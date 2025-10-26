wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Real Madrid gewinnt Clasico + Direkt verwandelte Ecke in Premier League

epa12484295 Real Madrid&#039;s Jude Bellingham celebrates scoring the 2-1 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Real Madrid and FC Barcelona, in Madrid, Spain, 26 October 2025. EPA/SERGI ...
Jude Bellingham erzielte den Siegtreffer gegen den FC Barcelona.Bild: keystone

Real Madrid gewinnt Clasico + Direkt verwandelte Ecke in England + ManCity verliert

26.10.2025, 15:0026.10.2025, 19:17
Inhaltsverzeichnis
La LigaBundesligaPremier LeagueSerie ALigue 1

La Liga

Real Madrid – FC Barcelona 2:1

Real Madrid gewinnt den ersten Clasico der Saison gegen den FC Barcelona mit 2:1 und hat nach zehn Runden der spanischen Meisterschaft fünf Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/blue Sport

Real Madrid kam verdient zum Sieg. Vorab in der ersten Halbzeit war das Team von Xabi Alonso stärker und hatte die deutlich besseren Torchancen. Kylian Mbappé traf in der 22. Minute zum 1:0, und Jude Bellingham erzielte kurz vor der Pause das entscheidende 2:1. Dem Engländer, der beim ersten Treffer mit einem starken Pass auf Mbappé brilliert hatte, gelang fast die unmittelbare Antwort auf das 1:1 von Fermin Lopez (38.).

Es blieb bis zuletzt spannend, weil der FC Barcelona in der zweiten Halbzeit stärker wurde, und weil Mbappé in der 52. Minute mit einem Penalty an Barças Keeper Wojciech Szczesny scheiterte. Der französische Stürmer war trotz seines Treffers nicht so effizient wie gewohnt. Pech hatte er in der 12. Minute, als sein herrlicher Weitschuss wegen eines knappen Offsides nicht zählte.

Wojciech Szczesny pariert den Penalty von Kylian Mbappé.

Der FC Barcelona beendete die Partie, in der sein Starspieler Lamine Yamal selten für den Unterschied sorgen konnte, zu zehnt. Pedri sah in der 10. Minute der Nachspielzeit die zweite Gelbe Karte.

Real Madrid - FC Barcelona 2:1 (2:1).
Tore: 22. Mbappé 1:0. 38. Lopez 1:1. 43. Bellingham 2:1.
Bemerkungen: 52. Barcelonas Goalie Szczesny hält Penalty von Mbappé. 100. Gelb-Rote Karte gegen Pedri (Barcelona).

Liverpool verliert erneut + Xhakas Sunderland schlägt Chelsea + BVB siegt spät

Bundesliga

Leverkusen – Freiburg 2:0

Leverkusen ist unter dem dänischen Trainer Kasper Hjulmand in der Bundesliga weiterhin im Vormarsch. In der 8. Runde kommt der Meister von 2024 mit dem 2:0 gegen Freiburg zum vierten Sieg in Folge.

Seit Hjulmand den Posten vom gescheiterten Erik ten Hag übernommen hat, läuft es Leverkusen zumindest national rund. In nunmehr sechs Ligapartien unter dem Skandinavier gab es fünf Siege und ein Remis.

Fünf Tage nach dem 2:7-Heimdebakel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain spielte Leverkusen zum dritten Mal in dieser Saison zu null. Ernest Poku und Edmond Tapsoba trafen, noch bevor der SC Freiburg seine Chancen auf Punkte durch die Rote Karte gegen Philipp Lienhart in der 74. Minute definitiv verspielte. Der Schweizer Johan Manzambi stand für Freiburg 67 Minuten lang auf dem Feld.

Leverkusen&#039;s Ernest Poku, left, celebrates with Leverkusen&#039;s Jonas Hofmann after scoring his side&#039;s opening goal during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and S ...
Leverkusen feierte in der Bundesliga einen weiteren Sieg.Bild: keystone

Bayer Leverkusen - Freiburg 2:0 (1:0).
Tore: 22. Poku 1:0. 52. Tapsoba 2:0.
Bemerkungen: 74. Gelb-Rote Karte gegen Lienhart (Freiburg). Freiburg mit Manzambi (bis 67.), ohne Ogbus (verletzt).

