1:0 - als Teenager noch nicht einmal in Polens U21 spielte.

Die Zusammenfassung des Spiels mit allen sieben Toren. Video: SRF

Belgien - Polen 6:1 (1:1)

Brüssel. - SR Kruzliak (SVK).

Tore: 28. Lewandowski 0:1. 42. Witsel 1:1. 59. De Bruyne 2:1. 73. Trossard 3:1. 80. Trossard 4:1. 84. Dendoncker 5:1. 94. Openda 6:1.

Gruppe B1: 🇮🇪🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇦🇲

Irland – Ukraine 0:1

Wenige Tage nachdem der Traum von der WM geplatzt ist, hat sich die Ukraine in der Nations League rehabilitiert. Die Osteuropäer gewannen ihr erstes Spiel der laufenden Kampagne in Irland mit 1:0. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Wiktor Zyhankow per Freistoss. Irland baut derweil seine unrühmliche Serie weiter aus – es war das zwölfte sieglose Spiel in Folge in diesem Wettbewerb.

Wiktor Zyhankow zirkelt seinen Freistoss aus grosser Distanz ins Netz. Video: streamja

Schottland – Armenien 2:0

Wie die Ukraine ist auch Schottland mit einem Sieg in die Nations League gestartet. Die Briten schlugen Armenien, das vor wenigen Tagen Irland bezwungen hatte, zuhause souverän mit 0:2. Die beiden Treffer erzielten Anthony Ralston und Scott McKenna.

Anthony Ralston bringt Schottland in Führung. Video: streamable

Scott McKenna doppelt noch vor der Pause nach. Video: streamable

(dab/sda)