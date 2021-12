Ronaldo bejubelt seinen 800.Karriere-Treffer mit Landsmann Bruno Fernandes. Bild: keystone

Ronaldo mit Doppelpack zum Jubiläum – wichtiger Sieg von ManUnited gegen Arsenal

Erstes Spiel, erster Sieg: Ralf Rangnick kann als neuer Trainer von Manchester United gleich mal feiern – wenn auch nur von der Tribüne aus. Gegen Arsenal siegt United auch dank eines Ronaldo-Doppelpacks.

Vor den Augen des neuen Trainers Ralf Rangnick hat Manchester United einen wichtigen Heimsieg in der Premier League eingefahren. Der englische Rekordmeister setzte sich gegen Arsenal trotz eines Rückstands mit 3:2 durch. Rangnick, der am Freitag bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden soll, sah die umkämpfte und unterhaltsame Partie von der Tribüne des «Old Trafford» und machte sich einige Notizen. Als Tabellensiebter hat ManUnited weiterhin zwölf Punkte Rückstand auf die Spitze.

Die beiden Portugiesen Bruno Fernandes (44. Minute) und Cristiano Ronaldo (52./70. Foulelfmeter) mit seinen Profitreffern Nummer 800 und 801 trafen vor eigenem Publikum zum knappen Sieg für die «Red Devils», die erneut von Assistenzcoach Michael Carrick betreut wurden. Zunächst war Arsenal durch Emile Smith Rowe (13.) in Führung gegangen. Martin Ödegaard (54.) traf zum Ausgleich für die Gäste aus London.

Ronaldo bringt ManUnited mit 2:1 in Front. Video: streamja

Ronaldos 3:2-Siegtreffer per Penalty. Video: streamja

Das Tor von Smith Rowe kam auf kuriose Weise zustande. United-Profi Fred trat seinem Mitspieler und Torhüter David De Gea bei einer Ecke für Arsenal versehentlich auf den Fuss. De Gea ging unter Schmerzen zu Boden. Nachdem der Ball zunächst von Harry Maguire geklärt wurde, schoss ihn Smith Rowe am liegenden De Gea vorbei ins leere Tor. Nach Sichtung des Videobeweises gab der Schiedsrichter den Treffer.

Der kuriose Treffer von Smith-Rowe. Video: streamja

Die Szene in der Zeitlupe. Video: streamja

Rangnick hatte am Donnerstag die notwendige Arbeitserlaubnis für sein Engagement als Interimstrainer erhalten, wie ManUnited bekanntgab. Für das Spiel gegen Arsenal kam sie jedoch zu spät. Rangnick, der das Team bis zum Sommer trainieren und dann zwei Jahre als Berater tätig sein soll, wird nun am Sonntag im Heimspiel gegen Crystal Palace sein Debüt an der Seitenlinie geben.

Manchester United - Arsenal 3:2 (1:1)

Tore: 13. Smith Rowe 0:1. 44. Bruno Fernandes 1:1. 52. Cristiano Ronaldo 2:1. 54. Ödegaard 2:2. 70. Cristiano Ronaldo (Foulpenalty) 3:2.

Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (verletzt). (pre/sda)