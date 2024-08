Die Bayern siegen zum Bundesliga-Auftakt knapp gegen Wolfsburg. Bild: keystone

Mbappé erneut blass – Bayern siegen dank später Wende – Chelsea mit Torfestival

Bundesliga

Wolfsburg – Bayern 2:3

Die Bundesliga-Premiere von Bayern Münchens neuem Trainer Vincent Kompany ist eine Zitterpartie. Erst in der 82. Minute gelingt das siegbringende 3:2 in Wolfsburg.

Der eingewechselte Thomas Müller, Sturmspitze Harry Kane und Torschütze Serge Gnabry sorgten mit ihrer Kombination in der 82. Minute für das Happy-End aus Sicht der Bayern. Cédric Zesiger, der in der Wolfsburger Verteidigung durchspielte, konnte Müller am Anfang der Aktion trotz eines Fouls nicht stoppen.

Der neue Bayern-Trainer Vincent Kompany. Bild: keystone

Bayern München war in der Offensive überzeugend und hätte vor der Pause mehr als bloss den Treffer von Jamal Musiala erzielen müssen. Aber nach dem Seitenwechsel wankte die Defensive gefährlich und erinnerte an die letzte Saison. Ein von Sacha Boey verschuldeter Penalty und ein Ballverlust von Kim Min-Jae ermöglichten die zwei Tore von Lovren Majer (47. und 55.) zur zwischenzeitlichen Wolfsburger Wende.

Dank eines Eigentores nach Eckball, das Müller nur Sekunden nach seiner Einwechslung provoziert hatte, und dem Tor von Gnabry blieb der hinten angerichtete Schaden ohne grössere Konsequenzen für den deutschen Rekordmeister.

Wolfsburg - Bayern München 2:3 (0:1)

Tore: 19. Musiala 0:1. 47. Majer (Penalty) 1:1. 55. Majer 2:1. 65. Kaminski (Eigentor) 2:2. 82. Gnabry 2:3.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger.

Premier League

Wolverhampton – Chelsea 2:6

Chelsea feiert zwischen den beiden Europacup-Duellen mit Servette in der 2. Runde der Premier League einen spektakulären 6:2-Erfolg in Wolverhampton. Die beiden 22-jährigen Engländer, Cole Palmer und Noni Madueke, brillieren.

Der bei PSV Eindhoven zum Profi gereiften Madueke sorgte nach der Pause mit drei Toren zwischen der 49. und 63. Minute für die Differenz vom 2:2 zum 5:2. Cole Palmer, der vor der Pause das 2:1 erzielt hatte, lieferte alle drei Vorlagen zum Hattrick von Madueke.

Wolverhampton - Chelsea 2:6 (2:2)

Tore: 2. Jackson 0:1. 27. Cunha 1:1. 45. Palmer 1:2. 45. Strand Larsen 2:2.- 49. Madueke 2:3. 58. Madueke 2:4. 63. Madueke 2:5. 80. João Felix 2:6.

Bournemouth – Newcastle 1:1

Newcastle gibt im zweiten Saisonspiel erstmals Punkte ab. Ohne den nach seinem Platzverweis zum Saisonauftakt gesperrten Fabian Schär kamen die «Magpies» in Bournemouth nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Bournemouth - Newcastle 1:1 (1:0)

Tore: 37. Tavernier 1:0. 76. Gordon 1:1.

Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (gesperrt).

La Liga

Real Madrid – Real Valladolid 3:0

Real Madrid kommt dank Toren nach der Pause zum 3:0-Heimsieg gegen Valladolid mit Eray Cömert. Während Kylian Mbappé blass bleibt, trifft der junge Brasilianer Endrick zum ersten Mal für Real.

Kylian Mbappé muss weiter auf seinen ersten Treffer in der spanischen Meisterschaft warten. Wie schon am letzten Wochenende beim 1:1 bei Mallorca zeigte sich der Franzose nicht von seiner besten Seite.

Es war der Uruguayer Federico Valverde, der das Skore mit einem Freistoss in der 50. Minute eröffnete. In der Schlussphase waren Brahim Diaz und der 18-jährige Endrick für die weiteren Tore verantwortlich. Der brasilianische Teenager traf bei seinem ersten Einsatz für Real nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung.

Real Madrid - Valladolid 3:0 (0:0)

Tore: 50. Valverde 1:0. 88. Diaz 2:0. 96. Endrick 3:0.

Bemerkungen: Valladolid mit Cömert.

(abu/sda)