Fulminante Tage für Lennart Karl (17) – beim Bayern-Juwel geraten alle ins Schwärmen

Premier League

Arsenal – Crystal Palace 1:0

Arsenal London zieht seinen Siegeszug fort und holt sich gegen Crystal Palace den wettbewerbsübergreifend siebten Erfolg in Serie. Den einzigen Treffer der Partie besorgt ausgerechnet Eberechi Eze, der im Sommer von Palace zu den Gunners gekommen ist und nun sein erstes Tor für den neuen Klub erzielte.

Dank des knappen Siegs bleibt Arsenal mit vier Punkten Vorsprung auf Bournemouth an der Spitze der Premier League.

@skysportde Eze erzielt sein erstes Tor für Arsenal und natürlich gegen seinen Ex-Klub! 🚨 Im 16er kommt Eze zum Abschluss und prügelt das Spielgerät regelrecht in die Maschen. 🚀 #SkyPL #ARSCRY #Eze #Arsenal #PremierLeague ♬ Originalton - SkySportDE
Der Siegtreffer von Eze.

Arsenal - Crystal Palace 1:0 (1:0).
Tor: 39. Eze 1:0.

Bournemouth – Nottingham 2:0

Überraschungszweiter Bournemouth sicherte sich den 2:0-Sieg gegen Nottingham mit Dan Ndoye unter anderem dank eines tollen Tors von Marcus Tavernier. Der 26-jährige Engländer verwandelte einen Eckball direkt. Später traf auch noch Eli Junior Kroupi.

@skysportde Marcus Tavernier machts einfach mal direkt mit der Ecke! 😮‍💨🚨 In der 25. Minute trifft der Kapitän der Cherries zum zwischenzeitlichen 1:0 per Eckball - irre! 📐 #SkyPL #BOUNFO #Tavernier #Cherries #PremierLeague ♬ Originalton - SkySportDE

Bournemouth - Nottingham 2:0 (2:0).
Tore: 25. Tavernier 1:0. 40. Kroupi 2:0.
Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye (bis 83.).

Aston Villa – Manchester City 1:0

Der bisher erste Verfolger von Arsenal patzt hingegen in Aston Villa. Aufgrund eines Tors von Matty Cash muss sich Manchester City in Birmingham geschlagen geben. In der 90. Minute erkannte der Video-Assistent ein Tor von Erling Haaland aufgrund einer Abseitsstellung ab.

Für das Team von Trainer Pep Guardiola ist es die erste Niederlage nach sieben Siegen und zwei Unentschieden, während Aston Villa dank dem vierten Erfolg in Serie in der Tabelle weiter nach oben klettert.

@skysportde Aston Villa führt! 💥 👀 #AVLMCI seht ihr JETZT LIVE auf Sky! 🍿 📺 #SkyPL #PremierLeague #Cash ♬ Originalton - SkySportDE
Der einzige Treffer des Spiels.

Aston Villa - Manchester City 1:0 (1:0).
Tor: 19. Cash 1:0. (nih/sda)

Serie A

Ligue 1

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
1 / 24
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
2024: Lamine Yamal (FC Barcelona).
quelle: keystone / manu fernandez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
3
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Es. Ist. Fucking. Aus.
Meistkommentiert
1
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
2
Ist Friedrich Merz ein Rassist? Deutschland verliert sich in absurden Debatten
3
Hitziger Parteitag wegen Gaza: «Die SP erhebt sich zum übergeordneten Weltgericht»
4
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
5
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
SVP, SP und GLP: So positionieren sich die Parteien an ihren Parteitagen
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
SNB ist offenbar aus Rio Tinto ausgestiegen
5
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
SC Bern – der HC Ajoie der reichen Leute
Das 1:4 gegen Lugano markiert einen neuen Tiefpunkt: Dem SCB bleibt nicht einmal mehr die Gnade der guten Ausrede. Für das heutige Spiel gegen Fribourg-Gottéron ist gar Oltens Fadri Riatsch engagiert worden. Keine Polemik. Eine betont sachliche, objektive Bestandsaufnahme eines einstigen Titanen.
Eigentlich hätte der neue SCB-Trainer Heinz Ehlers nach dem 1:4 gegen Lugano eine plausible Ausrede gehabt: neun verletzte Spieler! So war es unmöglich zu gewinnen! Tatsächlich fehlten dem SCB gegen Lugano Tristan Scherwey, Miro Aaltonen, Simon Moser, Marco Lehmann, Anton Lindholm, Samuel Kreis, Mats Alge, Joël Vermin und Levin Moser.
Zur Story