Schick gegen Fürth mit 4 Toren (und Hattrick in 7 Minuten) – Mainz schlägt Wolfsburg

Aufsteiger VfL Bochum etabliert sich dank dem dritten Sieg in den letzten vier Partien im Mittelfeld der Bundesliga. Matchwinner war der zweifache Torschütze Sebastian Polter.

Mainz 05, bei denen Nati-Verteidiger Silvan Widmer erneut über 90 Minuten spielte und überzeugen konnte, schlägt den VfL Wolfsburg 3:0 und zieht damit auch gleich am heutigen Gegner vorbei auf Platz 7.

Zu einem spektakulären Sieg kam auch die TSG Hoffenheim beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt. Hoffenheim kletterte dank des Sieges zumindest vorübergehend auf Rang 4 in der Tabelle.

Für die drei Treffer vom 5:1 zum 7:1 benötigte Schick dabei bloss sieben Minuten. Für einen Bundesliga-Rekord reichte dies jedoch nicht; Bayerns Robert Lewandowski erzielte vor sechs Jahren einen Hattrick in 3:22 Minuten.

Der Tscheche Patrik Schick erzielte nach der Pause vier Tore. Er ist nach Klaus Scheer, Gerd Müller, Dieter Hoeness, Jürgen Klinsmann und Robert Lewandowski erst der sechste Spieler, dem dies in der Bundesliga gelang.

Bayer Leverkusen festigt in der 14. Runde seinen Status als Nummer 3 der Bundesligasaison 2021/22 hinter Bayern München und Borussia Dortmund . Das Team des Schweizer Trainers Gerardo Seoane gewinnt das Heimspiel gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth 7:1 und kommt zum höchsten Sieg in der Meisterschaft seit über 21 Jahren. Damals gewann Bayer gegen Ulm 9:1.

«Skisport ist nicht das Wichtigste» – Corinne Suter mit neuer Ruhe in Lake Louise am Start

Die Schwyzer Skirennfahrerin Corinne Suter eilt von Erfolg zu Erfolg. Dass ihr Körper nach einer Pause giert, realisiert sie erst nach der Verletzung.

Ende September in Zermatt. Die Bedingungen sind nicht ideal, die Piste eine Spur zu weich. Gewohnt hochtourig feilt Corinne Suter an ihrer Form. Der Saisonstart naht, das Training will genutzt sein. Mit rund 100 km/h ist die Schwyzerin unterwegs, als sie den Halt verliert und wegrutscht. Es ist ein Sturz, der ihr die Augen öffnet.