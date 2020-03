Sport

Fussball

Bild: KEYSTONE

Schweizer Fussball pausiert bis Ende April – Meisterschaft soll fertig gespielt werden

Der Schweizer Fussballverband SFV stellt im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus den Spielbetrieb bis auf Weiteres komplett ein. In der Super League und in der Challenge League ruht der Ball mindestens bis zum 30. April.

Die Weisung gelte ab sofort für sämtliche Spiele aller Kategorien und Altersklassen, teilte der SFV am späten Freitagnachmittag mit. Klares Ziel sei es weiterhin, die Saison im Sommer zu Ende zu spielen, schreibt der Verband. Er hofft damit darauf, dass die am 12. Juni beginnende paneuropäische EM abgesagt respektive um ein Jahr verschoben wird.

Wie der Verband schreibt, wurde der Entscheid im Einklang mit der allgemeinen Strategie der Schweiz und nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gefällt. Gemäss Einschätzung der Gesundheitsbehörde und Epidemiologen gilt Fussball als eine Mannschaftssportart mit erhöhter Ansteckungsgefahr.

SFV-Zentralpräsident Dominique Blanc wird mit den Worten zitiert, dass aussergewöhnliche Situationen aussergewöhnliche Massnahmen erfordern. «Damit tragen wir der allgemeinen Entwicklung Rechnung, zugleich wollen wir als grosser Schweizer Sportverband der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.» Es sei ein Entscheid im Sinne der Gesellschaft und der Gesundheit aller Menschen in unserem Land, so Blanc.

Andere Sportarten

Der Schweizerische Handball-Verband (SHV) hat beschlossen, den Meisterschaftsbetrieb per sofort in allen Ligen einzustellen. Der Zentralvorstand entschied dies am Freitagnachmittag gestützt auf die neuen Informationen des Bundes und in enger Absprache mit den innerhalb des SHV eingesetzten Taskforces. Diese werden sich in nächster Zeit auch mit den Fragen auseinandersetzen, ob es in den jeweiligen Ligen einen Meister, Ab- und Aufsteiger gibt.

Bild: Melanie Duchene

Auch die Zuteilung der Europacup-Startplätze ist Gegenstand dieser Gespräche. In der NLA der Männer stand Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen bereits als Qualifikationssieger fest, bei den Frauen führte der Titelhalter LC Brühl die Tabelle der Finalrunde an.

Auch die Volleyball-Meisterschaft wird per sofort eingestellt. Der Saisonabbruch gilt für alle Ligen in der Schweiz. Die nationale Meisterschaft könne aufgrund der sich rasant verändernden Situation rund um das Coronavirus und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken nicht weitergeführt werden, teilte Swiss Volley mit. Damit entfallen auch die für Ende März geplanten Cupfinals. Noch unklar ist, wie die Meister- und Cupsieger-Titel vergeben werden. Auch sämtliche Auf-/Abstiegsfragen und die Vergabe der Startplätze in den Europacup-Wettbewerben müssen noch geklärt werden.

Bereits gestern stellte die Unihockey-Meisterschaft ihren Betrieb ein. Meister wird es in dieser Saison nicht geben. Dies beschloss der Schweizer Verband am Donnerstagabend. Für sämtliche Auf-/Abstiegsfragen werde eine Taskforce des Verbandes mögliche Handlungsoptionen ausarbeiten. (ram/sda)

