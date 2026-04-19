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Ein Walliser Schiedsrichter trug eine neue Ausrüstung mit Bodycam

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Der Einsatz von Bodycams im Amateurfussball befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase.bild: Keystone

Dieser Schiedsrichter aus dem Wallis trug eine völlig neue Ausrüstung

Spieler und Zuschauer des Walliser 3.-Liga-Spiels zwischen dem FC Lens Chermignon und St-Léonard bekamen am Samstagabend eine etwas spezielle Partie zu sehen: Der Schiedsrichter lief nämlich mit einer Bodycam auf.
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19.04.2026, 19:1119.04.2026, 19:11

Im Rahmen eines Pilotprojekts der UEFA zur Einführung von Bodycams im Amateurfussball hat der Association valaisanne de football (AVF) am Samstagabend Pionierarbeit geleistet – bei einem Spiel im Stade du Christ-Roi in Lens.

Der Einsatz von Bodycams im Amateurfussball steckt noch in der Testphase – mit einem klaren Ziel: Schiedsrichter besser zu schützen. Die Kameras sollen verbale und körperliche Übergriffe durch Spieler, Trainer oder sogar Zuschauer eindämmen. Die Geräte werden vom Hauptschiedsrichter auf der Brust getragen, befestigt an einem Gurt. Sie zeichnen Spiele und heikle Situationen auf: So dienen sie als Beweismittel und Abschreckung zugleich. Unterstützt wird das Experiment von mehreren internationalen Verbänden, darunter auch der UEFA. Ziel ist es, Respekt und Fairness auf den Amateurplätzen wieder zu stärken.

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Das Spiel am Samstag zwischen dem FC Lens Chermignon und St-Léonard verlief reibungslos.Keystone

Konkret bedeutet das: Ein Schiedsrichter mit Bodycam informiert vor dem Spiel die Verantwortlichen beider Teams darüber, dass er die Kamera bei Bedarf einschalten wird. Auf Wunsch erklärt er den Captains beider Mannschaften auch kurz, wie das System funktioniert. Und direkt vor dem Anpfiff erinnert er nochmals daran, dass die Bodycam eingesetzt werden kann.

Die Bodycam zeichnet nicht das ganze Spiel auf. Sie wird nur in «heissen» Momenten eingeschaltet – also dann, wenn der Schiedsrichter die Situation als kritisch einschätzt. Das kann etwa bei einer Roten Karte passieren, wenn er sich bedroht fühlt oder wenn Entscheidungen die Stimmung auf dem Platz anheizen. Auch bei unangemessenem Verhalten von Trainern, Funktionären oder Zuschauer:innen kann die Kamera aktiviert werden. Wichtig: Die Technik ist kein VAR für den Amateurfussball, sondern dient ausschliesslich der Prävention und Beweissicherung.

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Die Bodycam wird vom Schiedsrichter aktiviert.bild: Keystone

Der Anlass sollte «eine Gelegenheit bieten, dieses innovative System konkret kennenzulernen und sich über seine sportlichen, organisatorischen und regulatorischen Herausforderungen auszutauschen», fasst der Association valaisanne de football (AVF) in einer Mitteilung zusammen. (jcz/ats)

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