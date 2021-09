Sport

Fussball

MLS: Javier «Chofis» Lopez gelingt ein Traumtor-Hattrick



bild: imago

Sonntagsschuss, Solo, verwandelte Ecke – der Traumtor-Hattrick endet in einer Niederlage

Javier Lopez wird eigentlich nur bei seinem Spitznamen «Chofis» gerufen. Dieser soll bei seiner Zeit bei Guadalajara entstanden sein, weil sein damaliger Teamkollege Giovanni Casillas eine Freundin namens Sofia hatte, die Lopez ziemlich ähnlich sah. So wurde Javier Lopez kurzerhand zu Chofis.

Nun, dieser Chofis spielt mittlerweile nicht mehr in seinem Heimatland Mexiko, sondern ist in die amerikanische MLS an die San José Earthquakes ausgeliehen. Der offensive Mittelfeldspieler kam in dieser Saison bisher auf die ordentliche Bilanz von 5 Toren in 22 Spielen.

Gestern aber zog Chofis den Match seines Lebens ein. Nach 26. Minuten wurde der Mexikaner mit einem langen Ball angespielt, mit einer überragenden ersten Ballberührung verschaffte er sich Platz und schlenzte den Ball anschliessend herrlich in die weite Ecke. Es war die 1:0-Führung für San José gegen Real Salt Lake City.

Chofis trifft zum 1:0 Video: YouTube/San Jose Earthquakes

Kurz vor und kurz nach der Pause schlug Salt Lake City aber zurück und ging in Führung. Doch Javier Lopez hatte eine Minute nach dem Treffer des Gegners erneut die richtige Antwort bereit. Chofis erhält den Ball auf dem rechten Flügel und legt los zu einem Solo, welches er mit einem Beinschuss abschliesst. Dass unterwegs noch ein ausgedribbelter Gegenspieler auf sein Hinterteil fällt, passt zur Aktion des unaufhaltsamen Chofis.

Chofis trifft zum 2:2 Video: YouTube/San Jose Earthquakes

Und wie vollendet man einen Hattrick mit Stil? Mit einer direkt verwandelten Ecke natürlich, denkt sich Chofis und nagelt den Ball vom Corner aber sowas von präzise ins Lattenkreuz. Es ist das 3:2 für die Earthquakes in der 65. Spielminute.

Chofis trifft zum 3:2 Video: YouTube/San Jose Earthquakes

Ein Happy End also? Mitnichten. Salt Lake City kommt in der 71. Minute zum Ausgleich. In der 80. Minute wird Chofis dann ausgewechselt und nur eine Zeigerumdrehung später gelingt den Gästen sogar noch der Siegtreffer.

(zap)

