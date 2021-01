Sport

Fussball

Bundesliga: BVB gegen Mainz nur 1:1 – Steffen und Zakaria schiessen Tore



Bild: keystone

Der BVB lässt gegen Mainz Punkte liegen – Steffen und Zakaria mit wichtigen Toren

Bayern München ist nicht in Form – aber die Konkurrenz des Serienmeisters kann keinen Profit daraus schlagen. Sowohl Borussia Dortmund wie auch RB Leipzig verpassen den Sieg. Im Abendspiel vergab Borussia Mönchengladbach den Sieg in letzter Sekunde.

Borussia Dortmund – Mainz 1:1

Der BVB muss sich im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Mainz 05 mit einem Unentschieden begnügen. Die Dortmunder hätten bereits in der ersten Halbzeit genügend Chancen gehabt, das Spiel zu entscheiden. Doch erst wurde ein Tor von Erling Haaland wegen einer Abseitsposition im Spielaufbau aberkannt (2.), dann traf Jude Bellingham nur den Pfosten (30.) und dazwischen hexte Mainz-Keeper Robin Zentner mehrmals mirakulös.

So kam es, wie es im Fussball oft kommt: Der Aussenseiter ging in Führung. Levin Öztunali wurde von der Borussen-Abwehr nicht angegriffen, der Enkel des grossen Fussballidols Uwe Seeler fasste sich ein Herz und erzielte einen wunderbaren Weitschusstreffer.

Doch der BVB gab sich nicht geschlagen. Thomas Meunier kam nach starker Vorarbeit des 16-jährigen Youssoufa Moukoko zum Ausgleich und kaum war die Partie wieder angepfiffen, holte Meunier einen Penalty heraus. Doch diesen setzte Marco Reus neben den linken Pfosten.

Dortmund - Mainz 1:1 (0:0)

Tore: 58. Öztunali 0:1. 73. Meunier 1:1. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki, Akanji (ab 45.), ohne Hitz (Ersatz). Mainz ohne Fernandes (krank). 76. Reus (Dortmund) verschiesst Penalty.

Wolfsburg – Leipzig 2:2

Die Rasenballer aus Leipzig verpassten es in diesem «Firmenfussball-Duell», sich an die Tabellenspitze zu setzen. Einer der Gründe dafür: Wolfsburgs Schweizer Nationalspieler Renato Steffen. Erst bereitete er den Ausgleich zum 1:1 vor, wenig später erzielte er den 2:1-Führungstreffer, wobei er eine haarsträubende Defensivarbeit der Gäste bestrafte. Es war Steffens dritter Saisontreffer. Landsmann Kevin Mbabu glänzte weniger: Der Abwehrspieler verursachte den Freistoss, der zum 2:2-Endstand führte.

Wolfsburg - Leipzig 2:2 (2:1)

Tore: 5. Mukiele 0:1. 22. Weghorst 1:1. 35. Steffen 2:1. 54. Orban 2:2. - Bemerkungen: Mbabu, Mehmedi, Steffen.

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach 2:2

Für Borussia Mönchengladbach mit seinen zahlreichen Schweizern sah es im Abendspiel lange nach drei Punkten aus. Doch am Ende gab es nur einen und über den dürfte sich VfB-Keeper Gregor Kobel von allen beteiligten Schweizern am meisten freuen. Einem umstrittenen Penalty tief in der Nachspielzeit verdankten es die Stuttgarter, dass sie noch zu einem 2:2 kamen.

Stuttgart - Mönchengladbach 2:2 (0:1)

Tore: 35. Stindl (Foulpenalty) 0:1. 58. Gonzalez 1:1. 61. Zakaria 1:2. 96. Wamangituka (Foulpenalty) 2:2. - Bemerkungen: Stuttgart mit Kobel. Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Embolo (bis 61.) und Zakaria (bis 89.), ohne Lang (nicht im Aufgebot).

Werder Bremen – Augsburg 2:0

Bremen - Augsburg 2:0 (0:0)

Tore: 84. Gebre Selassie 1:0. 87. Agu 2:0. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 74.).

1. FC Köln – Hertha BSC 0:0

Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim – Arminia Bielefeld 0:0

Bild: www.imago-images.de

Bemerkungen: Bielefeld mit Brunner (bis 58.). (ram/sda)

Die Tabelle

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Weisst du, dass diese Schweizer in der Bundesliga spielten? Sie imitieren die grossen Stars – diese Tiere haben zu oft Fussball geschaut Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter