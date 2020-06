Sport

Fussball

Der HSV verpasst gegen Sandhausen die Relegation – die Reaktionen



Bild: keystone

1:5-Pleite im entscheidenden Spiel – Hohn und Spott für den HSV nach verpasster Relegation

Vor dem letzten Spieltag der 2. Bundesliga durfte sich der Hamburger SV berechtigte Hoffnung auf ein Relegations-Duell gegen Werder Bremen machen. Der HSV lag zwar nur auf dem vierten Platz, hatte allerdings die deutlich einfachere Aufgabe als Konkurrent Heidenheim. Während der FCH bei Leader Bielefeld ran musste, empfing Hamburg den Tabellenelften Sandhausen.

Doch der Nachmittag endete für den sechsfachen deutschen Meister in einem Debakel. Nach 21 Minuten lag Hamburg bereits mit 0:2 in Rückstand, sinnbildlich war der erste Treffer ein Eigentor.

Aaron Hunt verkürzte in der zweiten Halbzeit zwar noch per Penalty, doch in der Schlussphase fiel der HSV auseinander. Sandhausen erzielte ab der 84. Minute drei weitere Tore und fügte dem HSV mit einem 5:1 die höchste Saisonniederlage zu. Besonders bitter: Da Heidenheim in Bielefeld gleichzeitig mit 0:3 verlor, hätte Hamburg ein Remis zu Platz 3 gereicht.

3 - Der #HSV erzielte in dieser Saison 3 Eigentore, keinem Team unterliefen ligaweit mehr. Bürde. #HSVSVS pic.twitter.com/59up0gitr0 — OptaFranz (@OptaFranz) June 28, 2020

Entscheidend seien die zwei ersten Gegentore gewesen, sagte Trainer Dieter Hecking nach dem Spiel im Interview mit «Sky»: «Das bringt uns noch mehr unter Druck und das konnten wir das ganze Spieler über nicht mehr ablegen», so der Deutsche. Auch nach dem Anschlusstreffer habe «diese letzte Entschlossenheit, es nochmal zu erzwingen» gefehlt. Nach dem 1:3 sei das Spiel dann endgültig entschieden gewesen.

Bild: keystone

Auch Präsident Marcell Jansen sparte nicht mit Kritik. «So eine Leistung ist nicht zu entschuldigen», sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler nach der Niederlage, «wir müssen uns an die eigene Nase fassen.» Jansen kündigte an, man werde nun schnell die gesamte Saison analysieren.

Nach der Kanterniederlage hagelt es in Deutschland nun von allen Seiten Kritik für den einstigen Bundesliga-Dino. «Der peinlichste HSV aller Zeiten», titelt etwa die «Bild». «Ausser Rand und Band» sei die Defensive gewesen, dass ausgerechnet Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier im Alter von 30 Jahren sein zweites Profi-Tor erzielten konnte, wird als «ultimative Demütigung» angesehen. Auch der «kicker» schreibt von einem «Totalschaden», das «Abendblatt» aus Hamburg von einem «erschütternden Auftritt».

Auch auf den sozialen Medien schossen viele gegen den HSV. Während für viele das Debakel ein Grund zur Belustigung war, zeigten sich die Fans des Traditionsteams bitter enttäuscht.

Lieber HSV,

Du vertrittst die Stadt, die sich das Tor zur Welt nennt. Doch Du bist der Tor der Welt. Sandhausen ist zu groß für Dich. Du willst die Elbphilharmonie bespielen, doch kannst nur Melodica. Du bist eine Barkasse, die nicht merkt, dass sie leck ist

Herzlichst, FJ Wagner — Günter Klein (@guek62) June 28, 2020

Die #HSV-Saison ist bisher das witzigste Comedy Special, das @NetflixDE bisher gemacht hat. #HSVSVS — Dominik Kaiser (@dokai1612) June 28, 2020

Wie der HSV jedes Jahr um den Aufstieg spielt. #HSVSVS pic.twitter.com/SiqMY5UWhx — BananenTorjäger (@BananenTorj) June 28, 2020

Ist es eigentlich Wettbewerbsverzerrung von Sandhausen 5:1 in Hamburg zu gewinnen?

Immerhin hat Heidenheim alles dafür getan nicht in die Relegation zu müssen!#hsvsvs #dscfch — Feuchen (@Feuchen) June 28, 2020

Auf einer Skala von 1-10, wie froh sind die HSV Verantwortlichen, dass es Geisterspiele gab? Man kann sich die Bilder vorstellen, wenn Fans im Stadion gewesen wären. #HSVSVS — King Dealo (@Dealo_RU) June 28, 2020

Vielleicht sind die Dinos damals auch aus Dummheit ausgestorben. #HSVSVS #DSCFCH — Peter Flore (@pflore) June 28, 2020

HSV von unabsteigbar zu unaufsteigbar.



Kann man mal machen... #HSVSVS — 𝙎𝙚𝙗𝙗𝙚 🕊️ (@Sebbe2704) June 28, 2020

Man könnte ruhig die Uhr wieder anschmeißen ein neues sog "Dino-Zeitalter" könnte jetzt in Liga 2 starten @HSV #HSVSVS — eluE (@euledieklinge) June 28, 2020

Es ist einfach nur peinlich und traurig als Fan. Keiner der sich minimal den Arsch aufgerissen hat die letzten Spiele.

Heute weiß man nicht mal wo man mit den Fehlern starten soll. Einzig positiv war für mich Ambrosius der gekämpft hat. Einfach absolut peinliche Leistung #hsvsvs — FIFATour (@FifaT0ur) June 28, 2020

(dab)

