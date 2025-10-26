Jude Bellingham erzielte den Siegtreffer gegen den FC Barcelona. Bild: keystone

Real Madrid gewinnt Clasico + Direkt verwandelte Ecke in England + ManCity verliert

La Liga

Real Madrid – FC Barcelona 2:1

Real Madrid gewinnt den ersten Clasico der Saison gegen den FC Barcelona mit 2:1 und hat nach zehn Runden der spanischen Meisterschaft fünf Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen.

Real Madrid kam verdient zum Sieg. Vorab in der ersten Halbzeit war das Team von Xabi Alonso stärker und hatte die deutlich besseren Torchancen. Kylian Mbappé traf in der 22. Minute zum 1:0, und Jude Bellingham erzielte kurz vor der Pause das entscheidende 2:1. Dem Engländer, der beim ersten Treffer mit einem starken Pass auf Mbappé brilliert hatte, gelang fast die unmittelbare Antwort auf das 1:1 von Fermin Lopez (38.).

Es blieb bis zuletzt spannend, weil der FC Barcelona in der zweiten Halbzeit stärker wurde, und weil Mbappé in der 52. Minute mit einem Penalty an Barças Keeper Wojciech Szczesny scheiterte. Der französische Stürmer war trotz seines Treffers nicht so effizient wie gewohnt. Pech hatte er in der 12. Minute, als sein herrlicher Weitschuss wegen eines knappen Offsides nicht zählte.

Der FC Barcelona beendete die Partie, in der sein Starspieler Lamine Yamal selten für den Unterschied sorgen konnte, zu zehnt. Pedri sah in der 10. Minute der Nachspielzeit die zweite Gelbe Karte.

Real Madrid - FC Barcelona 2:1 (2:1).

Tore: 22. Mbappé 1:0. 38. Lopez 1:1. 43. Bellingham 2:1.

Bemerkungen: 52. Barcelonas Goalie Szczesny hält Penalty von Mbappé. 100. Gelb-Rote Karte gegen Pedri (Barcelona).

Bundesliga

Leverkusen – Freiburg 2:0

Leverkusen ist unter dem dänischen Trainer Kasper Hjulmand in der Bundesliga weiterhin im Vormarsch. In der 8. Runde kommt der Meister von 2024 mit dem 2:0 gegen Freiburg zum vierten Sieg in Folge.

Seit Hjulmand den Posten vom gescheiterten Erik ten Hag übernommen hat, läuft es Leverkusen zumindest national rund. In nunmehr sechs Ligapartien unter dem Skandinavier gab es fünf Siege und ein Remis.

Fünf Tage nach dem 2:7-Heimdebakel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain spielte Leverkusen zum dritten Mal in dieser Saison zu null. Ernest Poku und Edmond Tapsoba trafen, noch bevor der SC Freiburg seine Chancen auf Punkte durch die Rote Karte gegen Philipp Lienhart in der 74. Minute definitiv verspielte. Der Schweizer Johan Manzambi stand für Freiburg 67 Minuten lang auf dem Feld.

Leverkusen feierte in der Bundesliga einen weiteren Sieg. Bild: keystone

Bayer Leverkusen - Freiburg 2:0 (1:0).

Tore: 22. Poku 1:0. 52. Tapsoba 2:0.

Bemerkungen: 74. Gelb-Rote Karte gegen Lienhart (Freiburg). Freiburg mit Manzambi (bis 67.), ohne Ogbus (verletzt).

Premier League

Arsenal – Crystal Palace 1:0

Arsenal London zieht seinen Siegeszug fort und holt sich gegen Crystal Palace den wettbewerbsübergreifend siebten Erfolg in Serie. Den einzigen Treffer der Partie besorgt ausgerechnet Eberechi Eze, der im Sommer von Palace zu den Gunners gekommen ist und nun sein erstes Tor für den neuen Klub erzielte.

Dank des knappen Siegs bleibt Arsenal mit vier Punkten Vorsprung auf Bournemouth an der Spitze der Premier League.

Arsenal - Crystal Palace 1:0 (1:0).

Tor: 39. Eze 1:0.

Bournemouth – Nottingham 2:0

Überraschungszweiter Bournemouth sicherte sich den 2:0-Sieg gegen Nottingham mit Dan Ndoye unter anderem dank eines tollen Tors von Marcus Tavernier. Der 26-jährige Engländer verwandelte einen Eckball direkt. Später traf auch noch Eli Junior Kroupi.

Bournemouth - Nottingham 2:0 (2:0).

Tore: 25. Tavernier 1:0. 40. Kroupi 2:0.

Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye (bis 83.).

Aston Villa – Manchester City 1:0

Der bisher erste Verfolger von Arsenal patzt hingegen in Aston Villa. Aufgrund eines Tors von Matty Cash muss sich Manchester City in Birmingham geschlagen geben. In der 90. Minute erkannte der Video-Assistent ein Tor von Erling Haaland aufgrund einer Abseitsstellung ab.

Für das Team von Trainer Pep Guardiola ist es die erste Niederlage nach sieben Siegen und zwei Unentschieden, während Aston Villa dank dem vierten Erfolg in Serie in der Tabelle weiter nach oben klettert.

Aston Villa - Manchester City 1:0 (1:0).

Tor: 19. Cash 1:0. (nih/sda)

