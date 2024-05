Patrick Rahmen übernimmt bei YB Bild: keystone

Winterthur-Trainer Patrick Rahmen übernimmt im Sommer bei YB

Die Young Boys sind auf der Suche nach einem Trainer in Winterthur fündig geworden. Patrick Rahmen wird in Zukunft die Geschicke der Super-League-Mannschaft der Berner leiten. In Winterthur wird der bisherige Assistenztrainer Ognjen Zaric zum Chef befördert.

Die Young Boys haben Patrick Rahmen als Trainer verpflichtet. Der bisher beim FC Winterthur tätige Basler erhielt einen Vertrag bis Sommer 2026. Rahmen folgt auf den im März entlassenen Raphael Wicky. Seit der Freistellung des Wallisers ist Joël Magnin interimsmässig für die Berner verantwortlich. Beim FC Winterthur übernimmt der aktuelle Assistenztrainer Ognjen Zaric.

Die Verpflichtung Rahmens auf die kommende Saison stellt keine grosse Überraschung dar. Der Name des 55-jährigen Baslers war bei der Nennung der Kandidaten für eine Anstellung bei den Young Boys stets genannt worden. Seine erfolgreiche Arbeit beim FC Winterthur, den er nun schon nach einem Jahr trotz laufendem Vertrag wieder verlässt, war selbstredend auch in Bern aufmerksam verfolgt worden. Beide Seiten hatten auch bereits bestätigt, dass Gespräche laufen.

Über seine neue Aufgabe in YB meinte der Noch-Winterthur Trainer:

«Ich habe bei den Gesprächen gespürt, dass bei YB sehr grosse Fussballkompetenz vorhanden ist. YB ist für mich eine grosse Chance, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich möchte mich für das Vertrauen der Verantwortlichen bedanken. Gleichzeitig möchte ich auch dem FC Winterthur danken. Die Gespräche sind sehr konstruktiv verlaufen. Ich werde nun alles daransetzen, mit Winterthur einen erfolgreichen Abschluss zu haben und die tolle Saison mit der Qualifikation für die UEFA Conference League zu krönen.» Patrick Rahmen

Rahmen stand in YB auch schon als Spieler auf dem Platz

Rahmen hat mit den Young Boys, die als klarer Leader in der Super League vor dem Gewinn des Meistertitels stehen, einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. In der Hauptstadt hat er als Aktiver eine Vergangenheit. Das Dress der Berner trug er in der Saison 1991/92.

Vor seinem Engagement in Winterthur, wo er den zu den Grasshoppers weitergezogenen Bruno Berner ersetzt hatte, war Rahmen während eines Jahres beim Schweizerischen Fussballverband als Coach der U21-Equipe angestellt. Seine erste Station als Cheftrainer war der FC Basel, bei dem er vorerst Assistent und Interimscoach war. Im Februar vor zwei Jahren wurde er am Rheinknie freigestellt.

Während Joël Magnin seinen temporären Chefposten bei YB wieder abgibt, wurden die Verträge mit Assistenztrainer Zoltan Kada und Konditionstrainer Martin Fryand verlängert. Kadar unterschrieb für weitere zwei Jahre, Fryand für eine weitere Saison.

YB-Sportchef Steve von Bergen zeigt sich zuversichtlich, in Patrick Rahmen die richtige Person für das anspruchsvolle Amt gefunden zu haben:

«Er hat uns bei den Gesprächen sehr überzeugt. Seine Sichtweise auf den Fussball deckt sich mit unseren Vorstellungen, wie wir mit YB spielen wollen. Wir wollen dominant und offensiv agieren. Gleichzeitig stehen wir auch dafür, junge Spieler zu entwickeln und für sie ein Sprungbrett in eine Topliga zu sein.»

Ognjen Zaric folgt in Winterthur auf Rahmen

Beim FC Winterthur folgt derweil der aktuelle Assistenztrainer Ognjen Zaric mit einem Zweijahresvertrag auf Rahmen. Der 35-jährige Österreicher kenne das Innenleben und das Umfeld des FCW durch seine Arbeit auf der Schützenwiese bereits bestens, schreibt der Klub auf seine Homepage.

(kat/sda)