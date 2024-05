Viele von ihnen werden am Dienstagabend dem Gegner die Daumen drücken: Die Tottenham-Fans gönnen Arsenal den Titel nicht. Bild: www.imago-images.de

Arsenal-Star Kai Havertz ist der einzige Tottenham-Fan, der hofft, dass die Spurs gewinnen

Noch führt Arsenal die Premier League an, das könnte sich heute Abend (21 Uhr) aber ändern, wenn Manchester City in Tottenham gewinnt. Um dem Erzrivalen eins auszuwischen, hoffen viele Spurs-Fans auf eine Niederlage.

Verkehrte Welt in England: Die Arsenal-Fans drücken dem Erzrivalen die Daumen, während die Anhängerschaft der Tottenham Hotspur auf eine Niederlage ihres Teams hofft.

Die kuriose Situation entsteht dadurch, dass Arsenal die Premier League mit einem Punkt vor Manchester City anführt, jedoch nur noch ein Spiel zu absolvieren hat, während die Citizens noch zweimal antreten dürfen. Und das ausstehende Nachholspiel führt das Team von Pep Guardiola am heutigen Dienstag eben nach Tottenham (21 Uhr). Mit einem Sieg stünde Manchester City vor dem letzten Spieltag wieder auf Platz 1, bei einem Unentschieden gingen die beiden Titelkandidaten punktgleich auf die Zielgerade, wobei Arsenal die um drei Treffer bessere Tordifferenz aufweist.

Manchester City ist zwar nur Zweiter, hält die Zügel im Meisterrennen aber trotzdem in der Hand.

So hoffen die Gunners nun also auf Schützenhilfe der Spurs, für welche die Fans ansonsten eigentlich nur Hass übrighaben. Der beliebteste Schmäh-Gesang gegenüber dem Rivalen geht so: «Was denkt ihr über Tottenham? Scheisse! Was denkt ihr über Scheisse? Tottenham!» Trotzdem sagt Kai Havertz, der in den letzten Wochen und Monaten einer der Erfolgsgaranten im Team von Mikel Arteta war: «Ich werde der grösste Tottenham-Fan aller Zeiten sein. Das werden wir alle.»

Im Hoffen auf einen Erfolg der Spurs, die ihrerseits schon fast sicher für die Europa League qualifiziert sind, ist Havertz unter den Tottenham-Fans aber ziemlich alleine. Diese gönnen den Nachbarn aus Nordlondon den Titel nämlich in keinster Weise und wünschen sich deshalb eine Niederlage ihres Teams. Nach dem Motto: Lieber wird Manchester City zum sechsten Mal in den letzten sieben Jahren Meister als das doofe Arsenal zum ersten Mal seit 2003/04.

Auf wenig Verständnis stösst dies bei Ange Postecoglou. Der Australier ist der Trainer der Tottenham Hotspur und für ihn ist klar: «Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Was die Leute darüber denken, ist mir egal.» Ohnehin glaubt er nicht, dass die echten Spurs-Fans wirklich auf eine Niederlage hoffen. Vielmehr sei dies ein Phänomen der sozialen Medien: «Wenn man danach geht, hoffen wohl 99 Prozent unserer Fans, dass wir verlieren. Ich verstehe, wie Rivalitäten funktionieren, aber ich werde nie verstehen, wie man seinem Team eine Niederlage wünschen kann.»

So dürfen die Arsenal-Fans und allen voran Kai Havertz und Co. durchaus auf Hilfe des Erzrivalen hoffen. Zumal sich ManCity gegen Tottenham oftmals schwertut. Von den letzten zehn Duellen in der Premier League gewannen die Skyblues nur viermal, auswärts siegten sie seit Eröffnung des Tottenham Hotspur Stadium im Jahr 2019 in einem Ligaspiel noch gar nicht. Im FA-Cup-Spiel im Januar brach ManCity diesen Bann zwar, doch glaubt man den Aussagen von «Big Ange» Postecoglou, wird die Partie am Dienstagabend erneut ein hartes Stück Arbeit.