5 Jahre Gefängnis oder Ausschaffung? WM-Reporterin sollte in Katar über Strafe entscheiden

Das erste Spiel des Irans: Was haben Nationalmannschaft und Fans vor?

Heute Nachmittag (14 Uhr) spielt der Iran an der WM in Katar gegen England. Vor dem Spiel fragen sich viele: Finden die Proteste im Land auch ihren Weg in das Khalifa International Stadium in Doha?

Angesichts der seit Monaten laufenden Proteste dürfte Fussball im Iran zurzeit nicht die oberste Priorität haben. Trotzdem: Der Sport hat im Land einen hohen Stellenwert.